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Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Болтон
1:1
Второй тайм: 87'
Мидлсбро
0'
1:0
23' Гол
Чарльз Дион
1:1
33' Гол
Крукс Мэтт

Ход матча

23'
Чарльз Дион
1:0
33'
1:1
Крукс Мэтт
46'
Бакстер Натан
Коулман Джоэл
 
62'
Когли Джош
William Forrester
 
70'
Магома Эдмонд-Пэрис
Гомес Карлос Мендес
 
70'
Бедварссон Йоун Дади
George Thomason
 
73'
 
Силвера Самуэл
Форсс Маркус
77'
 
Роджерс Морган
Крукс Мэтт
80'
Демпси Кайл
Морли Аарон
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Болтон
Ничья
Мидлсбро
7.04
3.65
5.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Коулман
Джоэл
15
William
Forrester
18
Тоал
Эойн
3
Jack
Iredale
2
Джонс
Гетин
16
Морли
Аарон
4
George
Thomason
8
Шихан
Джош
II
26
Zac
Ashworth
10
Чарльз
Дион
7
Гомес
Карлос
Мендес
23
Гловер
Том
17
Макнейр
Пэдди
6
Фрай
Даэл
26
Ленихан
Дарра
27
Энгель
Лукас
25
Крукс
Мэтт
4
Барласер
Даниел
7
Хакни
Хэйден
21
Форсс
Маркус
9
Латте
Лат
Эммануэль
11
Джонс
Исайя
Болтон
3-5-2
Мидлсбро
4-3-3

История личных встреч

Болтон
Мидлсбро

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

25%
12.5%
62.5%
4 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

Ч
0:2
Ч
2:0
Ч
2:0
Ч
0:3
Ч
1:2
Ч
3:0
Ч
1:0
Ч
1:2
Ч
2:2
Ч
1:0
Ч
2:1
Ч
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.25
0.63

Среднее время на гол

72
144

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.63

Среднее время на гол

60
55

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
80

Бомбардиры внутри турнира

Болтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз Дион 1 0.5
Zac Ashworth 1 0.5
Мидлсбро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крукс Мэтт 1 0.5
Макгри Райли 1 0.5
Силвера Самуэл 1 0.5
Джонс Исайя 1 0.5

Карточки

Болтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мидлсбро
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Болтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мидлсбро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Болтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мидлсбро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Болтон
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бёртон - Болтон 1:1 Болтон - Уиган 0:4 Болтон - Флит Таун 3:1 Челтенем - Болтон 0:3
Болтон - Барроу 1:0 Болтон - Линкольн Сити 3:0 Болтон - Вест Бромвич 4:3 Болтон - Эвертон 0:0 Солфорд Сити - Болтон 1:2 Честер - Болтон 1:1 Керзон - Болтон 1:3 Бамбер-Бридж - Болтон 0:1 Барнсли - Болтон 1:0 Болтон - Барнсли 1:1 Бристоль Роверс - Болтон 2:3 Болтон - Флит Таун 2:0 Болтон - Аккрингтон 0:1 Болтон - Шрусбери Таун 1:0 Бёртон - Болтон 1:1 Оксфорд Юнайтед - Болтон 0:1
Мидлсбро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вест Бромвич - Мидлсбро 4:2 Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун 1:1 Ковентри - Мидлсбро 3:0 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 2:3
Мидлсбро - Миллуолл 0:1 Мидлсбро - Осер 2:2 Брэдфорд Сити - Мидлсбро 3:3 Мидлсбро - Бетис 0:1 Ротерхэм - Мидлсбро 0:2 Йорк Сити - Мидлсбро 0:0 Хартлпул - Мидлсбро 2:1 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Мидлсбро - Ковентри 0:1 Ковентри - Мидлсбро 0:0 Мидлсбро - Ковентри 1:1 Ротерхэм - Мидлсбро 1:0 Лутон Таун - Мидлсбро 2:1 Мидлсбро - Халл Сити 3:1 Мидлсбро - Норвич 5:1 Бристоль Сити - Мидлсбро 2:2

Результаты матчей

Болтон
Мидлсбро

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Болтон
Мидлсбро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Плимут Уэйн Бен 3
Вулверхэмптон Доэрти Мэтт 2
Донкастер Миллер Джордж 2
Блэкпул Jake Beesley 2
Лестер Ндиди Уилфред 2
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Г О О О О Л - Крукс Мэтт бьет в цель!
  • 23'
    Г О О О О Л - Чарльз Дион бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toughsheet Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Болтон
Ничья
Мидлсбро
7.04
3.65
5.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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