Тур: 2. Стадион: Бет365.
0'
1:0
2' ГолБургер Ваутер
2:0
18' ГолМмаэ Райан
2:1
22' ГолМоррисон Шон
3:1
29' ГолЛорент Джош
4:1
43' ГолКэмпбелл Тайрес
5:1
55' ГолЛорент Джош
6:1
72' ГолЛерис Мехди
Ход матча
2'
1:0
18'
2:0
22'
2:1
29'
3:1
43'
4:1
46'
55'
5:1
56'
72'
6:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
13
Бонам
Джек
16
Уилмот
Бен
14
Таймон
Джош
28
Лорент
Джош
27
Лерис
Мехди
19
Ммаэ
Райан
15
Бола
Толаджи
23
Моррисон
Шон
30
Аппиа
Арвин
11
Грин
Эндри
- Основной состав
-
13 Бонам ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Уилмот БенЗащитник
-
14 Таймон ДжошЗащитник
-
28 Лорент ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лерис МехдиНападающий
-
19 Ммаэ РайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Макнелли ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Йоич НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гейл ДуайтНападающий
-
18 Уэсли МораесНападающий
-
Главный тренер: Нил Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бола ТоладжиЗащитник
-
23 Моррисон ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Аппиа АрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Грин ЭндриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Дуглас ХамишПолузащитник
-
27 Тьехи ХристПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Ивс ТомНападающий
-
Главный тренер: Matt Taylor
История личных встреч
Сток Сити
Ротерхэм
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
2.33
Среднее время на гол
50
38
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
0.8
Среднее время на гол
38
112
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
2
1.38
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
45
65
Бомбардиры внутри турнира
Сток Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорент Джош
|2
|1
|Ммаэ Райан
|1
|0.5
|Видигал Андре
|1
|0.5
|Лерис Мехди
|1
|0.5
|Кэмпбелл Тайрес
|1
|0.5
|Бургер Ваутер
|1
|0.5
Ротерхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррисон Шон
|1
|0.5
|Кайоде Джошуа
|1
|0.5
Карточки
Результаты матчей
Сток Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ротерхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Сток Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ротерхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Сток Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ротерхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сток Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Миллуолл - Сток Сити 1:0 Сток Сити - Уотфорд 1:0 Ипсвич - Сток Сити 2:0 Сток Сити - Вест Бромвич 2:1
Сток Сити - Ротерхэм 4:1 Сток Сити - Эвертон 0:1 Бёртон - Сток Сити 0:1 Дерби - Сток Сити 3:0 Леванте - Сток Сити 1:1 Ноттс Каунти - Сток Сити 1:5 Уотфорд - Сток Сити 2:0 Сток Сити - КПР 0:1 Кардифф Сити - Сток Сити 1:1 Сток Сити - Уиган 0:1 Сток Сити - Вест Бромвич 1:2 Бирмингем - Сток Сити 0:0 Сток Сити - Бристоль Сити 1:2 Ковентри - Сток Сити 0:4 Сток Сити - Норвич 0:0 Мидлсбро - Сток Сити 1:1
Ротерхэм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ротерхэм - Лестер 1:2 Сандерленд - Ротерхэм 2:1 Ротерхэм - Блэкберн 2:2 Ротерхэм - Моркам 1:1
Сток Сити - Ротерхэм 4:1 Линкольн Сити - Ротерхэм 0:3 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Мансфилд Таун - Ротерхэм 2:4 Ротерхэм - Мидлсбро 0:2 Эльче - Ротерхэм 1:0 Ротерхэм - Паркгейт 2:0 Уиган - Ротерхэм 0:0 Ротерхэм - Мидлсбро 1:0 Ротерхэм - Кардифф Сити 1:2 Бристоль Сити - Ротерхэм 2:1 Ротерхэм - Бёрнли 2:2 Ротерхэм - Лутон Таун 0:2 Норвич - Ротерхэм 0:0 Ротерхэм - Вест Бромвич 3:1 Халл Сити - Ротерхэм 0:0
Результаты матчей
Сток Сити
Ротерхэм
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Сток Сити
Ротерхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Вулверхэмптон
|Доэрти Мэтт
|2
|Донкастер
|Миллер Джордж
|2
|Блэкпул
|Jake Beesley
|2
|Лестер
|Ндиди Уилфред
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1
|Питерборо Юнайтед
|О'Коннелл Чарли
|1