Тур: 2. Стадион: Крэйвен Коттедж.
0'
1:0
19' Гол в свои воротаВан де Вен Микки
1:1
56' ГолРишарлисон
5 3
2:1
2:2
3:2
3:3
4:3
4:3
5:3
5:4
6:4
Ход матча
19'
1:0
56'
1:1
121'
2:1
121'
2:2
121'
3:2
121'
3:3
121'
4:3
121'
4:3
121'
5:3
121'
5:4
121'
6:4
Пен
5:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
10
Кэрни
Том
11
Траоре
Адама
14
Рид
Бобби
33
Дэвис
Бен
14
Перишич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
-
14 Рид БоббиНападающий
- Запасные игроки
-
17 Лено БерндВратарь
-
27 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Харрис ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Перишич ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
История личных встреч
Фулхэм
Тоттенхэм
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
140%
2 победы 7 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед
23 матча
13%
17.4%
69.6%
3 победы 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
8.7%
43.5%
47.8%
2 победы 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
0.83
0.64
Среднее время на гол
108
141
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
1.39
1.09
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
64
82
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ришарлисон
|1
|1
Карточки
Результаты матчей
Фулхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Фулхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тоттенхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1
Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3
Тоттенхэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2
Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0
Результаты матчей
Фулхэм
Тоттенхэм
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Рединг
|Эхибатиоман Келвин
|3
|Вулверхэмптон
|Доэрти Мэтт
|2
|Донкастер
|Миллер Джордж
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1
|Питерборо Юнайтед
|О'Коннелл Чарли
|1