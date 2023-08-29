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Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 15826
Плимут
2:4
Конец матча
Кристал Пэлас
0'
1:0
6' Гол
Уэйн Бен
2:0
46' Гол
Кандл Люк
2:1
59' Гол
Эдуар Одсонн
2:2
61' Гол
Матета Жан-Филипп
2:3
62' Гол
Матета Жан-Филипп
2:4
83' Гол
Матета Жан-Филипп
90'+7
25
Бертон
Каллум
29
Хейден
Кейн
6
Скарр
Дэн
5
Плегесуэло
Хулио
14
Миллер
Микель
11
Райт
Каллум
7
Батчер
Мэтт
28
Кандл
Люк
19
Райт
Тайрек
23
Уэйн
Бен
16
Льюис
Уоррингтон
1
Джонстон
Сэм
17
Клайн
Натаниэль
5
Томкинс
Джеймс
26
Ричардс
Крис
3
Митчелл
Тайрик
29
Ахамада
Науиру
44
Ридевальд
Жайро
8
Хефферсон
Лерма
49
Рак-Сакьи
Джесуран
14
Матета
Жан-Филипп
22
Эдуар
Одсонн
Плимут
4-3-3
Кристал Пэлас
4-3-3

История личных встреч

Плимут
Кристал Пэлас

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Ч
0:1
Ч
1:1
Ч
1:3
Ч
1:2
Ч
2:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
56

Бомбардиры внутри турнира

Плимут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэйн Бен 3 1.5
Кандл Люк 1 0.5
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 3 3
Эдуар Одсонн 1 1

Карточки

Результаты матчей

Плимут
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Плимут
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кристал Пэлас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Плимут
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бирмингем - Плимут 2:1 Плимут - Саутгемптон 1:2 Уотфорд - Плимут 0:0 Плимут - Лейтон Ориент 2:0
Плимут - Хаддерсфилд Таун 3:1 Суиндон Таун - Плимут 3:1 Плимут - Форест Грин 5:1 Торки - Плимут 1:1 Блэкпул - Плимут 1:2 Плимут Паркуэй - Плимут 0:2 Плимут - Хартс 1:0 Порт Вейл - Плимут 1:3 Плимут - Бёртон 1:0 Плимут - Бристоль Роверс 2:0 Плимут - Кембридж Юнайтед 3:1 Шрусбери Таун - Плимут 1:2 Эксетер Сити - Плимут 0:1 Плимут - Линкольн Сити 0:2 Моркам - Плимут 1:3 Болтон - Плимут 4:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0
Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1

Результаты матчей

Плимут
Кристал Пэлас

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Плимут
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Плимут Уэйн Бен 3
Рединг Эхибатиоман Келвин 3
Вулверхэмптон Доэрти Мэтт 2
Донкастер Миллер Джордж 2
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
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    • До матча
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