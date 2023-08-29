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Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 9816
Рексхэм
1:1
Итог после пенальти
3
4
Брэдфорд Сити

Ход матча

3'
0:1
Смит Тайлер
46'
 
Bobby Pointon
Паттисон Алекс
61'
О'Коннелл Оуэн
Хейден Аарон
 
61'
Ли Эллиот
Кэннон Энди
 
61'
Макклин Джеймс
Менди Джейкоб
 
70'
Oliver Palmer
Jake Bickerstaff
 
72'
Бойл Уильям
1:1
73'
 
Дербишир Мэтт
Смит Тайлер
73'
 
Ойегоке Даниэль
Осадебе Эммануэл
83'
 
Adam Wilson
Уолкер Джейми
87'
Уотерс Билли
Долби Сэм
 
121'
1:2
Дербишир Мэтт
121'
Luke Young II
1:2
121'
1:3
Смоллвуд Ричард
121'
Ли Эллиот
2:3
121'
2:4
Adam Wilson
121'
Oliver Palmer
3:4
121'
3:5
Bradley Halliday
121'
Макклин Джеймс
4:5
121'
4:5
Ойегоке Даниэль
121'
James Jones I
4:5
Пен
3:4

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
21
Ховард
Марк
5
Хейден
Аарон
4
Тозер
Бен
25
Бойл
Уильям
29
Барнетт
Райан
19
Менди
Джейкоб
20
Кэннон
Энди
8
Luke
Young
II
30
James
Jones
I
18
Долби
Сэм
27
Jake
Bickerstaff
1
Льюис
Харри
15
Стаббс
Сэм
5
Matthew
Platt
18
Келли
Киаран
III
2
Bradley
Halliday
3
Ридалх
Лиэм
6
Смоллвуд
Ричард
8
Осадебе
Эммануэл
10
Паттисон
Алекс
14
Смит
Тайлер
7
Уолкер
Джейми
Рексхэм
5-3-2
Брэдфорд Сити
3-4-1-2

История личных встреч

Рексхэм
Брэдфорд Сити

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ВЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Рексхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойл Уильям 1 0.5
Брэдфорд Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паттисон Алекс 1 0.5
Смит Тайлер 1 (1) 0.5

Карточки

Результаты матчей

Рексхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брэдфорд Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Рексхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брэдфорд Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рексхэм
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Барроу - Рексхэм 1:1 Рексхэм - Суиндон Таун 5:5 Рексхэм - Уолсолл 4:2 Уимблдон - Рексхэм 1:1
Рексхэм - Уиган 0:0 Рексхэм - Милтон-Кейнс Донс 3:5 Филадельфия Юнион 2 - Рексхэм 1:1 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси-2 - Рексхэм 0:4 Челси - Рексхэм 5:0 Торки - Рексхэм 1:1 Рексхэм - Борэм Вуд 3:1 Рексхэм - Йовил Таун 3:0 Барнет - Рексхэм 0:0 Рексхэм - Ноттс Каунти 3:2 Галифакс - Рексхэм 3:1 Рексхэм - Олдхэм Атлетик 5:1 Рексхэм - Йорк Сити 3:0 Бромли - Рексхэм 1:2 Рексхэм - Саутенд 1:0
Брэдфорд Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брэдфорд Сити - Крю Александра 1:0 Моркам - Брэдфорд Сити 3:0 Стокпорт - Брэдфорд Сити 1:1 Брэдфорд Сити - Колчестер 2:1
Аккрингтон - Брэдфорд Сити 1:1 Кроули Таун - Брэдфорд Сити 1:0 Рочдейл - Брэдфорд Сити 1:0 Брэдфорд Сити - Мидлсбро 3:3 Брэдфорд Сити - Халл Сити 1:1 Брэдфорд Парк - Брэдфорд Сити 1:1 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Бёри - Брэдфорд Сити 0:6 Карлайл - Брэдфорд Сити 3:1 Брэдфорд Сити - Карлайл 1:0 Брэдфорд Сити - Лейтон Ориент 1:1 Крю Александра - Брэдфорд Сити 3:2 Нортгемптон - Брэдфорд Сити 1:2 Брэдфорд Сити - Джиллингем 2:2 Суиндон Таун - Брэдфорд Сити 1:0 Рочдейл - Брэдфорд Сити 0:3

Результаты матчей

Рексхэм
Брэдфорд Сити

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Рексхэм
Брэдфорд Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Плимут Уэйн Бен 3
Рединг Эхибатиоман Келвин 3
Вулверхэмптон Доэрти Мэтт 2
Донкастер Миллер Джордж 2
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – James Jones не забивает в серии пенальти
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Даниэль Ойегоке не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Макклин Джеймс реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Bradley Halliday реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Ollie Palmer реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Adam Wilson реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Ли Эллиот реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Смоллвуд Ричард реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Люк Янг не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Дербишир Мэтт реализовал пенальти!
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 3'
      Г О О О О Л - Смит Тайлер из команды Брэдфорд Сити забивает с точки!
    • Судья начинает матч
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