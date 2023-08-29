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Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 6594
Портсмут
1:1
Итог после пенальти
4
5
Питерборо Юнайтед

Ход матча

29'
0:1
David Ajiboye
51'
Сейди Кристиан
1:1
59'
 
О'Коннелл Чарли
62'
Камара Абу
Koby Mottoh
 
62'
Пул Реган
Суонсон Захари
 
67'
Бишоп Колби
Робертсон Алекс
 
79'
 
Harley Mills
James Dornelly
84'
 
Harry Titchmarsh
Тшиманга Кабонго
89'
Пэк Марлон
Ben Stevenson
 
89'
Моррелл Джозефф
Терри Девлин
 
121'
Бишоп Колби
2:1
121'
2:2
Найт Джош
121'
Раджетт Шон
3:2
121'
3:2
Ryan De Havilland
121'
Пэк Марлон
4:2
121'
4:3
Томлинсон Джо
121'
Сейди Кристиан
5:3
121'
5:4
Джонс Рики-Джейд
121'
Камара Абу
5:4
121'
5:5
Kai Corbett
122'
Моррелл Джозефф
5:5
122'
5:6
David Ajiboye
Пен
4:5

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 62 Владение мячом, % 38
31
Шофилд
Райан
2
Суонсон
Захари
20
Раджетт
Шон
4
Таулер
Райли
21
Jack
Sparkes
14
Ben
Stevenson
24
Терри
Девлин
32
Лэйн
Пэдди
8
Робертсон
Алекс
35
Koby
Mottoh
15
Сейди
Кристиан
25
Fynn
Talley
36
James
Dornelly
5
Найт
Джош
20
Фернандес
Эммануэль
16
David
Ajiboye
21
Томлинсон
Джо
24
О'Коннелл
Чарли
8
Ryan
De
Havilland
23
Kai
Corbett
17
Джонс
Рики-Джейд
19
Тшиманга
Кабонго
Портсмут
4-2-3-1
Питерборо Юнайтед
3-4-2-1

История личных встреч

Портсмут
Питерборо Юнайтед

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

16 матчей

50%
6.3%
43.7%
8 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ТМК
2:0
ПЛ
1:0
ТА
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ТА
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
КЛ
1:0
Ч
0:3
Ч
2:3

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.78
1.14

Среднее время на гол

50
78

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.86
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

1.81
1.06

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

49
84

Бомбардиры внутри турнира

Портсмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенги Кусини 2 (1) 1
Сейди Кристиан 1 0.5
Суонсон Захари 1 0.5
Питерборо Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэнделл Джоэл 1 0.5
David Ajiboye 1 0.5

Карточки

Портсмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Питерборо Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Коннелл Чарли 0 1

Результаты матчей

Портсмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Питерборо Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Портсмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Питерборо Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Портсмут
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Питерборо Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Портсмут
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Стивенэйдж - Портсмут 0:0 Портсмут - Фулхэма Академия 3:3 Портсмут - Челтенем 0:0 Портсмут - Эксетер Сити 1:0
Лейтон Ориент - Портсмут 0:4 Форест Грин - Портсмут 1:3 Портсмут - Бристоль Роверс 1:1 Портсмут - Бристоль Сити 0:1 Уимблдон - Портсмут 1:0 Хавант энд Уотерлувилл - Портсмут 0:1 Госпорт - Портсмут 1:3 Богнор Риджис Таун - Портсмут 1:1 Портсмут - ФК Европа 1:0 Портсмут - Уиком 2:2 Дерби - Портсмут 1:1 Портсмут - Аккрингтон 1:0 Оксфорд Юнайтед - Портсмут 1:1 Шрусбери Таун - Портсмут 1:1 Портсмут - Моркам 0:0 Милтон-Кейнс Донс - Портсмут 1:1
Питерборо Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Питерборо Юнайтед - Дерби 2:4 Нортгемптон - Питерборо Юнайтед 1:0 Барнсли - Питерборо Юнайтед 1:3 Питерборо Юнайтед - Чарльтон 1:0
Питерборо Юнайтед - Суиндон Таун 1:1 Рединг - Питерборо Юнайтед 0:1 Питерборо Юнайтед - Бирмингем 3:2 Бедфорд - Питерборо Юнайтед 1:4 Колчестер - Питерборо Юнайтед 1:1 Стамфорд - Питерборо Юнайтед 1:7 Шеффилд Уэнсдей - Питерборо Юнайтед 5:1 Питерборо Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Барнсли - Питерборо Юнайтед 0:2 Питерборо Юнайтед - Бристоль Роверс 0:0 Питерборо Юнайтед - Ипсвич 0:3 Аккрингтон - Питерборо Юнайтед 1:2 Кембридж Юнайтед - Питерборо Юнайтед 2:0 Питерборо Юнайтед - Эксетер Сити 3:1 Шрусбери Таун - Питерборо Юнайтед 0:3 Питерборо Юнайтед - Оксфорд Юнайтед 0:0

Результаты матчей

Портсмут
Питерборо Юнайтед

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Портсмут
Питерборо Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Плимут Уэйн Бен 3
Рединг Эхибатиоман Келвин 3
Вулверхэмптон Доэрти Мэтт 2
Донкастер Миллер Джордж 2
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • 121'
    Г О О О О Л - David Ajiboye реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Моррелл Джозефф не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Kai Corbett реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Камара Абу не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Ricky Jade-Jones реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Сейди Кристиан реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Томлинсон Джо реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Пэк Марлон реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Ryan De Havilland не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Раджетт Шон реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Найт Джош реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Бишоп Колби реализовал пенальти!
  • 91'
    Мы ожидаем серии пенальти
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Г О О О О Л - David Ajiboye бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
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