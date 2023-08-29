  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2023-2024

Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Эксетер Сити
1:1
Второй тайм: 90+'
Стивенэйдж
0'
1:0
5' Гол
Alex Hartridge
1:1
69' Гол
Робертс Джордан

Ход матча

5'
Alex Hartridge
1:0
46'
Митчелл Деметри
Zak Jules
 
46'
Ранкин Дион
Нисканен Ильмари
 
46'
 
Jamie Ried II
Theo Alexandrou
56'
 
Ханнам Рис
Harrison Neal
63'
Тэйлор Кайл
Эйтчисон Джек
 
67'
 
Андерсон Гарри
Макдональд Алекс
69'
1:1
Робертс Джордан
75'
Mitch Beardmore
Vincent Harper
 
76'
 
Carl Piergianni
Лист Эллиотт
76'
Кэрролл Том
Reece Cole
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 13
  • 6 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Эксетер Сити
Ничья
Стивенэйдж
4.66
4.15
5.50
Все Коэффициенты
1
Синисало
Вильями
26
Суини
Пирс
4
Will
Aimson
5
Alex
Hartridge
14
Нисканен
Ильмари
3
Zak
Jules
8
Тревитт
Райан
12
Reece
Cole
29
Эйтчисон
Джек
31
Vincent
Harper
19
Sonny
Cox
12
Хеги
Криштиан
6
Dan
Sweeney
III
4
Томпсон
Натан
17
Finley
Burns
7
Макдональд
Алекс
3
Батлер
Дэн
11
Робертс
Джордан
I
23
Томпсон
Луис
22
Harrison
Neal
9
Лист
Эллиотт
42
Theo
Alexandrou
Эксетер Сити
3-4-2-1
Стивенэйдж
5-3-2

История личных встреч

Эксетер Сити
Стивенэйдж

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 2 победы

22 матча

59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

40.9%
50%
9.1%
9 побед 11 ничьих 2 победы

История матчей

ВЛ
2:1
ВЛ
2:2
ВЛ
0:1
ВЛ
3:1
ВЛ
2:1
ТА
3:0
ВЛ
0:1
ВЛ
1:1
ВЛ
1:0
ВЛ
3:1
ВЛ
2:1
ВЛ
1:1
ВЛ
0:2
ВЛ
0:2
ВЛ
3:3
ВЛ
0:0
ВЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
0:1
К
4:0
К
4:0

Голы

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

2.17
1.1

Среднее время на гол

41
81

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.7
0.75

Среднее время на гол

128
120

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

1.5
0.91

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

60
99

Бомбардиры внутри турнира

Эксетер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alex Hartridge 1 0.5
Тэйлор Кайл 1 0.5
James Scott3 1 0.5
Стивенэйдж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робертс Джордан I 1 0.5
Josh March 1 0.5

Карточки

Результаты матчей

Эксетер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стивенэйдж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Эксетер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Стивенэйдж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Эксетер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стивенэйдж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эксетер Сити
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Эксетер Сити - Рединг 2:1 Карлайл - Эксетер Сити 0:2 Портсмут - Эксетер Сити 1:0 Эксетер Сити - Блэкпул 0:0
Эксетер Сити - Кроули Таун 2:1 Уиком - Эксетер Сити 0:3 Эксетер Сити - Ковентри 1:2 Уэстон СМ - Эксетер Сити 2:3 Бристоль Сити - Эксетер Сити 4:0 Торки - Эксетер Сити 4:1 Тонтон - Эксетер Сити 0:3 Бат - Эксетер Сити 0:0 Маусхол - Эксетер Сити 0:8 Тивертон - Эксетер Сити 0:1 Эксетер Сити - Моркам 3:2 Ипсвич - Эксетер Сити 6:0 Шеффилд Уэнсдей - Эксетер Сити 2:1 Эксетер Сити - Дерби 1:2 Эксетер Сити - Плимут 0:1 Питерборо Юнайтед - Эксетер Сити 3:1
Стивенэйдж
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Стивенэйдж - Портсмут 0:0 Рединг - Стивенэйдж 2:0 Кембридж Юнайтед - Стивенэйдж 1:2 Стивенэйдж - Шрусбери Таун 2:0
Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Нортгемптон - Стивенэйдж 0:1 Стивенэйдж - Тоттенхэм (до 21 года) 4:0 Стивенэйдж - Ипсвич 2:1 Стивенэйдж - Колчестер 1:1 Стамфорд - Стивенэйдж 2:1 Хитчин - Стивенэйдж 0:3 Сент-Неотс Таун - Стивенэйдж 0:2 Барроу - Стивенэйдж 0:1 Стивенэйдж - Гримсби 2:0 Суиндон Таун - Стивенэйдж 0:1 Мансфилд Таун - Стивенэйдж 1:0 Стивенэйдж - Донкастер 1:0 Стивенэйдж - Уимблдон 2:1 Хартлпул - Стивенэйдж 1:1 Стивенэйдж - Колчестер 1:1

Результаты матчей

Эксетер Сити
Стивенэйдж

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Эксетер Сити
Стивенэйдж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Плимут Уэйн Бен 3
Вулверхэмптон Доэрти Мэтт 2
Донкастер Миллер Джордж 2
Блэкпул Jake Beesley 2
Лестер Ндиди Уилфред 2
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 5'
    Г О О О О Л - Alex Hartridge бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. James Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эксетер Сити
    Ничья
    Стивенэйдж
    4.66
    4.15
    5.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эксетер Сити 1:1 Стивенэйдж онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Эксетер Сити
    Стивенэйдж
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     