Тур: 2. Стадион: St Andrew's Trillion Trophy Stadium.
1:2
Второй тайм: 88'
0'
0:1
3' ГолКолвилл Рубин
56' Красная карточкаЮткевич Лукаш
0:2
68' ГолВинтл Райан
1:2
70' ГолХоган Скотт
Ход матча
3'
0:1
56'
68'
0:2
70'
1:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
0 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
29 Владение мячом, % 71
Прогноз на матч от Liveresult
26
Лонг
Кевин
34
Шуньич
Иван
35
Халл
Джордж
38
Нг
Перри
18
Адамс
Эбу
19
Сойерс
Ромен
32
Таннер
Олли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лонг КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Шуньич ИванПолузащитник
-
35 Халл ДжорджПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
27 Хела БрэндонПолузащитник
-
20 Гарднер ГариПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Косгроу СэмНападающий
-
11 Миёши КоджиНападающий
-
-
48 Bradley Mayo
-
Главный тренер: John Eustace
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Нг ПерриЗащитник
-
18 Адамс ЭбуЗащитник
- Защитник
-
19 Сойерс РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Таннер ОллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Олнвик ДжейкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Эванс КиронПолузащитник
-
12 Угбо ИкеПолузащитник
-
43 Jai Semenyo
-
34 Joel Colwill
-
-
45 Cian Ashford
-
Главный тренер: Булут Эрол
История личных встреч
Бирмингем
Кардифф Сити
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
22 матча
13.6%
40.9%
45.5%
3 победы 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
4.5%
50%
45.5%
1 победа 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
0.64
1.09
Среднее время на гол
141
82
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.82
1.09
Среднее время на гол
49
82
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.23
1.09
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
73
82
Бомбардиры внутри турнира
Бирмингем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакуна Жуниньо
|2
|1
|Хоган Скотт
|1
|0.5
Кардифф Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колвилл Рубин
|2
|1
|Винтл Райан
|1
|0.5
|Этете Кион
|1
|0.5
Карточки
Бирмингем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юткевич Лукаш
|0
|1
Кардифф Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Бирмингем
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кардифф Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Бирмингем
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кардифф Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бирмингем
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бирмингем - Плимут 2:1 Бристоль Сити - Бирмингем 0:2 Бирмингем - Лидс 1:0 Челтенем - Бирмингем 0:2
Суонси - Бирмингем 1:1 Питерборо Юнайтед - Бирмингем 3:2 Челтенем - Бирмингем 2:3 Нортгемптон - Бирмингем 0:1 Бирмингем - ФК Картахена САД 2:1 Солихалл - Бирмингем 0:1 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Ковентри - Бирмингем 2:0 Бирмингем - Блэкпул 0:1 Миллуолл - Бирмингем 0:1 Сандерленд - Бирмингем 2:1 Бирмингем - Сток Сити 0:0 Рединг - Бирмингем 1:1 Бирмингем - Блэкберн 1:0 КПР - Бирмингем 0:1 Уотфорд - Бирмингем 3:0
Кардифф Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Лестер - Кардифф Сити 2:1 Кардифф Сити - КПР 1:2 Кардифф Сити - Колчестер 2:2
Лидс - Кардифф Сити 2:2 Уиком - Кардифф Сити 0:0 Порту - Кардифф Сити 4:0 Брага - Кардифф Сити 1:0 Кардифф Сити - Бристоль Роверс 1:0 Кардифф Сити - Кембридж Юнайтед 1:1 Кардифф Сити - ТНС 3:1 Кардифф Сити - Пенибонт 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Кардифф Сити - Хаддерсфилд Таун 1:2 Ротерхэм - Кардифф Сити 1:2 Кардифф Сити - Сток Сити 1:1 Уотфорд - Кардифф Сити 1:3 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 4:1 Кардифф Сити - Сандерленд 0:1 Блэкпул - Кардифф Сити 1:3
Результаты матчей
Бирмингем
Кардифф Сити
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Бирмингем
Кардифф Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Вулверхэмптон
|Доэрти Мэтт
|2
|Донкастер
|Миллер Джордж
|2
|Блэкпул
|Jake Beesley
|2
|Лестер
|Ндиди Уилфред
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1
|Питерборо Юнайтед
|О'Коннелл Чарли
|1