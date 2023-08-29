Тур: 2. Стадион: Swansea.com Stadium. Зрители: 8785
0'
1:0
9' ПенальтиГримес Мэтт
1:1
55' ГолБрукс Дэвид
1:2
68' ГолТраоре Хамед
2:2
79' ГолПатерсон Джейми
2:3
90' ГолКристи Райан
90'+9
Ход матча
9'
1:0
46'
55'
1:1
58'
68'
1:2
79'
2:2
90'
2:3
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 12
-
2 Удары в створ 10
-
3 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.15 Победит «Борнмут»
-
22
Рашуорт
Карл
26
Нотон
Кайл
47
Абдулай
Азим
2
Кей
Джош
31
Купер
Оливер
20
Каллен
Лиэм
37
Ааронс
Макс
22
Траоре
Хамед
21
Мур
Киффер
- Основной состав
-
22 Рашуорт КарлВратарь
-
26 Нотон КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Абдулай АзимЗащитник
-
2 Кей ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Купер ОливерПолузащитник
-
20 Каллен ЛиэмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Патино ЧарлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дафф Майкл
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Ааронс МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Хилл ДжеймсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
История личных встреч
Суонси
Борнмут
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
2.43
1.67
Среднее время на гол
37
54
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.77
1.31
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
68
Бомбардиры внутри турнира
Суонси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пиру Йоэл
|2
|1
|Патерсон Джейми
|1
|0.5
|Джиннелли Джош
|1
|0.5
|Гримес Мэтт
|1 (1)
|0.5
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брукс Дэвид
|1
|1
|Траоре Хамед
|1
|1
Карточки
Результаты матчей
Суонси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Борнмут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Суонси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Борнмут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Суонси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Престон Норт Энд - Суонси 2:1 Суонси - Ковентри 1:1 Вест Бромвич - Суонси 3:2 Суонси - Нортгемптон 3:0
Суонси - Бирмингем 1:1 Тивертон - Суонси 3:4 Рединг - Суонси 0:4 Суонси - Бристоль Роверс 0:2 Оксфорд Юнайтед - Суонси 1:0 Суонси - Брондбю 0:0 Суонси - Вест Бромвич 3:2 Халл Сити - Суонси 1:1 Норвич - Суонси 0:3 Суонси - Престон Норт Энд 4:2 Суонси - Хаддерсфилд Таун 1:0 Уиган - Суонси 0:2 Суонси - Ковентри 0:0 Кардифф Сити - Суонси 2:3 Суонси - Бристоль Сити 2:0 Миллуолл - Суонси 2:1
Борнмут
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0
Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Борнмут - Челси 1:3 Борнмут - Лидс 4:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Лестер - Борнмут 0:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0
Результаты матчей
Суонси
Борнмут
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Суонси
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Вулверхэмптон
|Доэрти Мэтт
|2
|Донкастер
|Миллер Джордж
|2
|Блэкпул
|Jake Beesley
|2
|Лестер
|Ндиди Уилфред
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1
|Питерборо Юнайтед
|О'Коннелл Чарли
|1