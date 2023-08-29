Тур: 2. Стадион: Peninsula Stadium.
1:0
Второй тайм: 76'
Ход матча
34'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 6
-
1 Угловые 12
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
28 Владение мячом, % 72
32
Шепард
Лиам
16
Тилт
Кёртис
24
Болтон
Люк
29
Гарбатт
Люк
17
Смит
Мэтт
II
28
Дарлоу
Карл
22
Грэй
Арчи
30
Гелхардт
Джо
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Шепард ЛиамЗащитник
- Защитник
-
16 Тилт КёртисЗащитник
-
24 Болтон ЛюкЗащитник
- Защитник
-
29 Гарбатт ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Смит МэттНападающий
- Запасные игроки
-
13 Райт ДжоЗащитник
- Защитник
-
42 Theo VassellЗащитник
- Полузащитник
-
10 Бейли ОдинНападающий
- Нападающий
-
-
23 Kevin Berkoe
-
-
Главный тренер: Neil Wood
- Основной состав
-
28 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Грэй АрчиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Гелхардт ДжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Защитник
-
19 Гринвуд СэмПолузащитник
-
18 Гиаби ДаркоПолузащитник
-
26 Бейт ЛьюисПолузащитник
-
37 Драме КодиПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
История личных встреч
Солфорд Сити
Лидс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Солфорд Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макленнан Коннор
|2
|1
|Смит Мэтт II
|1
|0.5
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрёйк Паскаль
|1
|0.5
|Гелхардт Джо
|1
|0.5
Карточки
Результаты матчей
Солфорд Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лидс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Солфорд Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лидс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Солфорд Сити
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Солфорд Сити - Аккрингтон 1:2 Транмир - Солфорд Сити 3:4 Гримсби - Солфорд Сити 2:0 Солфорд Сити - Кроули Таун 1:1
Престон Норт Энд - Солфорд Сити 2:2 Форест Грин - Солфорд Сити 0:2 Филд - Солфорд Сити 2:0 Виттон Альбион - Солфорд Сити 5:4 Солфорд Сити - Болтон 1:2 Солфорд Сити - Вест Бромвич 2:2 Дерби - Солфорд Сити 1:1 Рэдклифф - Солфорд Сити 0:3 Стокпорт - Солфорд Сити 2:1 Солфорд Сити - Стокпорт 1:0 Солфорд Сити - Джиллингем 0:1 Карлайл - Солфорд Сити 2:3 Уолсолл - Солфорд Сити 2:3 Солфорд Сити - Хартлпул 2:0 Солфорд Сити - Колчестер 0:1 Уимблдон - Солфорд Сити 2:3
Лидс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ипсвич - Лидс 3:4 Лидс - Вест Бромвич 1:1 Бирмингем - Лидс 1:0 Лидс - Шрусбери Таун 2:1
Лидс - Кардифф Сити 2:2 Хартс - Лидс 0:1 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Лидс - Монако 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Вест Хэм - Лидс 3:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Борнмут - Лидс 4:1 Лидс - Лестер 1:1 Фулхэм - Лидс 2:1 Лидс - Ливерпуль 1:6 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1
Результаты матчей
Солфорд Сити
Лидс
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Солфорд Сити
Лидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Вулверхэмптон
|Доэрти Мэтт
|2
|Донкастер
|Миллер Джордж
|2
|Блэкпул
|Jake Beesley
|2
|Лестер
|Ндиди Уилфред
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1
|Питерборо Юнайтед
|О'Коннелл Чарли
|1