Тур: 2. Стадион: Адамс Парк.
Ход матча
19'
0:1
46'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
17
Лоу
Джозеф
16
Кио
Ричард
19
Фредди
Поттс
11
Бойес
Гарри
16
Craig
Clay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Лоу ДжозефЗащитник
-
16 Кио РичардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фредди ПоттсПолузащитник
-
11 Бойес ГарриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лихи ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
39 Declan Skura
-
Главный тренер: Matt Bloomfield
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Craig ClayПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Craig DundasЗащитник
- Полузащитник
-
33 Энгол ЛиНападающий
-
20 Кэшкет СкоттНападающий
-
-
29 Hsham Kasimu
-
22 Joseph Kizzi
-
-
Главный тренер: Matt Gray
Бомбардиры внутри турнира
Уиком
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brandon Hanlan
|1
|0.5
|Chris Forino-Joseph
|1
|0.5
Саттон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О’Брайен Эйден
|1
|0.5
|Harry Smith
|1
|0.5
|Бьютимен Гарри
|1 (1)
|0.5
Карточки
Результаты матчей
Уиком
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Саттон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Уиком
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Саттон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Уиком
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Саттон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Уиком
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бристоль Роверс - Уиком 1:2 Уиком - Бёртон 0:0 Уиком - Лейтон Ориент 3:2 Линкольн Сити - Уиком 3:0
Милтон-Кейнс Донс - Уиком 0:2 Уиком - Эксетер Сити 0:3 Уиком - Кардифф Сити 0:0 Уиком - Уэлдстон 1:0 Олдершот Таун - Уиком 1:2 Уиком - Дагенем энд Редбридж 1:2 Портсмут - Уиком 2:2 Уиком - Челтенем 0:3 Уиком - Линкольн Сити 0:2 Кембридж Юнайтед - Уиком 1:2 Моркам - Уиком 1:0 Уиком - Форест Грин 2:0 Ипсвич - Уиком 4:0 Уиком - Милтон-Кейнс Донс 2:2 Чарльтон - Уиком 1:1 Уиком - Барнсли 0:1
Саттон
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ньюпорт - Саттон 3:1 Саттон - Уимблдон 0:3 Саттон - Джиллингем 0:1 Барроу - Саттон 2:1
Саттон - Кембридж Юнайтед 2:2 Саттон - Ноттс Каунти 5:1 Саттон - Олдершот Таун 0:1 Уокинг - Саттон 2:0 Фарнборо - Саттон 1:1 Саттон - Миллуолл 0:3 Саттон - Рединг 2:0 Хавант энд Уотерлувилл - Саттон 2:3 Саттон - Карлайл 1:1 Рочдейл - Саттон 4:1 Колчестер - Саттон 4:1 Саттон - Нортгемптон 1:2 Саттон - Лейтон Ориент 0:2 Брэдфорд Сити - Саттон 3:1 Саттон - Стокпорт 0:1 Уолсолл - Саттон 1:1
Результаты матчей
Уиком
Саттон
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Уиком
Саттон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Будет доступно позже.
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Рединг
|Эхибатиоман Келвин
|3
|Вулверхэмптон
|Доэрти Мэтт
|2
|Донкастер
|Миллер Джордж
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1
|Питерборо Юнайтед
|О'Коннелл Чарли
|1