Тур: 2. Стадион: Прентон Парк.
Ход матча
55'
0:1
59'
0:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
29 Владение мячом, % 71
13
Мёрфи
Джо
21
Josef
Yarney
24
Пайк
Дан
16
Мерри
Крис
20
Sam
Taylor
11
Josh
Hawkes
3
Фас
Ваут
17
Чодури
Хамза
- Основной состав
-
13 Мёрфи ДжоВратарь
-
21 Josef YarneyЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Пайк ДанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мерри КрисПолузащитник
-
20 Sam TaylorНападающий
- Нападающий
-
11 Josh HawkesНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Джолли ЧарлиНападающий
- Нападающий
-
17 Rhys Hughes
-
22 Paul Lewis I
-
-
28 Mikey Davies
-
Главный тренер: Ian Dawes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Фас ВаутЗащитник
-
17 Чодури ХамзаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
45 Нельсон БенЗащитник
- Защитник
-
29 Акгюн ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мареска Энцо
История личных встреч
Транмир
Лестер
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
Транмир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Норрис Люк
|1
|0.5
|Sam Taylor
|1
|0.5
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндиди Уилфред
|2
|1
|Варди Джейми
|1
|0.5
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.5
Карточки
Результаты матчей
Транмир
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лестер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Транмир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лестер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Транмир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лестер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Транмир
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ноттс Каунти - Транмир 2:1 Транмир - Солфорд Сити 3:4 Транмир - Харрогейт 3:0 Милтон-Кейнс Донс - Транмир 1:0
Барнсли - Транмир 2:2 Транмир - Барроу 1:2 Транмир - Уиган 1:1 Транмир - Эвертон (до 21 года) 1:1 Транмир - Рочдейл 0:2 Транмир - Флитвуд 4:1 Саутпорт - Транмир 1:0 Воксхолл Моторс - Транмир 0:0 Транмир - Нортгемптон 0:1 Уимблдон - Транмир 1:1 Транмир - Гримсби 2:0 Рочдейл - Транмир 2:2 Кроули Таун - Транмир 2:1 Транмир - Суиндон Таун 1:0 Карлайл - Транмир 2:0 Транмир - Харрогейт 1:1
Лестер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ротерхэм - Лестер 1:2 Лестер - Кардифф Сити 2:1 Хаддерсфилд Таун - Лестер 0:1 Бёртон - Лестер 0:2
Лестер - Ковентри 2:1 Ливерпуль - Лестер 4:0 Лестер - АХ Лёвен 4:2 Нортгемптон - Лестер 0:1 Лестер - Вест Хэм 2:1 Ньюкасл - Лестер 0:0 Лестер - Ливерпуль 0:3 Фулхэм - Лестер 5:3 Лестер - Эвертон 2:2 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1
Результаты матчей
Транмир
Лестер
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Транмир
Лестер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Вулверхэмптон
|Доэрти Мэтт
|2
|Донкастер
|Миллер Джордж
|2
|Блэкпул
|Jake Beesley
|2
|Лестер
|Ндиди Уилфред
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1
|Питерборо Юнайтед
|О'Коннелл Чарли
|1