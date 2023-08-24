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Копа Судамерикана
2023

Ботафого Рио-де-Жанейро
1:1
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
22' Желтая карточка
Малатини Хулиан
29' Желтая карточка
Габриэл
43' Желтая карточка
Че Че
51' Желтая карточка
JP Galvao
1:0
56' Гол
Габриэл
1:1
78' Гол
Nicolas Tripicchio
90' Желтая карточка
Куэста Виктор
90'+5
1
Фернандес
Роберто
III
57
JP
Galvao
94
Сампайо
Филипе
15
Куэста
Виктор
16
Угу
Мигель
5
Данило
Барбоза
14
Габриэл
III
6
Че
Че
18
Фернандес
Лукас
IV
7
Виктор
Жоао
II
90
Насименто
Матеус
23
Болонья
Энрике
32
Agustin
Sant'Anna
2
Малатини
Хулиан
25
Кардона
Томас
3
Сото
Алексис
19
David
Barbona
5
Facundo
Gutierrez
8
Julian
Alejo
Lopez
27
Солари
Сантьяго
29
Nicolas
Fernandez
I
11
Gaston
Togni
Ботафого Рио-де-Жанейро
Дефенса и Хустисия

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Дефенса и Хустисия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
0:3
КС
1:0
К
4:2
КБ
2:2

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

2.33
2.33

Среднее время на гол

38
38

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
51

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 3 (2) 0.27
Эдуардо Карлос II 2 0.18
Виктор Жоао II 2 0.18
Карлос Алберто Гомес де Жезус 1 0.09
Угу Мигель 1 0.09
Marlon Freitas 1 0.09
Adryelson 1 0.09
Зауэр Густаво 1 0.09
Janderson 1 0.09
Габриэл III 1 0.09
Henrique Luis 1 0.09
Че Че 1 (1) 0.09
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 6 0.67
Gaston Togni 5 0.56
Agustin Sant'Anna 2 0.22
Julian Alejo Lopez 2 0.22
Солари Сантьяго 1 0.11
David Barbona 1 0.11
Nicolas Tripicchio 1 0.11
Сото Алексис 1 0.11

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 4 0
Marlon Freitas 2 1
Рафаэль да Сильва 3 0
Марсал Фернандо 3 0
Эдуардо Карлос II 2 0
Угу Мигель 2 0
Ди Пласидо Леонель 2 0
Сантос Жуниор 2 0
Соарес Франсиско 1 0
Сампайо Филипе 1 0
Adryelson 1 0
Виктор Жоао II 1 0
Зауэр Густаво 1 0
Че Че 1 0
Janderson 1 0
Эрнандес Диего 1 0
Габриэл III 1 0
JP Galvao 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Gutierrez 3 0
Сото Алексис 2 0
Gaston Togni 2 0
Julian Alejo Lopez 2 0
Солари Сантьяго 1 0
Gabriel Alanis 1 0
David Barbona 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Agustin Sant'Anna 1 0
Малатини Хулиан 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

3
1
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Дефенса и Хустисия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
10
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Дефенса и Хустисия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

10
11

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
4
44%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

16
19
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
3
19%
2
11%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
4
25%
5
26%
46-60
3
19%
3
16%
61-75
1
6%
5
26%
76-90

Пропущено

8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
38%
3
30%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0
Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Дефенса и Хустисия

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
1
1
5
2.5
2
2
1
5
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
1
5
6
1.5
6
3
2
9
2.5
4
5
1
10
3.5
1
8
1/8 финала
2 Коринтианс
1 Ньюэллс Олд Бойз
5 Эстудиантес Ла Плата
0 Гойяс
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Гуарани Асунсьон
1 Эмелек
3 Дефенса и Хустисия
6 Ньюбленсе
7 ЛДУ Кито
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Сан-Паулу
8 Америка Минейро
7 Ред Булл Брагантино
1 Либертад
2 Форталеза Сеара
1/4 финала
1 Коринтианс
0 Эстудиантес Ла Плата
1 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Дефенса и Хустисия
ЛДУ Кито
Сан-Паулу
Америка Минейро
Форталеза Сеара
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 8
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6
Эстудиантес Ла Плата Рольхейсер Бенхамин 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 5
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 4
Сан-Паулу Rodrigo Nestor 5
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Весь список
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    • 22'
      Малатини Хулиан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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