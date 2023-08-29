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Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 9410
Сток Сити
6:1
Конец матча
Ротерхэм
0'
1:0
2' Гол
Бургер Ваутер
2:0
18' Гол
Ммаэ Райан
2:1
22' Гол
Моррисон Шон
3:1
29' Гол
Лорент Джош
4:1
43' Гол
Кэмпбелл Тайрес
5:1
55' Гол
Лорент Джош
6:1
72' Гол
Лерис Мехди
90'+5
13
Бонам
Джек
17
Хувер
Ки-Джана
5
Роуз
Майкл
16
Уилмот
Бен
14
Таймон
Джош
28
Лорент
Джош
4
Пирсон
Бен
6
Бургер
Ваутер
27
Лерис
Мехди
19
Ммаэ
Райан
10
Кэмпбелл
Тайрес
26
Филлипс
Диллон
15
Бола
Толаджи
23
Моррисон
Шон
5
Маккарт
Джейми
3
Брамалл
Коэн
30
Аппиа
Арвин
24
Хамфриз
Кэмерон
7
Кафу
Карлуш
11
Грин
Эндри
35
Макгакин
Кирэн
10
Хагилл
Джордан
Сток Сити
4-3-3
Ротерхэм
4-4-2

История личных встреч

Сток Сити
Ротерхэм

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

Ч
4:1
Ч
2:2
Ч
0:1
Ч
3:3
Ч
1:0
Ч
2:2
Ч
2:2
КC
2:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
2.33

Среднее время на гол

50
38

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
0.8

Среднее время на гол

38
112

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

2
1.38

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

45
65

Бомбардиры внутри турнира

Сток Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорент Джош 2 1
Ммаэ Райан 1 0.5
Видигал Андре 1 0.5
Лерис Мехди 1 0.5
Кэмпбелл Тайрес 1 0.5
Бургер Ваутер 1 0.5
Ротерхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррисон Шон 1 0.5
Кайоде Джошуа 1 0.5

Карточки

Результаты матчей

Сток Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ротерхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Сток Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ротерхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Сток Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ротерхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сток Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Миллуолл - Сток Сити 1:0 Сток Сити - Уотфорд 1:0 Ипсвич - Сток Сити 2:0 Сток Сити - Вест Бромвич 2:1
Сток Сити - Ротерхэм 4:1 Сток Сити - Эвертон 0:1 Бёртон - Сток Сити 0:1 Дерби - Сток Сити 3:0 Леванте - Сток Сити 1:1 Ноттс Каунти - Сток Сити 1:5 Уотфорд - Сток Сити 2:0 Сток Сити - КПР 0:1 Кардифф Сити - Сток Сити 1:1 Сток Сити - Уиган 0:1 Сток Сити - Вест Бромвич 1:2 Бирмингем - Сток Сити 0:0 Сток Сити - Бристоль Сити 1:2 Ковентри - Сток Сити 0:4 Сток Сити - Норвич 0:0 Мидлсбро - Сток Сити 1:1
Ротерхэм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ротерхэм - Лестер 1:2 Сандерленд - Ротерхэм 2:1 Ротерхэм - Блэкберн 2:2 Ротерхэм - Моркам 1:1
Сток Сити - Ротерхэм 4:1 Линкольн Сити - Ротерхэм 0:3 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Мансфилд Таун - Ротерхэм 2:4 Ротерхэм - Мидлсбро 0:2 Эльче - Ротерхэм 1:0 Ротерхэм - Паркгейт 2:0 Уиган - Ротерхэм 0:0 Ротерхэм - Мидлсбро 1:0 Ротерхэм - Кардифф Сити 1:2 Бристоль Сити - Ротерхэм 2:1 Ротерхэм - Бёрнли 2:2 Ротерхэм - Лутон Таун 0:2 Норвич - Ротерхэм 0:0 Ротерхэм - Вест Бромвич 3:1 Халл Сити - Ротерхэм 0:0

Результаты матчей

Сток Сити
Ротерхэм

Точный счет

2:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

6:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Сток Сити
Ротерхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Плимут Уэйн Бен 3
Рединг Эхибатиоман Келвин 3
Вулверхэмптон Доэрти Мэтт 2
Донкастер Миллер Джордж 2
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
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