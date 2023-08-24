1:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаМалатини Хулиан
29' Желтая карточкаГабриэл
43' Желтая карточкаЧе Че
51' Желтая карточкаJP Galvao
1:0
56' ГолГабриэл
1:1
78' ГолNicolas Tripicchio
90' Желтая карточкаКуэста Виктор
90'+5
Ход матча
22'
29'
43'
51'
56'
1:0
65'
78'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.71 Победа «Ботафого»
-
57
JP
Galvao
16
Угу
Мигель
14
Габриэл
III
6
Че
Че
- Основной состав
- Вратарь
-
57 JP GalvaoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Коста ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 JandersonНападающий
- Нападающий
-
-
12 Lucas Perri
-
-
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Gaston TogniНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Пратто ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Дефенса и Хустисия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
2.33
2.33
Среднее время на гол
38
38
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
51
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|3 (2)
|0.27
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.18
|Виктор Жоао II
|2
|0.18
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|1
|0.09
|Угу Мигель
|1
|0.09
|Marlon Freitas
|1
|0.09
|Adryelson
|1
|0.09
|Зауэр Густаво
|1
|0.09
|Janderson
|1
|0.09
|Габриэл III
|1
|0.09
|Henrique Luis
|1
|0.09
|Че Че
|1 (1)
|0.09
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|6
|0.67
|Gaston Togni
|5
|0.56
|Agustin Sant'Anna
|2
|0.22
|Julian Alejo Lopez
|2
|0.22
|Солари Сантьяго
|1
|0.11
|David Barbona
|1
|0.11
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.11
|Сото Алексис
|1
|0.11
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|4
|0
|Marlon Freitas
|2
|1
|Рафаэль да Сильва
|3
|0
|Марсал Фернандо
|3
|0
|Эдуардо Карлос II
|2
|0
|Угу Мигель
|2
|0
|Ди Пласидо Леонель
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Сампайо Филипе
|1
|0
|Adryelson
|1
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
|Зауэр Густаво
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|Janderson
|1
|0
|Эрнандес Диего
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|JP Galvao
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Gutierrez
|3
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Gaston Togni
|2
|0
|Julian Alejo Lopez
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|David Barbona
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Agustin Sant'Anna
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
3
1
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Дефенса и Хустисия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
10
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Дефенса и Хустисия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
10
11
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
4
44%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
16
19
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
3
19%
2
11%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
4
25%
5
26%
46-60
3
19%
3
16%
61-75
1
6%
5
26%
76-90
Пропущено
8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
38%
3
30%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0
Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Дефенса и Хустисия
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
31
15
22
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
32
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
81
56
63
29
45
110
18
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|8
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6
|Эстудиантес Ла Плата
|Рольхейсер Бенхамин
|6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|5
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 4
|Сан-Паулу
|Rodrigo Nestor
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Университарио Депортес Лима
|Matias Di Benedetto
|1 3