Тур: 2. Стадион: Toughsheet Community Stadium. Зрители: 8624
0'
1:0
23' ГолЧарльз Дион
1:1
33' ГолКрукс Мэтт
1:2
90' ГолМакгри Райли
1:3
90' ГолРоджерс Морган
90'+7
Ход матча
23'
1:0
33'
1:1
90'
1:2
90'
1:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 8
-
2 Угловые 10
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
18
Тоал
Эойн
16
Морли
Аарон
26
Zac
Ashworth
10
Чарльз
Дион
23
Гловер
Том
27
Энгель
Лукас
25
Крукс
Мэтт
21
Форсс
Маркус
11
Джонс
Исайя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Тоал ЭойнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Морли АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Zac AshworthПолузащитник
-
10 Чарльз ДионНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
22 Демпси КайлПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Когли ДжошПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ian Evatt
- Основной состав
-
23 Гловер ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Энгель ЛукасЗащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Форсс МаркусНападающий
- Нападающий
-
11 Джонс ИсайяНападающий
- Запасные игроки
-
32 Джонс ДжеймиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кобурн ДжошНападающий
-
Главный тренер: Каррик Майкл
История личных встреч
Болтон
Мидлсбро
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
16 матчей
25%
12.5%
62.5%
4 победы 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.25
0.63
Среднее время на гол
72
144
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.63
Среднее время на гол
60
55
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
80
Бомбардиры внутри турнира
Болтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чарльз Дион
|1
|0.5
|Zac Ashworth
|1
|0.5
Мидлсбро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макгри Райли
|2
|1
|Крукс Мэтт
|1
|0.5
|Роджерс Морган
|1
|0.5
|Силвера Самуэл
|1
|0.5
|Джонс Исайя
|1
|0.5
Карточки
Болтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Мидлсбро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Болтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Мидлсбро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Болтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Мидлсбро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Болтон
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бёртон - Болтон 1:1 Болтон - Уиган 0:4 Болтон - Флит Таун 3:1 Челтенем - Болтон 0:3
Болтон - Барроу 1:0 Болтон - Линкольн Сити 3:0 Болтон - Вест Бромвич 4:3 Болтон - Эвертон 0:0 Солфорд Сити - Болтон 1:2 Честер - Болтон 1:1 Керзон - Болтон 1:3 Бамбер-Бридж - Болтон 0:1 Барнсли - Болтон 1:0 Болтон - Барнсли 1:1 Бристоль Роверс - Болтон 2:3 Болтон - Флит Таун 2:0 Болтон - Аккрингтон 0:1 Болтон - Шрусбери Таун 1:0 Бёртон - Болтон 1:1 Оксфорд Юнайтед - Болтон 0:1
Мидлсбро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вест Бромвич - Мидлсбро 4:2 Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун 1:1 Ковентри - Мидлсбро 3:0 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 2:3
Мидлсбро - Миллуолл 0:1 Мидлсбро - Осер 2:2 Брэдфорд Сити - Мидлсбро 3:3 Мидлсбро - Бетис 0:1 Ротерхэм - Мидлсбро 0:2 Йорк Сити - Мидлсбро 0:0 Хартлпул - Мидлсбро 2:1 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Мидлсбро - Ковентри 0:1 Ковентри - Мидлсбро 0:0 Мидлсбро - Ковентри 1:1 Ротерхэм - Мидлсбро 1:0 Лутон Таун - Мидлсбро 2:1 Мидлсбро - Халл Сити 3:1 Мидлсбро - Норвич 5:1 Бристоль Сити - Мидлсбро 2:2
Результаты матчей
Болтон
Мидлсбро
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Болтон
Мидлсбро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Рединг
|Эхибатиоман Келвин
|3
|Вулверхэмптон
|Доэрти Мэтт
|2
|Донкастер
|Миллер Джордж
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1
|Питерборо Юнайтед
|О'Коннелл Чарли
|1