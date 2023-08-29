Тур: 2. Стадион: Select Car Leasing Stadium.
Ход матча
2'
1:0
45'
1:1
59'
1:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
30
Kevin
Abrefa
27
Мбенге
Амаду
47
Matty
Carson
36
Крэйг
Майкл
48
Тума
Бэзил
13
Сликер
Киран
12
Болл
Доминик
14
Тейлор
Джек
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Kevin AbrefaЗащитник
-
27 Мбенге АмадуЗащитник
- Защитник
-
47 Matty CarsonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Крэйг МайклПолузащитник
-
48 Тума БэзилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Йадом ЭндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Азиз ФемиПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Селлес Рубен
- Основной состав
-
13 Сликер КиранВратарь
-
12 Болл ДоминикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Эванс ЛиПолузащитник
-
14 Тейлор ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Алуко СонеПолузащитник
-
10 Чаплин КонорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Kieran McKenna
История личных встреч
Рединг
Ипсвич
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
20 матчей
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.3
Среднее время на гол
60
69
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.6
1.1
Среднее время на гол
56
81
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.55
1.2
Тотал матчей
2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
58
75
Бомбардиры внутри турнира
Рединг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эхибатиоман Келвин
|2
|1
|Камара Мамади
|1
|0.5
|Сэвидж Чарли
|1
|0.5
Ипсвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алуко Соне
|1
|0.5
|Ладапо Фредди
|1
|0.5
|Хамфриз Кэмерон
|1
|0.5
|Тейлор Джек
|1
|0.5
Карточки
Результаты матчей
Рединг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ипсвич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Рединг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рединг
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Эксетер Сити - Рединг 2:1 Рединг - Стивенэйдж 2:0 Рединг - Челтенем 1:0 Порт Вейл - Рединг 1:0
Миллуолл - Рединг 0:4 Рединг - Питерборо Юнайтед 0:1 Рединг - Суонси 0:4 Рединг - КПР 0:2 Рединг - Саутгемптон 2:4 Саттон - Рединг 2:0 Рединг - Уимблдон 0:1 Хаддерсфилд Таун - Рединг 2:0 Рединг - Уиган 1:1 Ковентри - Рединг 2:1 Рединг - Лутон Таун 1:1 Рединг - Бёрнли 0:0 Престон Норт Энд - Рединг 2:1 Рединг - Бирмингем 1:1 Бристоль Сити - Рединг 1:1 Рединг - Халл Сити 1:1
Ипсвич
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ипсвич - Лидс 3:4 КПР - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Сток Сити 2:0 Ипсвич - Бристоль Роверс 2:0
Сандерленд - Ипсвич 1:2 Вердер - Ипсвич 1:1 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Стивенэйдж - Ипсвич 2:1 Кембридж Юнайтед - Ипсвич 2:1 Престон Норт Энд - Ипсвич 1:2 Адмира - Ипсвич 2:2 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Ипсвич - Мейденхед 2:1 Флит Таун - Ипсвич 2:2 Ипсвич - Эксетер Сити 6:0 Барнсли - Ипсвич 0:3 Питерборо Юнайтед - Ипсвич 0:3 Ипсвич - Порт Вейл 2:1 Ипсвич - Чарльтон 6:0
Результаты матчей
Рединг
Ипсвич
Точный счет
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Рединг
Ипсвич
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Вулверхэмптон
|Доэрти Мэтт
|2
|Донкастер
|Миллер Джордж
|2
|Блэкпул
|Jake Beesley
|2
|Лестер
|Ндиди Уилфред
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1
|Питерборо Юнайтед
|О'Коннелл Чарли
|1