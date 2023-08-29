Тур: 2. Стадион: SToK Cae Ras. Зрители: 9816
1:1
Итог после пенальти
3
4
0'
0:1
3' ПенальтиСмит Тайлер
1:1
72' ГолБойл Уильям
3 4
1:2
1:2
1:3
2:3
2:4
3:4
3:5
4:5
4:5
4:5
Ход матча
3'
0:1
61'
72'
1:1
121'
1:2
121'
1:2
121'
1:3
121'
2:3
121'
2:4
121'
3:4
121'
3:5
121'
4:5
121'
4:5
121'
4:5
Пен
3:4
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
21
Ховард
Марк
25
Бойл
Уильям
20
Кэннон
Энди
18
Долби
Сэм
- Основной состав
-
21 Ховард МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Бойл УильямЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Кэннон ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Долби СэмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Форд ЭнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Ли ЭллиотПолузащитник
-
16 Уотерс БиллиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Паркинсон Фил
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Стаббс СэмЗащитник
- Защитник
-
18 Келли КиаранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Смит ТайлерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Дойл КолинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Хендри ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
33 Adam Wilson
-
-
-
24 Dylan Youmbi
-
Главный тренер: Хьюз Марк
История личных встреч
Рексхэм
Брэдфорд Сити
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Рексхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойл Уильям
|1
|0.5
Брэдфорд Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паттисон Алекс
|1
|0.5
|Смит Тайлер
|1 (1)
|0.5
Карточки
Результаты матчей
Рексхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брэдфорд Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Рексхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брэдфорд Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рексхэм
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Барроу - Рексхэм 1:1 Рексхэм - Суиндон Таун 5:5 Рексхэм - Уолсолл 4:2 Уимблдон - Рексхэм 1:1
Рексхэм - Уиган 0:0 Рексхэм - Милтон-Кейнс Донс 3:5 Филадельфия Юнион 2 - Рексхэм 1:1 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси-2 - Рексхэм 0:4 Челси - Рексхэм 5:0 Торки - Рексхэм 1:1 Рексхэм - Борэм Вуд 3:1 Рексхэм - Йовил Таун 3:0 Барнет - Рексхэм 0:0 Рексхэм - Ноттс Каунти 3:2 Галифакс - Рексхэм 3:1 Рексхэм - Олдхэм Атлетик 5:1 Рексхэм - Йорк Сити 3:0 Бромли - Рексхэм 1:2 Рексхэм - Саутенд 1:0
Брэдфорд Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брэдфорд Сити - Крю Александра 1:0 Моркам - Брэдфорд Сити 3:0 Стокпорт - Брэдфорд Сити 1:1 Брэдфорд Сити - Колчестер 2:1
Аккрингтон - Брэдфорд Сити 1:1 Кроули Таун - Брэдфорд Сити 1:0 Рочдейл - Брэдфорд Сити 1:0 Брэдфорд Сити - Мидлсбро 3:3 Брэдфорд Сити - Халл Сити 1:1 Брэдфорд Парк - Брэдфорд Сити 1:1 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Бёри - Брэдфорд Сити 0:6 Карлайл - Брэдфорд Сити 3:1 Брэдфорд Сити - Карлайл 1:0 Брэдфорд Сити - Лейтон Ориент 1:1 Крю Александра - Брэдфорд Сити 3:2 Нортгемптон - Брэдфорд Сити 1:2 Брэдфорд Сити - Джиллингем 2:2 Суиндон Таун - Брэдфорд Сити 1:0 Рочдейл - Брэдфорд Сити 0:3
Результаты матчей
Рексхэм
Брэдфорд Сити
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Рексхэм
Брэдфорд Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Рединг
|Эхибатиоман Келвин
|3
|Вулверхэмптон
|Доэрти Мэтт
|2
|Донкастер
|Миллер Джордж
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1
|Питерборо Юнайтед
|О'Коннелл Чарли
|1