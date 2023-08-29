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Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 8624
Болтон
1:3
Конец матча
Мидлсбро
0'
1:0
23' Гол
Чарльз Дион
1:1
33' Гол
Крукс Мэтт
1:2
90' Гол
Макгри Райли
1:3
90' Гол
Роджерс Морган
90'+7

Ход матча

23'
Чарльз Дион
1:0
33'
1:1
Крукс Мэтт
46'
Бакстер Натан
Коулман Джоэл
 
62'
Когли Джош
William Forrester
 
70'
Магома Эдмонд-Пэрис
Гомес Карлос Мендес
 
70'
Бедварссон Йоун Дади
George Thomason
 
73'
 
Силвера Самуэл
Форсс Маркус
78'
 
Роджерс Морган
Крукс Мэтт
80'
Демпси Кайл
Морли Аарон
 
85'
 
Макгри Райли
Джонс Исайя
85'
 
Кобурн Джош
Латте Лат Эммануэль
90'
1:2
Макгри Райли
90'
1:3
Роджерс Морган

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 10
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Коулман
Джоэл
15
William
Forrester
18
Тоал
Эойн
3
Jack
Iredale
2
Джонс
Гетин
16
Морли
Аарон
4
George
Thomason
8
Шихан
Джош
II
26
Zac
Ashworth
10
Чарльз
Дион
7
Гомес
Карлос
Мендес
23
Гловер
Том
17
Макнейр
Пэдди
6
Фрай
Даэл
26
Ленихан
Дарра
27
Энгель
Лукас
25
Крукс
Мэтт
4
Барласер
Даниел
7
Хакни
Хэйден
21
Форсс
Маркус
9
Латте
Лат
Эммануэль
11
Джонс
Исайя
Болтон
3-5-2
Мидлсбро
4-3-3

История личных встреч

Болтон
Мидлсбро

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

25%
12.5%
62.5%
4 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

Ч
0:2
Ч
2:0
Ч
2:0
Ч
0:3
Ч
1:2
Ч
3:0
Ч
1:0
Ч
1:2
Ч
2:2
Ч
1:0
Ч
2:1
Ч
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.25
0.63

Среднее время на гол

72
144

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.63

Среднее время на гол

60
55

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
80

Бомбардиры внутри турнира

Болтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз Дион 1 0.5
Zac Ashworth 1 0.5
Мидлсбро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгри Райли 2 1
Крукс Мэтт 1 0.5
Роджерс Морган 1 0.5
Силвера Самуэл 1 0.5
Джонс Исайя 1 0.5

Карточки

Болтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мидлсбро
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Болтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Мидлсбро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Болтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Мидлсбро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Болтон
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бёртон - Болтон 1:1 Болтон - Уиган 0:4 Болтон - Флит Таун 3:1 Челтенем - Болтон 0:3
Болтон - Барроу 1:0 Болтон - Линкольн Сити 3:0 Болтон - Вест Бромвич 4:3 Болтон - Эвертон 0:0 Солфорд Сити - Болтон 1:2 Честер - Болтон 1:1 Керзон - Болтон 1:3 Бамбер-Бридж - Болтон 0:1 Барнсли - Болтон 1:0 Болтон - Барнсли 1:1 Бристоль Роверс - Болтон 2:3 Болтон - Флит Таун 2:0 Болтон - Аккрингтон 0:1 Болтон - Шрусбери Таун 1:0 Бёртон - Болтон 1:1 Оксфорд Юнайтед - Болтон 0:1
Мидлсбро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вест Бромвич - Мидлсбро 4:2 Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун 1:1 Ковентри - Мидлсбро 3:0 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 2:3
Мидлсбро - Миллуолл 0:1 Мидлсбро - Осер 2:2 Брэдфорд Сити - Мидлсбро 3:3 Мидлсбро - Бетис 0:1 Ротерхэм - Мидлсбро 0:2 Йорк Сити - Мидлсбро 0:0 Хартлпул - Мидлсбро 2:1 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Мидлсбро - Ковентри 0:1 Ковентри - Мидлсбро 0:0 Мидлсбро - Ковентри 1:1 Ротерхэм - Мидлсбро 1:0 Лутон Таун - Мидлсбро 2:1 Мидлсбро - Халл Сити 3:1 Мидлсбро - Норвич 5:1 Бристоль Сити - Мидлсбро 2:2

Результаты матчей

Болтон
Мидлсбро

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Болтон
Мидлсбро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Плимут Уэйн Бен 3
Рединг Эхибатиоман Келвин 3
Вулверхэмптон Доэрти Мэтт 2
Донкастер Миллер Джордж 2
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Г О О О О Л - Крукс Мэтт бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
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    • 23'
      Г О О О О Л - Чарльз Дион бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toughsheet Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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