Тур: 2. Стадион: Фраттон Парк.
1:1
Второй тайм: 89'
Ход матча
29'
0:1
51'
1:1
59'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 2
-
10 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
61 Владение мячом, % 39
31
Шофилд
Райан
20
Раджетт
Шон
21
Jack
Sparkes
24
Терри
Девлин
32
Лэйн
Пэдди
35
Koby
Mottoh
25
Fynn
Talley
23
Kai
Corbett
- Основной состав
-
31 Шофилд РайанВратарь
- Защитник
-
20 Раджетт ШонЗащитник
- Защитник
-
21 Jack SparkesЗащитник
- Полузащитник
-
24 Терри ДевлинПолузащитник
-
32 Лэйн ПэддиПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Koby MottohПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Камара АбуПолузащитник
-
37 Фоларин СэмПолузащитник
- Нападающий
-
38 Brian Quarm
-
Главный тренер: Джон Мусиньо
- Основной состав
-
25 Fynn TalleyВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Kai CorbettПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
39 Joe Toynton
-
-
37 Harley Mills
-
33 Jake West
-
-
42 Max Beech
-
41 Noah Freeman
-
-
Главный тренер: Фергюсон Даррен
История личных встреч
Портсмут
Питерборо Юнайтед
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
16 матчей
50%
6.3%
43.7%
8 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.78
1.14
Среднее время на гол
50
78
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.86
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
29
17
Голов в среднем за матч
1.81
1.06
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
49
84
Бомбардиры внутри турнира
Портсмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенги Кусини
|2 (1)
|1
|Сейди Кристиан
|1
|0.5
|Суонсон Захари
|1
|0.5
Питерборо Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэнделл Джоэл
|1
|0.5
|David Ajiboye
|1
|0.5
Карточки
Портсмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Питерборо Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Коннелл Чарли
|0
|1
Результаты матчей
Портсмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Питерборо Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Портсмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Питерборо Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Портсмут
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Стивенэйдж - Портсмут 0:0 Портсмут - Фулхэма Академия 3:3 Портсмут - Челтенем 0:0 Портсмут - Эксетер Сити 1:0
Лейтон Ориент - Портсмут 0:4 Форест Грин - Портсмут 1:3 Портсмут - Бристоль Роверс 1:1 Портсмут - Бристоль Сити 0:1 Уимблдон - Портсмут 1:0 Хавант энд Уотерлувилл - Портсмут 0:1 Госпорт - Портсмут 1:3 Богнор Риджис Таун - Портсмут 1:1 Портсмут - ФК Европа 1:0 Портсмут - Уиком 2:2 Дерби - Портсмут 1:1 Портсмут - Аккрингтон 1:0 Оксфорд Юнайтед - Портсмут 1:1 Шрусбери Таун - Портсмут 1:1 Портсмут - Моркам 0:0 Милтон-Кейнс Донс - Портсмут 1:1
Питерборо Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Питерборо Юнайтед - Дерби 2:4 Нортгемптон - Питерборо Юнайтед 1:0 Барнсли - Питерборо Юнайтед 1:3 Питерборо Юнайтед - Чарльтон 1:0
Питерборо Юнайтед - Суиндон Таун 1:1 Рединг - Питерборо Юнайтед 0:1 Питерборо Юнайтед - Бирмингем 3:2 Бедфорд - Питерборо Юнайтед 1:4 Колчестер - Питерборо Юнайтед 1:1 Стамфорд - Питерборо Юнайтед 1:7 Шеффилд Уэнсдей - Питерборо Юнайтед 5:1 Питерборо Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Барнсли - Питерборо Юнайтед 0:2 Питерборо Юнайтед - Бристоль Роверс 0:0 Питерборо Юнайтед - Ипсвич 0:3 Аккрингтон - Питерборо Юнайтед 1:2 Кембридж Юнайтед - Питерборо Юнайтед 2:0 Питерборо Юнайтед - Эксетер Сити 3:1 Шрусбери Таун - Питерборо Юнайтед 0:3 Питерборо Юнайтед - Оксфорд Юнайтед 0:0
Результаты матчей
Портсмут
Питерборо Юнайтед
Точный счет
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Портсмут
Питерборо Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Вулверхэмптон
|Доэрти Мэтт
|2
|Донкастер
|Миллер Джордж
|2
|Блэкпул
|Jake Beesley
|2
|Лестер
|Ндиди Уилфред
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1
|Питерборо Юнайтед
|О'Коннелл Чарли
|1