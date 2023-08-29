  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2023-2024

Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Вулверхэмптон
5:0
Второй тайм: 89'
Блэкпул
0'
1:0
10' Гол
Калайджич Саша
2:0
25' Гол
Силва Фабио
3:0
60' Гол
Доэрти Мэтт
4:0
66' Гол
Доэрти Мэтт
5:0
84' Гол
Nathan Frazer

Ход матча

10'
Калайджич Саша
1:0
25'
Силва Фабио
2:0
55'
Harvey Griffiths
Ходж Джозеф
 
60'
Доэрти Мэтт
3:0
61'
 
Оукли-Бут Тэшен
Уир Дженсен
62'
Nathan Frazer
Калайджич Саша
 
66'
Доэрти Мэтт
4:0
67'
 
Robert Apter
Кэри Сонни
67'
 
Хэмилтон Си-Джей
Jake Beesley
81'
Alfie Pond
Килман Макс
 
81'
Буэно Уго
Аит-Нури Раян
 
84'
Nathan Frazer
5:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 73 Владение мячом, % 27
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Блэкпул
1.29
5.60
8.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Бентли
Даниел
2
Доэрти
Мэтт
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
19
Хонни
Кастро
21
Сарабия
Пабло
6
Траоре
Бубакар
32
Ходж
Джозеф
3
Аит-Нури
Раян
18
Калайджич
Саша
29
Силва
Фабио
1
О'Доннелл
Ричард
5
Пеннингтон
Мэттью
21
Экпитета
Марвин
2
Коннолли
Каллум
24
Лайонс
Энди
17
Вёрчью
Мэттью
12
Дугалл
Кеннет
15
Уир
Дженсен
23
Томпсон
Доминик
18
Jake
Beesley
10
Кэри
Сонни
Вулверхэмптон
3-5-2
Блэкпул
3-5-2

История личных встреч

Вулверхэмптон
Блэкпул

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Ч
2:0
Ч
0:0
Ч
1:2
Ч
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
Ч
2:2
Ч
2:0
Ч
0:0

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.56
0.78

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

57
115

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доэрти Мэтт 2 2
Силва Фабио 1 1
Калайджич Саша 1 1
Блэкпул
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jake Beesley 2 1

Карточки

Результаты матчей

Вулверхэмптон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Блэкпул
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Вулверхэмптон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Блэкпул
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1
Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1
Блэкпул
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Линкольн Сити - Блэкпул 3:0 Блэкпул - Лейтон Ориент 0:0 Блэкпул - Порт Вейл 0:0 Эксетер Сити - Блэкпул 0:0
Дерби - Блэкпул 0:2 Блэкпул - Бёртон 2:0 Блэкпул - Хиберниан 3:0 Моркам - Блэкпул 1:1 Барроу - Блэкпул 0:5 Блэкпул - Плимут 1:2 Саутпорт - Блэкпул 0:3 Норвич - Блэкпул 0:1 Блэкпул - Миллуолл 2:3 Бирмингем - Блэкпул 0:1 Блэкпул - Вест Бромвич 0:2 Блэкпул - Уиган 1:0 Лутон Таун - Блэкпул 3:1 Блэкпул - Кардифф Сити 1:3 Престон Норт Энд - Блэкпул 3:1 Блэкпул - Ковентри 1:4

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Блэкпул

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Блэкпул

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Плимут Уэйн Бен 3
Вулверхэмптон Доэрти Мэтт 2
Донкастер Миллер Джордж 2
Блэкпул Jake Beesley 2
Лестер Ндиди Уилфред 2
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
  • 61'
    Jensen Weir уходит с поля. Оукли-Бут Тэшен выходит вместо него
  • 60'
    Г О О О О Л - Доэрти Мэтт бьет в цель!
  • 55'
    Ходж Джозеф уходит с поля. Harvey Griffiths выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Г О О О О Л - Силва Фабио бьет в цель!
  • 10'
    Г О О О О Л - Калайджич Саша бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Блэкпул
    1.29
    5.60
    8.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вулверхэмптон 5:0 Блэкпул онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вулверхэмптон
    Блэкпул
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     