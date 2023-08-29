  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2023-2024

Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Эксетер Сити
1:1
Итог после пенальти
5
3
Стивенэйдж

Ход матча

5'
Alex Hartridge
1:0
46'
Митчелл Деметри
Zak Jules
 
46'
Ранкин Дион
Нисканен Ильмари
 
46'
 
Jamie Ried II
Theo Alexandrou
56'
 
Ханнам Рис
Harrison Neal
63'
Тэйлор Кайл
Эйтчисон Джек
 
67'
 
Андерсон Гарри
Макдональд Алекс
69'
1:1
Робертс Джордан
75'
Mitch Beardmore
Vincent Harper
 
76'
 
Carl Piergianni
Лист Эллиотт
76'
Кэрролл Том
Reece Cole
 
121'
Тревитт Райан
2:1
121'
2:2
Jamie Ried II
121'
Кэрролл Том
3:2
121'
3:3
Робертс Джордан
121'
Will Aimson
4:3
121'
4:3
Батлер Дэн
121'
Тэйлор Кайл
5:3
121'
5:4
Dan Sweeney III
121'
Суини Пирс
6:4
Пен
5:3

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 13
  • 6 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
1
Синисало
Вильями
26
Суини
Пирс
4
Will
Aimson
5
Alex
Hartridge
14
Нисканен
Ильмари
3
Zak
Jules
8
Тревитт
Райан
12
Reece
Cole
29
Эйтчисон
Джек
31
Vincent
Harper
19
Sonny
Cox
12
Хеги
Криштиан
6
Dan
Sweeney
III
4
Томпсон
Натан
17
Finley
Burns
7
Макдональд
Алекс
3
Батлер
Дэн
11
Робертс
Джордан
I
23
Томпсон
Луис
22
Harrison
Neal
9
Лист
Эллиотт
42
Theo
Alexandrou
Эксетер Сити
3-4-2-1
Стивенэйдж
5-3-2

История личных встреч

Эксетер Сити
Стивенэйдж

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 2 победы

22 матча

59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

40.9%
50%
9.1%
9 побед 11 ничьих 2 победы

История матчей

ВЛ
2:1
ВЛ
2:2
ВЛ
0:1
ВЛ
3:1
ВЛ
2:1
ТА
3:0
ВЛ
0:1
ВЛ
1:1
ВЛ
1:0
ВЛ
3:1
ВЛ
2:1
ВЛ
1:1
ВЛ
0:2
ВЛ
0:2
ВЛ
3:3
ВЛ
0:0
ВЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
0:1
К
4:0
К
4:0

Голы

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

2.17
1.1

Среднее время на гол

41
81

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.7
0.75

Среднее время на гол

128
120

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

1.5
0.91

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

60
99

Бомбардиры внутри турнира

Эксетер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alex Hartridge 1 0.5
Тэйлор Кайл 1 0.5
James Scott3 1 0.5
Стивенэйдж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робертс Джордан I 1 0.5
Josh March 1 0.5

Карточки

Результаты матчей

Эксетер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Стивенэйдж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Эксетер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Стивенэйдж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Эксетер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Стивенэйдж
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эксетер Сити
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Эксетер Сити - Рединг 2:1 Карлайл - Эксетер Сити 0:2 Портсмут - Эксетер Сити 1:0 Эксетер Сити - Блэкпул 0:0
Эксетер Сити - Кроули Таун 2:1 Уиком - Эксетер Сити 0:3 Эксетер Сити - Ковентри 1:2 Уэстон СМ - Эксетер Сити 2:3 Бристоль Сити - Эксетер Сити 4:0 Торки - Эксетер Сити 4:1 Тонтон - Эксетер Сити 0:3 Бат - Эксетер Сити 0:0 Маусхол - Эксетер Сити 0:8 Тивертон - Эксетер Сити 0:1 Эксетер Сити - Моркам 3:2 Ипсвич - Эксетер Сити 6:0 Шеффилд Уэнсдей - Эксетер Сити 2:1 Эксетер Сити - Дерби 1:2 Эксетер Сити - Плимут 0:1 Питерборо Юнайтед - Эксетер Сити 3:1
Стивенэйдж
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Стивенэйдж - Портсмут 0:0 Рединг - Стивенэйдж 2:0 Кембридж Юнайтед - Стивенэйдж 1:2 Стивенэйдж - Шрусбери Таун 2:0
Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Нортгемптон - Стивенэйдж 0:1 Стивенэйдж - Тоттенхэм (до 21 года) 4:0 Стивенэйдж - Ипсвич 2:1 Стивенэйдж - Колчестер 1:1 Стамфорд - Стивенэйдж 2:1 Хитчин - Стивенэйдж 0:3 Сент-Неотс Таун - Стивенэйдж 0:2 Барроу - Стивенэйдж 0:1 Стивенэйдж - Гримсби 2:0 Суиндон Таун - Стивенэйдж 0:1 Мансфилд Таун - Стивенэйдж 1:0 Стивенэйдж - Донкастер 1:0 Стивенэйдж - Уимблдон 2:1 Хартлпул - Стивенэйдж 1:1 Стивенэйдж - Колчестер 1:1

Результаты матчей

Эксетер Сити
Стивенэйдж

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Эксетер Сити
Стивенэйдж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Плимут Уэйн Бен 3
Рединг Эхибатиоман Келвин 3
Вулверхэмптон Доэрти Мэтт 2
Донкастер Миллер Джордж 2
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
  • 121'
    Г О О О О Л - Jamie Reid реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Тревитт Райан реализовал пенальти!
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 91'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 5'
      Г О О О О Л - Alex Hartridge бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. James Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Эксетер Сити 1:1 Стивенэйдж онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     