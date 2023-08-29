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Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Портсмут
1:1
Второй тайм: 89'
Питерборо Юнайтед
0'
0:1
29' Гол
David Ajiboye
1:1
51' Гол
Сейди Кристиан
59' Вторая желтая карточка
О'Коннелл Чарли

Ход матча

29'
0:1
David Ajiboye
51'
Сейди Кристиан
1:1
59'
 
О'Коннелл Чарли
62'
Камара Абу
Koby Mottoh
 
62'
Пул Реган
Суонсон Захари
 
67'
Бишоп Колби
Робертсон Алекс
 
79'
 
Harley Mills
James Dornelly

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Портсмут
Ничья
Питерборо Юнайтед
2.95
3.95
4.70
Все Коэффициенты
31
Шофилд
Райан
2
Суонсон
Захари
20
Раджетт
Шон
4
Таулер
Райли
21
Jack
Sparkes
14
Ben
Stevenson
24
Терри
Девлин
32
Лэйн
Пэдди
8
Робертсон
Алекс
35
Koby
Mottoh
15
Сейди
Кристиан
25
Fynn
Talley
36
James
Dornelly
5
Найт
Джош
20
Фернандес
Эммануэль
16
David
Ajiboye
21
Томлинсон
Джо
24
О'Коннелл
Чарли
8
Ryan
De
Havilland
23
Kai
Corbett
17
Джонс
Рики-Джейд
19
Тшиманга
Кабонго
Портсмут
4-2-3-1
Питерборо Юнайтед
3-4-2-1

История личных встреч

Портсмут
Питерборо Юнайтед

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

16 матчей

50%
6.3%
43.7%
8 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ТМК
2:0
ПЛ
1:0
ТА
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ТА
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
КЛ
1:0
Ч
0:3
Ч
2:3

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.78
1.14

Среднее время на гол

50
78

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.86
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

1.81
1.06

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

49
84

Бомбардиры внутри турнира

Портсмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенги Кусини 2 (1) 1
Сейди Кристиан 1 0.5
Суонсон Захари 1 0.5
Питерборо Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэнделл Джоэл 1 0.5
David Ajiboye 1 0.5

Карточки

Портсмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Питерборо Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Коннелл Чарли 0 1

Результаты матчей

Портсмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Питерборо Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Портсмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Питерборо Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Портсмут
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Стивенэйдж - Портсмут 0:0 Портсмут - Фулхэма Академия 3:3 Портсмут - Челтенем 0:0 Портсмут - Эксетер Сити 1:0
Лейтон Ориент - Портсмут 0:4 Форест Грин - Портсмут 1:3 Портсмут - Бристоль Роверс 1:1 Портсмут - Бристоль Сити 0:1 Уимблдон - Портсмут 1:0 Хавант энд Уотерлувилл - Портсмут 0:1 Госпорт - Портсмут 1:3 Богнор Риджис Таун - Портсмут 1:1 Портсмут - ФК Европа 1:0 Портсмут - Уиком 2:2 Дерби - Портсмут 1:1 Портсмут - Аккрингтон 1:0 Оксфорд Юнайтед - Портсмут 1:1 Шрусбери Таун - Портсмут 1:1 Портсмут - Моркам 0:0 Милтон-Кейнс Донс - Портсмут 1:1
Питерборо Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Питерборо Юнайтед - Дерби 2:4 Нортгемптон - Питерборо Юнайтед 1:0 Барнсли - Питерборо Юнайтед 1:3 Питерборо Юнайтед - Чарльтон 1:0
Питерборо Юнайтед - Суиндон Таун 1:1 Рединг - Питерборо Юнайтед 0:1 Питерборо Юнайтед - Бирмингем 3:2 Бедфорд - Питерборо Юнайтед 1:4 Колчестер - Питерборо Юнайтед 1:1 Стамфорд - Питерборо Юнайтед 1:7 Шеффилд Уэнсдей - Питерборо Юнайтед 5:1 Питерборо Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Барнсли - Питерборо Юнайтед 0:2 Питерборо Юнайтед - Бристоль Роверс 0:0 Питерборо Юнайтед - Ипсвич 0:3 Аккрингтон - Питерборо Юнайтед 1:2 Кембридж Юнайтед - Питерборо Юнайтед 2:0 Питерборо Юнайтед - Эксетер Сити 3:1 Шрусбери Таун - Питерборо Юнайтед 0:3 Питерборо Юнайтед - Оксфорд Юнайтед 0:0

Результаты матчей

Портсмут
Питерборо Юнайтед

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Портсмут
Питерборо Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Плимут Уэйн Бен 3
Вулверхэмптон Доэрти Мэтт 2
Донкастер Миллер Джордж 2
Блэкпул Jake Beesley 2
Лестер Ндиди Уилфред 2
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Г О О О О Л - David Ajiboye бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fratton Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Портсмут
Ничья
Питерборо Юнайтед
2.95
3.95
4.70
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