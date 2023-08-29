Тур: 2. Стадион: Вейл Парк. Зрители: 6375
0:0
Итог после пенальти
2
0
0'
2 0
0:0
1:0
1:0
2:0
2:0
2:0
2:0
Ход матча
60'
121'
0:0
121'
1:0
121'
1:0
121'
2:0
121'
2:0
121'
2:0
121'
2:0
Пен
2:0
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
24
Rhys
Walters
16
Джейсон
Лоу
11
Девайн
Алфи
11
Joel
Tabiner
23
Пауэлл
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Rhys WaltersПолузащитник
-
16 Джейсон ЛоуПолузащитник
-
11 Девайн АлфиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Ойо ФунсоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мэсси ГэвинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
21 James Plant
-
-
Главный тренер: Andy Crosby
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Joel TabinerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Пауэлл ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Трейси ШайлоПолузащитник
-
13 Tom Booth
-
-
19 Owen Lunt
-
-
-
34 Calum Agius
-
Главный тренер: Ли Белл
История личных встреч
Порт Вейл
Крю Александра
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
20 матчей
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
15%
60%
25%
3 победы 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.2
1.3
Среднее время на гол
75
69
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
0.9
1.1
Среднее время на гол
100
81
Всего голов
21
24
Голов в среднем за матч
1.05
1.2
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
85
75
Бомбардиры внутри турнира
Порт Вейл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ethan Chislett
|2
|1
|Joshua Thomas
|1
|0.5
Крю Александра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luke Offord
|1
|0.5
Карточки
Результаты матчей
Порт Вейл
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Крю Александра
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Порт Вейл
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Крю Александра
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Порт Вейл
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Порт Вейл - Карлайл 1:0 Чарльтон - Порт Вейл 2:3 Блэкпул - Порт Вейл 0:0 Порт Вейл - Рединг 1:0
Порт Вейл - Флит Таун 3:2 Барнсли - Порт Вейл 7:0 Донкастер - Порт Вейл 1:0 Порт Вейл - Гримсби 1:1 Ньюкасл Таун - Порт Вейл 0:0 Кидсгроув Атлетик - Порт Вейл 0:2 Порт Вейл - Плимут 1:3 Чарльтон - Порт Вейл 3:2 Порт Вейл - Бристоль Роверс 2:0 Ипсвич - Порт Вейл 2:1 Линкольн Сити - Порт Вейл 3:2 Порт Вейл - Оксфорд Юнайтед 0:0 Аккрингтон - Порт Вейл 3:0 Порт Вейл - Кембридж Юнайтед 0:2 Портсмут - Порт Вейл 2:2 Порт Вейл - Бёртон 2:3
Крю Александра
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брэдфорд Сити - Крю Александра 1:0 Крю Александра - Уолсолл 2:2 Крю Александра - Ньюпорт 4:2 Суиндон Таун - Крю Александра 2:2
Сандерленд - Крю Александра 1:1 Крю Александра - Мансфилд Таун 2:2 Барнсли - Крю Александра 2:1 Ранкорн Линнетс - Крю Александра 0:3 Крю Александра - Линкольн Сити 1:2 Воксхолл Моторс - Крю Александра 1:2 Крю Александра - Бёртон 2:2 Уичёрч Олпорт - Крю Александра 0:5 Хейлсоуэн - Крю Александра 0:5 Ньюпорт - Крю Александра 2:2 Крю Александра - Брэдфорд Сити 3:2 Крю Александра - Суиндон Таун 2:1 Гримсби - Крю Александра 2:0 Лейтон Ориент - Крю Александра 2:0 Крю Александра - Уолсолл 2:0 Колчестер - Крю Александра 4:0
Результаты матчей
Порт Вейл
Крю Александра
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Порт Вейл
Крю Александра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Будет доступно позже.
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Рединг
|Эхибатиоман Келвин
|3
|Вулверхэмптон
|Доэрти Мэтт
|2
|Донкастер
|Миллер Джордж
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1
|Питерборо Юнайтед
|О'Коннелл Чарли
|1