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Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Порт Вейл
0:0
Второй тайм: 90+'
Крю Александра
0'

Ход матча

57'
Арбластер Олли
Rhys Walters
 
57'
Мэсси Гэвин
Джейсон Лоу
 
57'
Уилсон Джеймс
Joshua Thomas
 
60'
 
Лонг Крис
Томас Конор
60'
 
Трейси Шайло
Matus Holicek
65'
James Plant
Jack Shorrock
 
66'
 
Деметриу Микки
Zac Williams
80'
Ethan Chislett
Ben Garrity
 
89'
 
Regan Griffiths
Пауэлл Джек

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Порт Вейл
Ничья
Крю Александра
6.60
3.45
6.84
Все Коэффициенты
1
Рипли
Коннор
2
Кэсс
Льюис
6
Nathan
Smith
II
17
Яковитти
Алекс
4
Сэнг
Томас
23
Jack
Shorrock
24
Rhys
Walters
16
Джейсон
Лоу
11
Девайн
Алфи
8
Ben
Garrity
44
Joshua
Thomas
1
Дэвис
Харви
6
Luke
Offord
15
Connor
O'Riordan
4
Zac
Williams
2
Куни
Райан
11
Joel
Tabiner
17
Matus
Holicek
8
Томас
Конор
II
3
Rio
Adebisi
23
Пауэлл
Джек
20
Elliott
Nevitt
Порт Вейл
3-4-2-1
Крю Александра
3-5-1-1

История личных встреч

Порт Вейл
Крю Александра

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

20 матчей

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

15%
60%
25%
3 победы 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

ВЛ
0:1
ВЛ
1:0
ВЛ
0:1
ВЛ
2:2
ТФЛС
4:2
ВЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ВЛ
1:1
ВЛ
1:1
ВЛ
2:1
ВЛ
2:1
ВЛ
0:1
ВЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.2
1.3

Среднее время на гол

75
69

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.9
1.1

Среднее время на гол

100
81

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

1.05
1.2

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

85
75

Бомбардиры внутри турнира

Порт Вейл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ethan Chislett 2 1
Joshua Thomas 1 0.5
Крю Александра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luke Offord 1 0.5

Карточки

Результаты матчей

Порт Вейл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Крю Александра
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Порт Вейл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Крю Александра
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Порт Вейл
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Порт Вейл - Карлайл 1:0 Чарльтон - Порт Вейл 2:3 Блэкпул - Порт Вейл 0:0 Порт Вейл - Рединг 1:0
Порт Вейл - Флит Таун 3:2 Барнсли - Порт Вейл 7:0 Донкастер - Порт Вейл 1:0 Порт Вейл - Гримсби 1:1 Ньюкасл Таун - Порт Вейл 0:0 Кидсгроув Атлетик - Порт Вейл 0:2 Порт Вейл - Плимут 1:3 Чарльтон - Порт Вейл 3:2 Порт Вейл - Бристоль Роверс 2:0 Ипсвич - Порт Вейл 2:1 Линкольн Сити - Порт Вейл 3:2 Порт Вейл - Оксфорд Юнайтед 0:0 Аккрингтон - Порт Вейл 3:0 Порт Вейл - Кембридж Юнайтед 0:2 Портсмут - Порт Вейл 2:2 Порт Вейл - Бёртон 2:3
Крю Александра
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брэдфорд Сити - Крю Александра 1:0 Крю Александра - Уолсолл 2:2 Крю Александра - Ньюпорт 4:2 Суиндон Таун - Крю Александра 2:2
Сандерленд - Крю Александра 1:1 Крю Александра - Мансфилд Таун 2:2 Барнсли - Крю Александра 2:1 Ранкорн Линнетс - Крю Александра 0:3 Крю Александра - Линкольн Сити 1:2 Воксхолл Моторс - Крю Александра 1:2 Крю Александра - Бёртон 2:2 Уичёрч Олпорт - Крю Александра 0:5 Хейлсоуэн - Крю Александра 0:5 Ньюпорт - Крю Александра 2:2 Крю Александра - Брэдфорд Сити 3:2 Крю Александра - Суиндон Таун 2:1 Гримсби - Крю Александра 2:0 Лейтон Ориент - Крю Александра 2:0 Крю Александра - Уолсолл 2:0 Колчестер - Крю Александра 4:0

Результаты матчей

Порт Вейл
Крю Александра

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Порт Вейл
Крю Александра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Плимут Уэйн Бен 3
Вулверхэмптон Доэрти Мэтт 2
Донкастер Миллер Джордж 2
Блэкпул Jake Beesley 2
Лестер Ндиди Уилфред 2
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vale Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Порт Вейл
Ничья
Крю Александра
6.60
3.45
6.84
Все Коэффициенты
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