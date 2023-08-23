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  3. Копа Судамерикана 2023

Копа Судамерикана
2023

Коринтианс
1:0
Второй тайм: 77'
Эстудиантес Ла Плата
0'
1:0
17' Гол
Жил Карлос
19' Желтая карточка
Мендес Бруно
30' Желтая карточка
Fabio Santos IV
31' Желтая карточка
Jorge Rodriguez I
71' Желтая карточка
Рольхейсер Бенхамин
12
Кассио
Рамос
25
Мендес
Бруно
II
4
Жил
Карлос
34
Мурильо
Джейсон
6
Fabio
Santos
IV
7
Майкон
Барберан
44
Москардо
Габриэль
50
Matias
Rojas
II
8
Аугусто
Ренато
26
Биро
9
Алберто
Юри
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
4
Santiago
Nunez
26
Лолло
Лусиано
14
Eros
Mancuso
5
Аскасибар
Сантьяго
30
Jorge
Rodriguez
I
8
Сукуи
Фернандо
10
Рольхейсер
Бенхамин
7
Соса
Хосе
17
Боселли
Мауро
Коринтианс
Эстудиантес Ла Плата

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райан 1 0.2
Жил Карлос 1 0.2
Уэсли Лопес 1 0.2
Виейра Фелипе 1 0.2
Майкон Барберан 1 0.2
Алберто Юри 1 (1) 0.2
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рольхейсер Бенхамин 6 (1) 0.55
Каррильо Гидо 4 0.36
Боселли Мауро 3 0.27
Leonardo Godoy 3 0.27
Mauro Menzdez 2 0.18
Eros Mancuso 2 0.18
Пьятти Пабло 1 0.09
Gaston Benedetti 1 0.09
Santiago Nunez 1 0.09

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райан 1 1
Мурильо Джейсон 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Оливейра Руан 2 0
Араужо Матеус 0 1
Уэсли Лопес 1 0
Fabio Santos IV 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Каэтано Жоао 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лолло Лусиано 4 1
Андухар Марьяно 3 1
Gaston Benedetti 4 0
Jorge Rodriguez I 2 0
Рольхейсер Бенхамин 2 0
Juan Guasone 2 0
Santiago Nunez 2 0
Аскасибар Сантьяго 0 1
Соса Хосе 1 0
Каррильо Гидо 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Годой Матиас 1 0
Nicolas Andres Fernandez 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
1
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Эстудиантес Ла Плата
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
16
Коринтианс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Эстудиантес Ла Плата
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
17

Голы по времени матча

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
16
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
50%
5
31%
61-75
1
50%
4
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
23
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
1
20%
5
22%
46-60
2
40%
6
26%
61-75
2
40%
5
22%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3
Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Барселона Гуаякиль 4:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Барселона Гуаякиль - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ориенте Петролеро 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0

Результаты матчей

Коринтианс
Эстудиантес Ла Плата

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Эстудиантес Ла Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
1
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
9
1
2
2
1.5
6
4
1/8 финала
2 Коринтианс
1 Ньюэллс Олд Бойз
5 Эстудиантес Ла Плата
0 Гойяс
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Гуарани Асунсьон
1 Эмелек
3 Дефенса и Хустисия
6 Ньюбленсе
7 ЛДУ Кито
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Сан-Паулу
8 Америка Минейро
7 Ред Булл Брагантино
1 Либертад
2 Форталеза Сеара
1/4 финала
Коринтианс
Эстудиантес Ла Плата
Ботафого Рио-де-Жанейро
Дефенса и Хустисия
ЛДУ Кито
Сан-Паулу
Америка Минейро
Форталеза Сеара
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 8
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6
Эстудиантес Ла Плата Рольхейсер Бенхамин 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 5
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 4
Сан-Паулу Rodrigo Nestor 5
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
2.02
6.30
4.30
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Коринтианс 1:0 Эстудиантес Ла Плата онлайн

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