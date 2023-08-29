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Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Бирмингем
1:2
Второй тайм: 88'
Кардифф Сити
0'
0:1
3' Гол
Колвилл Рубин
56' Красная карточка
Юткевич Лукаш
0:2
68' Гол
Винтл Райан
1:2
70' Гол
Хоган Скотт

Ход матча

3'
0:1
Колвилл Рубин
46'
Миёши Коджи
Халл Джордж
 
56'
Юткевич Лукаш
 
60'
 
Эванс Кирон
Ахерн-Грант Карлан
66'
Косгроу Сэм
Шуньич Иван
 
66'
Робертс Марк
Лонг Кевин
 
67'
Хоган Скотт
Стэнсфилд Джей
 
68'
0:2
Винтл Райан
70'
Хоган Скотт
1:2
72'
 
Макгиннес Марк
Нг Перри
72'
 
Cian Ashford
Винтл Райан
77'
Гарднер Гари
Бакуна Жуниньо
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 29 Владение мячом, % 71
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бирмингем
Ничья
Кардифф Сити
91.00
7.50
3.30
Все Коэффициенты
1
Этеридж
Нейл
24
Окли
Ммарсель
5
Сэндерсон
Дион
26
Лонг
Кевин
23
Лонджело
Эммануэль
19
Джеймс
Джордан
7
Бакуна
Жуниньо
34
Шуньич
Иван
35
Халл
Джордж
28
Стэнсфилд
Джей
10
Юткевич
Лукаш
13
Рунарссон
Рунар
2
Ромео
Мэлон
38
Нг
Перри
18
Адамс
Эбу
35
Риномохота
Эндрю
19
Сойерс
Ромен
6
Винтл
Райан
32
Таннер
Олли
27
Колвилл
Рубин
16
Ахерн-Грант
Карлан
9
Этете
Кион
Бирмингем
4-4-2
Кардифф Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Бирмингем
Кардифф Сити

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

22 матча

13.6%
40.9%
45.5%
3 победы 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

4.5%
50%
45.5%
1 победа 11 ничьих 10 побед

История матчей

Ч
0:2
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
2:2
Ч
0:4
Ч
3:2
Ч
1:1
Ч
4:2
Ч
3:2
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
2:0
Ч
0:0
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
1:2

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.64
1.09

Среднее время на гол

141
82

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.82
1.09

Среднее время на гол

49
82

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.23
1.09

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

73
82

Бомбардиры внутри турнира

Бирмингем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакуна Жуниньо 2 1
Хоган Скотт 1 0.5
Кардифф Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колвилл Рубин 2 1
Винтл Райан 1 0.5
Этете Кион 1 0.5

Карточки

Бирмингем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юткевич Лукаш 0 1
Кардифф Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Бирмингем
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кардифф Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Бирмингем
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кардифф Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бирмингем
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бирмингем - Плимут 2:1 Бристоль Сити - Бирмингем 0:2 Бирмингем - Лидс 1:0 Челтенем - Бирмингем 0:2
Суонси - Бирмингем 1:1 Питерборо Юнайтед - Бирмингем 3:2 Челтенем - Бирмингем 2:3 Нортгемптон - Бирмингем 0:1 Бирмингем - ФК Картахена САД 2:1 Солихалл - Бирмингем 0:1 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Ковентри - Бирмингем 2:0 Бирмингем - Блэкпул 0:1 Миллуолл - Бирмингем 0:1 Сандерленд - Бирмингем 2:1 Бирмингем - Сток Сити 0:0 Рединг - Бирмингем 1:1 Бирмингем - Блэкберн 1:0 КПР - Бирмингем 0:1 Уотфорд - Бирмингем 3:0
Кардифф Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Лестер - Кардифф Сити 2:1 Кардифф Сити - КПР 1:2 Кардифф Сити - Колчестер 2:2
Лидс - Кардифф Сити 2:2 Уиком - Кардифф Сити 0:0 Порту - Кардифф Сити 4:0 Брага - Кардифф Сити 1:0 Кардифф Сити - Бристоль Роверс 1:0 Кардифф Сити - Кембридж Юнайтед 1:1 Кардифф Сити - ТНС 3:1 Кардифф Сити - Пенибонт 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Кардифф Сити - Хаддерсфилд Таун 1:2 Ротерхэм - Кардифф Сити 1:2 Кардифф Сити - Сток Сити 1:1 Уотфорд - Кардифф Сити 1:3 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 4:1 Кардифф Сити - Сандерленд 0:1 Блэкпул - Кардифф Сити 1:3

Результаты матчей

Бирмингем
Кардифф Сити

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бирмингем
Кардифф Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Плимут Уэйн Бен 3
Вулверхэмптон Доэрти Мэтт 2
Донкастер Миллер Джордж 2
Блэкпул Jake Beesley 2
Лестер Ндиди Уилфред 2
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 3'
    Г О О О О Л - Колвилл Рубин бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бирмингем
    Ничья
    Кардифф Сити
    91.00
    7.50
    3.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бирмингем 1:2 Кардифф Сити онлайн

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