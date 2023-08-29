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Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 3147
Солфорд Сити
1:1
Итог после пенальти
9
8
Лидс

Ход матча

34'
Смит Мэтт
1:0
46'
Макленнан Коннор
Шепард Лиам
 
61'
 
Синистерра Луис
Гелхардт Джо
70'
Макэлени Конор
Хендри Каллум
 
73'
Лунд Мэтью
Гарбатт Люк
 
76'
 
Гринвуд Сэм
Грэй Арчи
76'
1:1
Стрёйк Паскаль
88'
Marcus Dackers
Смит Мэтт
 
121'
1:2
Гринвуд Сэм
121'
Маллан Стефен
2:2
121'
2:3
Стрёйк Паскаль
121'
Макэлени Конор
3:3
121'
3:3
Рюттер Жоржиньо
121'
Ryan Watson
4:3
121'
4:4
Ньонто Вильфред
121'
Marcus Dackers
5:4
121'
5:5
Синистерра Луис
121'
Макленнан Коннор
5:5
122'
5:6
Фур-Хьельде Лео
122'
Лунд Мэтью
6:6
122'
6:7
Крессвел Чарли
122'
Болтон Люк
7:7
122'
7:8
Ампаду Этан
122'
Мариаппа Эдриан
8:8
122'
8:9
Саммервилл Крисенсио
122'
Тилт Кёртис
9:9
122'
9:9
Шеклтон Джейми
122'
Ossama Ashley
10:9
Пен
9:8

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 11
  • 2 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 16
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 29 Владение мячом, % 71
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кейрнс
Алекс
32
Шепард
Лиам
5
Мариаппа
Эдриан
16
Тилт
Кёртис
24
Болтон
Люк
4
Ossama
Ashley
29
Гарбатт
Люк
14
Маллан
Стефен
7
Ryan
Watson
9
Хендри
Каллум
17
Смит
Мэтт
II
28
Дарлоу
Карл
17
Шеклтон
Джейми
5
Крессвел
Чарли
21
Стрёйк
Паскаль
33
Фур-Хьельде
Лео
4
Ампаду
Этан
22
Грэй
Арчи
29
Ньонто
Вильфред
10
Саммервилл
Крисенсио
24
Рюттер
Жоржиньо
30
Гелхардт
Джо
Солфорд Сити
3-4-1-2
Лидс
4-2-2-2

История личных встреч

Солфорд Сити
Лидс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Солфорд Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макленнан Коннор 2 1
Смит Мэтт II 1 0.5
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрёйк Паскаль 2 1
Гелхардт Джо 1 0.5

Карточки

Результаты матчей

Солфорд Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лидс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Солфорд Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лидс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Солфорд Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лидс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Солфорд Сити
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Солфорд Сити - Аккрингтон 1:2 Транмир - Солфорд Сити 3:4 Гримсби - Солфорд Сити 2:0 Солфорд Сити - Кроули Таун 1:1
Престон Норт Энд - Солфорд Сити 2:2 Форест Грин - Солфорд Сити 0:2 Филд - Солфорд Сити 2:0 Виттон Альбион - Солфорд Сити 5:4 Солфорд Сити - Болтон 1:2 Солфорд Сити - Вест Бромвич 2:2 Дерби - Солфорд Сити 1:1 Рэдклифф - Солфорд Сити 0:3 Стокпорт - Солфорд Сити 2:1 Солфорд Сити - Стокпорт 1:0 Солфорд Сити - Джиллингем 0:1 Карлайл - Солфорд Сити 2:3 Уолсолл - Солфорд Сити 2:3 Солфорд Сити - Хартлпул 2:0 Солфорд Сити - Колчестер 0:1 Уимблдон - Солфорд Сити 2:3
Лидс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ипсвич - Лидс 3:4 Лидс - Вест Бромвич 1:1 Бирмингем - Лидс 1:0 Лидс - Шрусбери Таун 2:1
Лидс - Кардифф Сити 2:2 Хартс - Лидс 0:1 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Лидс - Монако 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Вест Хэм - Лидс 3:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Борнмут - Лидс 4:1 Лидс - Лестер 1:1 Фулхэм - Лидс 2:1 Лидс - Ливерпуль 1:6 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1

Результаты матчей

Солфорд Сити
Лидс

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Солфорд Сити
Лидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Плимут Уэйн Бен 3
Рединг Эхибатиоман Келвин 3
Вулверхэмптон Доэрти Мэтт 2
Донкастер Миллер Джордж 2
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
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