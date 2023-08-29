Тур: 2. Стадион: Сент-Джеймс Парк Брекли.
1:1
Итог после пенальти
5
3
0'
1:0
5' ГолAlex Hartridge
1:1
69' ГолРобертс Джордан
5 3
2:1
2:2
3:2
3:3
4:3
4:3
5:3
5:4
6:4
Ход матча
5'
1:0
69'
1:1
121'
2:1
121'
2:2
121'
3:2
121'
3:3
121'
4:3
121'
4:3
121'
5:3
121'
5:4
121'
6:4
Пен
5:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 13
-
6 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
26
Суини
Пирс
12
Reece
Cole
19
Sonny
Cox
17
Finley
Burns
23
Томпсон
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Суини ПирсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Reece ColeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Sonny CoxНападающий
- Запасные игроки
-
33 Вудс ГэриВратарь
-
39 Диабате ШейкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тэйлор КайлПолузащитник
-
21 Ранкин ДионПолузащитник
-
41 Pedro Borges
-
-
-
Главный тренер: Колдуэлл Гари
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Finley BurnsЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Томпсон ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Ханнам РисЗащитник
- Нападающий
-
-
18 Josh March
-
-
43 David Hicks
-
Главный тренер: Эванс Стив
История личных встреч
Эксетер Сити
Стивенэйдж
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
140%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
120%
0 побед 6 ничьих 2 победы
22 матча
59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
40.9%
50%
9.1%
9 побед 11 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
2.17
1.1
Среднее время на гол
41
81
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.7
0.75
Среднее время на гол
128
120
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
1.5
0.91
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
60
99
Бомбардиры внутри турнира
Эксетер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alex Hartridge
|1
|0.5
|Тэйлор Кайл
|1
|0.5
|James Scott3
|1
|0.5
Стивенэйдж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робертс Джордан I
|1
|0.5
|Josh March
|1
|0.5
Карточки
Результаты матчей
Эксетер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Стивенэйдж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Эксетер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Стивенэйдж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Эксетер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Стивенэйдж
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эксетер Сити
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Эксетер Сити - Рединг 2:1 Карлайл - Эксетер Сити 0:2 Портсмут - Эксетер Сити 1:0 Эксетер Сити - Блэкпул 0:0
Эксетер Сити - Кроули Таун 2:1 Уиком - Эксетер Сити 0:3 Эксетер Сити - Ковентри 1:2 Уэстон СМ - Эксетер Сити 2:3 Бристоль Сити - Эксетер Сити 4:0 Торки - Эксетер Сити 4:1 Тонтон - Эксетер Сити 0:3 Бат - Эксетер Сити 0:0 Маусхол - Эксетер Сити 0:8 Тивертон - Эксетер Сити 0:1 Эксетер Сити - Моркам 3:2 Ипсвич - Эксетер Сити 6:0 Шеффилд Уэнсдей - Эксетер Сити 2:1 Эксетер Сити - Дерби 1:2 Эксетер Сити - Плимут 0:1 Питерборо Юнайтед - Эксетер Сити 3:1
Стивенэйдж
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Стивенэйдж - Портсмут 0:0 Рединг - Стивенэйдж 2:0 Кембридж Юнайтед - Стивенэйдж 1:2 Стивенэйдж - Шрусбери Таун 2:0
Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Нортгемптон - Стивенэйдж 0:1 Стивенэйдж - Тоттенхэм (до 21 года) 4:0 Стивенэйдж - Ипсвич 2:1 Стивенэйдж - Колчестер 1:1 Стамфорд - Стивенэйдж 2:1 Хитчин - Стивенэйдж 0:3 Сент-Неотс Таун - Стивенэйдж 0:2 Барроу - Стивенэйдж 0:1 Стивенэйдж - Гримсби 2:0 Суиндон Таун - Стивенэйдж 0:1 Мансфилд Таун - Стивенэйдж 1:0 Стивенэйдж - Донкастер 1:0 Стивенэйдж - Уимблдон 2:1 Хартлпул - Стивенэйдж 1:1 Стивенэйдж - Колчестер 1:1
Результаты матчей
Эксетер Сити
Стивенэйдж
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Эксетер Сити
Стивенэйдж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Рединг
|Эхибатиоман Келвин
|3
|Вулверхэмптон
|Доэрти Мэтт
|2
|Донкастер
|Миллер Джордж
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1
|Питерборо Юнайтед
|О'Коннелл Чарли
|1