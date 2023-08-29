Дополнительное время

121' Г О О О О Л - David Ajiboye реализовал пенальти!

121' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Моррелл Джозефф не забивает в серии пенальти

121' Г О О О О Л - Kai Corbett реализовал пенальти!

121' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Камара Абу не забивает в серии пенальти

121' Г О О О О Л - Ricky Jade-Jones реализовал пенальти!

121' Г О О О О Л - Сейди Кристиан реализовал пенальти!