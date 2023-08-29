Тур: 2. Стадион: Rodney Parade.
Ход матча
77'
87'
0:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 4
-
1 Угловые 11
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
21 Владение мячом, % 79
15
Josh
Seberry
24
Уилдиг
Аарон
11
James
Waite
16
Ми
Бен
15
Ониика
Фрэнк
33
Ярмолюк
Егор
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Josh SeberryЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Уилдиг АаронПолузащитник
-
11 James WaiteПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
18 Kiban Rai
-
-
Главный тренер: Graham Coughlan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Ким Джи СуЗащитник
- Полузащитник
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Франк Томас
Бомбардиры внутри турнира
Ньюпорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилдиг Аарон
|1
|0.5
|Эванс Уилл III
|1
|0.5
|Seb Palmer Houlden
|1
|0.5
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Матиас
|1
|1
Карточки
Результаты матчей
Ньюпорт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брентфорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Ньюпорт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брентфорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюпорт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ньюпорт - Саттон 3:1 Форест Грин - Ньюпорт 0:3 Крю Александра - Ньюпорт 4:2 Ньюпорт - Донкастер 4:0
Ньюпорт - Чарльтон 3:1 Аккрингтон - Ньюпорт 3:0 Ньюпорт - Челтенем 1:1 Йовил Таун - Ньюпорт 2:0 Бристоль Сити - Ньюпорт 8:0 Шеффилд - Ньюпорт 1:0 Понтипридд - Ньюпорт 1:2 Анди - Ньюпорт 0:4 Ньюпорт - Крю Александра 2:2 Джиллингем - Ньюпорт 1:2 Ньюпорт - Харрогейт 2:3 Донкастер - Ньюпорт 1:3 Ньюпорт - Мансфилд Таун 1:2 Ньюпорт - Хартлпул 2:0 Стокпорт - Ньюпорт 4:0 Ньюпорт - Нортгемптон 3:0
Брентфорд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0
Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Борэм Вуд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1
Результаты матчей
Ньюпорт
Брентфорд
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ньюпорт
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Вулверхэмптон
|Доэрти Мэтт
|2
|Донкастер
|Миллер Джордж
|2
|Блэкпул
|Jake Beesley
|2
|Лестер
|Ндиди Уилфред
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1
|Питерборо Юнайтед
|О'Коннелл Чарли
|1