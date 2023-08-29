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Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Транмир
0:2
Второй тайм: 90+'
Лестер
0'
0:1
55' Гол
Ндиди Уилфред
0:2
59' Гол
Варди Джейми

Ход матча

46'
 
Акгюн Юнус
Олбрайтон Марк
46'
 
Рикарду Перейра
Уинкс Гарри
46'
 
Ндиди Уилфред
Дьюсбери-Холл Кирнан
46'
 
Маркал-Мадивадуа Ванья
Мавидиди Стефи
55'
0:1
Ндиди Уилфред
59'
0:2
Варди Джейми
76'
Джолли Чарли
Sam Taylor
 
77'
Хеммингс Кейн
Моррис Кирон
 
82'
 
Нельсон Бен
Джастин Джеймс
84'
Kristian Dennis
Хендри Реган
 
86'
Reece McAlear
Josh Hawkes
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 29 Владение мячом, % 71
Лучшие коэффициенты
Транмир
Ничья
Лестер
9.00
7.70
1.29
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Мёрфи
Джо
21
Josef
Yarney
5
Tom
Davies
II
6
Тёрнбулл
Джордан
24
Пайк
Дан
7
Моррис
Кирон
8
Хендри
Реган
16
Мерри
Крис
20
Sam
Taylor
18
Дженнингс
Коннор
11
Josh
Hawkes
41
Столярчик
Якуб
2
Джастин
Джеймс
3
Фас
Ваут
17
Чодури
Хамза
5
Дойл
Каллум
7
Казадеи
Чезаре
8
Уинкс
Гарри
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
11
Олбрайтон
Марк
9
Варди
Джейми
10
Мавидиди
Стефи
Транмир
4-3-3
Лестер
4-3-3

История личных встреч

Транмир
Лестер

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Транмир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Норрис Люк 1 0.5
Sam Taylor 1 0.5
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндиди Уилфред 2 1
Варди Джейми 1 0.5
Ихеаначо Келечи 1 0.5

Карточки

Результаты матчей

Транмир
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лестер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Транмир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лестер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Транмир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лестер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Транмир
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ноттс Каунти - Транмир 2:1 Транмир - Солфорд Сити 3:4 Транмир - Харрогейт 3:0 Милтон-Кейнс Донс - Транмир 1:0
Барнсли - Транмир 2:2 Транмир - Барроу 1:2 Транмир - Уиган 1:1 Транмир - Эвертон (до 21 года) 1:1 Транмир - Рочдейл 0:2 Транмир - Флитвуд 4:1 Саутпорт - Транмир 1:0 Воксхолл Моторс - Транмир 0:0 Транмир - Нортгемптон 0:1 Уимблдон - Транмир 1:1 Транмир - Гримсби 2:0 Рочдейл - Транмир 2:2 Кроули Таун - Транмир 2:1 Транмир - Суиндон Таун 1:0 Карлайл - Транмир 2:0 Транмир - Харрогейт 1:1
Лестер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ротерхэм - Лестер 1:2 Лестер - Кардифф Сити 2:1 Хаддерсфилд Таун - Лестер 0:1 Бёртон - Лестер 0:2
Лестер - Ковентри 2:1 Ливерпуль - Лестер 4:0 Лестер - АХ Лёвен 4:2 Нортгемптон - Лестер 0:1 Лестер - Вест Хэм 2:1 Ньюкасл - Лестер 0:0 Лестер - Ливерпуль 0:3 Фулхэм - Лестер 5:3 Лестер - Эвертон 2:2 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1

Результаты матчей

Транмир
Лестер

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Транмир
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Плимут Уэйн Бен 3
Вулверхэмптон Доэрти Мэтт 2
Донкастер Миллер Джордж 2
Блэкпул Jake Beesley 2
Лестер Ндиди Уилфред 2
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Лучшие коэффициенты
    Транмир
    Ничья
    Лестер
    9.00
    7.70
    1.29
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