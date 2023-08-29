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Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Ньюпорт
0:1
Второй тайм: 90+'
Брентфорд
0'
0:1
87' Гол
Йенсен Матиас

Ход матча

62'
 
Йенсен Матиас
Ониика Фрэнк
62'
 
Мбеумо Брайан
Шаде Кевин
62'
 
Висса Йоан
Michael Olakigbe
64'
Вуд-Гордон Натан
Henry Charsley
 
64'
Seb Palmer Houlden
Богл Омар
 
64'
Беннетт Скотт
Уилдиг Аарон
 
67'
Kiban Rai
Seb Palmer Houlden
 
77'
 
Хикки Аарон
Ми Бен
78'
 
Ethan Brierley
Ярмолюк Егор
83'
Льюис Пайн
Бондсуэлл Мэттью
 
87'
0:1
Йенсен Матиас

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 11
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 21 Владение мячом, % 79
Лучшие коэффициенты
Ньюпорт
Ничья
Брентфорд
8.20
5.80
2.18
Все Коэффициенты
26
Jonathan
Maxted
15
Josh
Seberry
5
James
Clarke
II
4
Дилэйни
Райан
3
Льюис
Адам
24
Уилдиг
Аарон
11
James
Waite
20
Henry
Charsley
8
Моррис
Брин
9
Богл
Омар
33
Бондсуэлл
Мэттью
40
Балкомб
Эллери
30
Расмуссен
Мадс
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
16
Ми
Бен
20
Айер
Кристоффер
15
Ониика
Фрэнк
27
Янельт
Витали
33
Ярмолюк
Егор
23
Льюис-Поттер
Кин
9
Шаде
Кевин
37
Michael
Olakigbe
Ньюпорт
4-1-3-2
Брентфорд
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ньюпорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилдиг Аарон 1 0.5
Эванс Уилл III 1 0.5
Seb Palmer Houlden 1 0.5
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Матиас 1 1

Карточки

Результаты матчей

Ньюпорт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брентфорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Ньюпорт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брентфорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюпорт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ньюпорт - Саттон 3:1 Форест Грин - Ньюпорт 0:3 Крю Александра - Ньюпорт 4:2 Ньюпорт - Донкастер 4:0
Ньюпорт - Чарльтон 3:1 Аккрингтон - Ньюпорт 3:0 Ньюпорт - Челтенем 1:1 Йовил Таун - Ньюпорт 2:0 Бристоль Сити - Ньюпорт 8:0 Шеффилд - Ньюпорт 1:0 Понтипридд - Ньюпорт 1:2 Анди - Ньюпорт 0:4 Ньюпорт - Крю Александра 2:2 Джиллингем - Ньюпорт 1:2 Ньюпорт - Харрогейт 2:3 Донкастер - Ньюпорт 1:3 Ньюпорт - Мансфилд Таун 1:2 Ньюпорт - Хартлпул 2:0 Стокпорт - Ньюпорт 4:0 Ньюпорт - Нортгемптон 3:0
Брентфорд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0
Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Борэм Вуд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1

Результаты матчей

Ньюпорт
Брентфорд

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ньюпорт
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Плимут Уэйн Бен 3
Вулверхэмптон Доэрти Мэтт 2
Донкастер Миллер Джордж 2
Блэкпул Jake Beesley 2
Лестер Ндиди Уилфред 2
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Лучшие коэффициенты
    Ньюпорт
    Ничья
    Брентфорд
    8.20
    5.80
    2.18
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