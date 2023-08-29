Тур: 2. Стадион: Молинью.
5:0
Второй тайм: 89'
0'
1:0
10' ГолКалайджич Саша
2:0
25' ГолСилва Фабио
3:0
60' ГолДоэрти Мэтт
4:0
66' ГолДоэрти Мэтт
5:0
84' ГолNathan Frazer
Ход матча
10'
1:0
25'
2:0
60'
3:0
66'
4:0
84'
5:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
73 Владение мячом, % 27
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
19
Хонни
Кастро
32
Ходж
Джозеф
29
Силва
Фабио
24
Лайонс
Энди
15
Уир
Дженсен
18
Jake
Beesley
10
Кэри
Сонни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ходж ДжозефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Силва ФабиоНападающий
- Запасные игроки
-
12 Кунья МатеусВратарь
-
40 Кинг ТомасВратарь
-
17 Буэно УгоЗащитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
46 Alfie Pond
-
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лайонс ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Уир ДженсенПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Jake BeesleyНападающий
-
10 Кэри СонниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Кейси ОливерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
25 Robert Apter
-
Главный тренер: Neil Critchley
История личных встреч
Вулверхэмптон
Блэкпул
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.56
0.78
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
57
115
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доэрти Мэтт
|2
|2
|Силва Фабио
|1
|1
|Калайджич Саша
|1
|1
Блэкпул
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jake Beesley
|2
|1
Карточки
Результаты матчей
Вулверхэмптон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Блэкпул
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Вулверхэмптон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Блэкпул
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1
Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1
Блэкпул
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Линкольн Сити - Блэкпул 3:0 Блэкпул - Лейтон Ориент 0:0 Блэкпул - Порт Вейл 0:0 Эксетер Сити - Блэкпул 0:0
Дерби - Блэкпул 0:2 Блэкпул - Бёртон 2:0 Блэкпул - Хиберниан 3:0 Моркам - Блэкпул 1:1 Барроу - Блэкпул 0:5 Блэкпул - Плимут 1:2 Саутпорт - Блэкпул 0:3 Норвич - Блэкпул 0:1 Блэкпул - Миллуолл 2:3 Бирмингем - Блэкпул 0:1 Блэкпул - Вест Бромвич 0:2 Блэкпул - Уиган 1:0 Лутон Таун - Блэкпул 3:1 Блэкпул - Кардифф Сити 1:3 Престон Норт Энд - Блэкпул 3:1 Блэкпул - Ковентри 1:4
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Блэкпул
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Блэкпул
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Вулверхэмптон
|Доэрти Мэтт
|2
|Донкастер
|Миллер Джордж
|2
|Блэкпул
|Jake Beesley
|2
|Лестер
|Ндиди Уилфред
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1
|Питерборо Юнайтед
|О'Коннелл Чарли
|1