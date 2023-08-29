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Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 8785
Суонси
2:3
Конец матча
Борнмут
0'
1:0
9' Пенальти
Гримес Мэтт
1:1
55' Гол
Брукс Дэвид
1:2
68' Гол
Траоре Хамед
2:2
79' Гол
Патерсон Джейми
2:3
90' Гол
Кристи Райан
90'+9

Ход матча

9'
Гримес Мэтт
1:0
46'
 
Керкез Милош
Келли Ллойд
46'
 
Кук Льюис
Ротуэлл Джо
46'
 
Соланке Доминик
Мур Киффер
55'
1:1
Брукс Дэвид
58'
Фултон Джей
Аллен Джо
 
58'
Кухаревич Николай
Джиннелли Джош
 
68'
1:2
Траоре Хамед
69'
Эшби Харрисон
Кей Джош
 
69'
Патерсон Джейми
Каллен Лиэм
 
76'
 
Кристи Райан
Траоре Хамед
79'
Патерсон Джейми
2:2
80'
Йейтс Джерри
Нотон Кайл
 
82'
 
Клюйверт Джастин
Брукс Дэвид
90'
2:3
Кристи Райан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 12
  • 2 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 9
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
22
Рашуорт
Карл
26
Нотон
Кайл
5
Кабанго
Бен
6
Дарлинг
Харри
47
Абдулай
Азим
2
Кей
Джош
7
Аллен
Джо
8
Гримес
Мэтт
31
Купер
Оливер
20
Каллен
Лиэм
11
Джиннелли
Джош
20
Ионуц
Андрей
Раду
37
Ааронс
Макс
6
Мефам
Крис
25
Сенеси
Маркос
5
Келли
Ллойд
29
Биллинг
Филип
8
Ротуэлл
Джо
7
Брукс
Дэвид
22
Траоре
Хамед
32
Энтони
Джейдон
21
Мур
Киффер
Суонси
3-4-2-1
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Суонси
Борнмут

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

История матчей

Ч
3:3
Ч
4:0
Ч
3:0
Ч
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ТМС
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

2.43
1.67

Среднее время на гол

37
54

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.77
1.31

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
68

Бомбардиры внутри турнира

Суонси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пиру Йоэл 2 1
Патерсон Джейми 1 0.5
Джиннелли Джош 1 0.5
Гримес Мэтт 1 (1) 0.5
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брукс Дэвид 1 1
Траоре Хамед 1 1

Карточки

Результаты матчей

Суонси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Борнмут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Суонси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Борнмут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Суонси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Престон Норт Энд - Суонси 2:1 Суонси - Ковентри 1:1 Вест Бромвич - Суонси 3:2 Суонси - Нортгемптон 3:0
Суонси - Бирмингем 1:1 Тивертон - Суонси 3:4 Рединг - Суонси 0:4 Суонси - Бристоль Роверс 0:2 Оксфорд Юнайтед - Суонси 1:0 Суонси - Брондбю 0:0 Суонси - Вест Бромвич 3:2 Халл Сити - Суонси 1:1 Норвич - Суонси 0:3 Суонси - Престон Норт Энд 4:2 Суонси - Хаддерсфилд Таун 1:0 Уиган - Суонси 0:2 Суонси - Ковентри 0:0 Кардифф Сити - Суонси 2:3 Суонси - Бристоль Сити 2:0 Миллуолл - Суонси 2:1
Борнмут
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0
Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Борнмут - Челси 1:3 Борнмут - Лидс 4:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Лестер - Борнмут 0:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0

Результаты матчей

Суонси
Борнмут

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Суонси
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Плимут Уэйн Бен 3
Вулверхэмптон Доэрти Мэтт 2
Донкастер Миллер Джордж 2
Блэкпул Jake Beesley 2
Лестер Ндиди Уилфред 2
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 9'
      Г О О О О Л - Гримес Мэтт из команды Суонси забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swansea.com Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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