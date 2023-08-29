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Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Уиком
0:1
Второй тайм: 88'
Саттон
0'
0:1
19' Гол
О’Брайен Эйден

Ход матча

19'
0:1
О’Брайен Эйден
46'
Лихи Люк
Бойес Гарри
 
61'
 
Joseph Kizzi
Джексон Райан
61'
 
Энгол Ли
О’Брайен Эйден
70'
Уилер Дэвид
Киллиан Филлипс
 
70'
Де Барр Тиджей
Макклири Гарет
 
72'
 
Совунми Омар
Harry Smith
83'
 
Бьютимен Гарри
Josh Coley
83'
 
Кэшкет Скотт
Милсом Роберт
84'
Kian Breckin
Воукс Сэм
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Лучшие коэффициенты
Уиком
Ничья
Саттон
7.60
4.20
4.50
Все Коэффициенты
1
Стриек
Максимилиан
5
Chris
Forino-Joseph
17
Лоу
Джозеф
16
Кио
Ричард
44
Винсент-Янг
Кейн
22
Киллиан
Филлипс
4
Скоуэн
Джош
19
Фредди
Поттс
11
Бойес
Гарри
12
Макклири
Гарет
9
Воукс
Сэм
1
Роуз
Джек
23
Джексон
Райан
5
Ben
Goodliffe
6
Джон
Луис
24
Милсом
Роберт
7
Josh
Coley
8
Christian
N'Guessan
16
Craig
Clay
11
Omari
Patrick
9
Harry
Smith
40
О’Брайен
Эйден
Уиком
3-5-2
Саттон
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Уиком
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brandon Hanlan 1 0.5
Chris Forino-Joseph 1 0.5
Саттон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О’Брайен Эйден 1 0.5
Harry Smith 1 0.5
Бьютимен Гарри 1 (1) 0.5

Карточки

Результаты матчей

Уиком
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Саттон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Уиком
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Саттон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уиком
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бристоль Роверс - Уиком 1:2 Уиком - Бёртон 0:0 Уиком - Лейтон Ориент 3:2 Линкольн Сити - Уиком 3:0
Милтон-Кейнс Донс - Уиком 0:2 Уиком - Эксетер Сити 0:3 Уиком - Кардифф Сити 0:0 Уиком - Уэлдстон 1:0 Олдершот Таун - Уиком 1:2 Уиком - Дагенем энд Редбридж 1:2 Портсмут - Уиком 2:2 Уиком - Челтенем 0:3 Уиком - Линкольн Сити 0:2 Кембридж Юнайтед - Уиком 1:2 Моркам - Уиком 1:0 Уиком - Форест Грин 2:0 Ипсвич - Уиком 4:0 Уиком - Милтон-Кейнс Донс 2:2 Чарльтон - Уиком 1:1 Уиком - Барнсли 0:1
Саттон
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ньюпорт - Саттон 3:1 Саттон - Уимблдон 0:3 Саттон - Джиллингем 0:1 Барроу - Саттон 2:1
Саттон - Кембридж Юнайтед 2:2 Саттон - Ноттс Каунти 5:1 Саттон - Олдершот Таун 0:1 Уокинг - Саттон 2:0 Фарнборо - Саттон 1:1 Саттон - Миллуолл 0:3 Саттон - Рединг 2:0 Хавант энд Уотерлувилл - Саттон 2:3 Саттон - Карлайл 1:1 Рочдейл - Саттон 4:1 Колчестер - Саттон 4:1 Саттон - Нортгемптон 1:2 Саттон - Лейтон Ориент 0:2 Брэдфорд Сити - Саттон 3:1 Саттон - Стокпорт 0:1 Уолсолл - Саттон 1:1

Результаты матчей

Уиком
Саттон

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Уиком
Саттон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Плимут Уэйн Бен 3
Вулверхэмптон Доэрти Мэтт 2
Донкастер Миллер Джордж 2
Блэкпул Jake Beesley 2
Лестер Ндиди Уилфред 2
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 19'
    Г О О О О Л - О’Брайен Эйден бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Adams Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Уиком
Ничья
Саттон
7.60
4.20
4.50
Все Коэффициенты
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