1:0
Второй тайм: 77'
0'
1:0
17' ГолЖил Карлос
19' Желтая карточкаМендес Бруно
30' Желтая карточкаFabio Santos IV
31' Желтая карточкаJorge Rodriguez I
71' Желтая карточкаРольхейсер Бенхамин
Ход матча
17'
1:0
19'
30'
57'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.11 Победа «Коринтианса»
-
12
Кассио
Рамос
26
Биро
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 БироПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 БидуЗащитник
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
-
36 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Лукас VI
-
-
Главный тренер: Люксембургский Вандерлей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Eros MancusoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
25 Juan Zozaya
-
47 Javier Urzua
-
-
40 Axel Atum
-
-
18 Juan Guasone
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райан
|1
|0.2
|Жил Карлос
|1
|0.2
|Уэсли Лопес
|1
|0.2
|Виейра Фелипе
|1
|0.2
|Майкон Барберан
|1
|0.2
|Алберто Юри
|1 (1)
|0.2
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рольхейсер Бенхамин
|6 (1)
|0.55
|Каррильо Гидо
|4
|0.36
|Боселли Мауро
|3
|0.27
|Leonardo Godoy
|3
|0.27
|Mauro Menzdez
|2
|0.18
|Eros Mancuso
|2
|0.18
|Пьятти Пабло
|1
|0.09
|Gaston Benedetti
|1
|0.09
|Santiago Nunez
|1
|0.09
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райан
|1
|1
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Мендес Бруно II
|2
|0
|Оливейра Руан
|2
|0
|Араужо Матеус
|0
|1
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Fabio Santos IV
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Каэтано Жоао
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лолло Лусиано
|4
|1
|Андухар Марьяно
|3
|1
|Gaston Benedetti
|4
|0
|Jorge Rodriguez I
|2
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|2
|0
|Juan Guasone
|2
|0
|Santiago Nunez
|2
|0
|Аскасибар Сантьяго
|0
|1
|Соса Хосе
|1
|0
|Каррильо Гидо
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Nicolas Andres Fernandez
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
1
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Эстудиантес Ла Плата
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
16
Коринтианс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Эстудиантес Ла Плата
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
17
Голы по времени матча
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
16
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
50%
5
31%
61-75
1
50%
4
25%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
23
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
1
20%
5
22%
46-60
2
40%
6
26%
61-75
2
40%
5
22%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3
Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Барселона Гуаякиль 4:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Барселона Гуаякиль - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ориенте Петролеро 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0
Результаты матчей
Коринтианс
Эстудиантес Ла Плата
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Эстудиантес Ла Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
41
11
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
91
22
64
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|8
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6
|Эстудиантес Ла Плата
|Рольхейсер Бенхамин
|6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|5
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 4
|Сан-Паулу
|Rodrigo Nestor
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Университарио Депортес Лима
|Matias Di Benedetto
|1 3