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Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Фулхэм
1:1
Второй тайм: 90'
Тоттенхэм
0'
1:0
19' Гол в свои ворота
Ван де Вен Микки
1:1
56' Гол
Ришарлисон

Ход матча

19'
Ван де Вен Микки
1:0
46'
 
Скарлетт Дейн
Ло Чельсо Джовани
56'
1:1
Ришарлисон
61'
Уилсон Гарри
Траоре Адама
 
71'
 
Хын-Мин Сон
Перишич Иван
72'
 
Кулушевски Деян
Ришарлисон
72'
 
Сарр Пап Матар
Скипп Оливер
77'
Перейра Андреас
Рид Бобби
 
77'
Харрис Люк
Рид Харрисон
 
82'
 
Мэддисон Джеймс
Манор Соломон
83'
Хименес Рауль
Родриго Мунис
 
83'
Франсуа Тайриз
Кэрни Том
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Тоттенхэм
5.75
4.10
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Родак
Марек
2
Тете
Кенни
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
10
Кэрни
Том
26
Пальинья
Жоау
11
Траоре
Адама
19
Родриго
Мунис
14
Рид
Бобби
20
Форстер
Фрейзер
12
Эмерсон
Жуниор
6
Санчес
Давинсон
37
Ван
де
Вен
Микки
33
Дэвис
Бен
4
Скипп
Оливер
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
18
Ло
Чельсо
Джовани
27
Манор
Соломон
9
Ришарлисон
14
Перишич
Иван
Фулхэм
4-3-3
Тоттенхэм
4-3-3

История личных встреч

Фулхэм
Тоттенхэм

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
140%
2 победы 7 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед

23 матча

13%
17.4%
69.6%
3 победы 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

8.7%
43.5%
47.8%
2 победы 10 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
К
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
К
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
3:1
К
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

0.83
0.64

Среднее время на гол

108
141

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.39
1.09

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

64
82

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ришарлисон 1 1

Карточки

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1
Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3
Тоттенхэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2
Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Плимут Уэйн Бен 3
Вулверхэмптон Доэрти Мэтт 2
Донкастер Миллер Джордж 2
Блэкпул Jake Beesley 2
Лестер Ндиди Уилфред 2
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 19'
    Г О О О О Л - Ван де Вен Микки уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Тоттенхэм
    5.75
    4.10
    3.50
    Все Коэффициенты
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