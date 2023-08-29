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Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Рединг
1:2
Второй тайм: 72'
Ипсвич
0'
1:0
2' Гол в свои ворота
Уильямс Брендон
1:1
45' Гол
Хамфриз Кэмерон
1:2
59' Гол
Ладапо Фредди

Ход матча

2'
Уильямс Брендон
1:0
45'
1:1
Хамфриз Кэмерон
46'
 
Алуко Соне
Харнесс Маркус
46'
Йадом Энди
Matty Carson
 
59'
1:2
Ладапо Фредди
61'
 
Кларк Гарри
Уильямс Брендон
65'
Harvey Knibbs
Рушеша Тивонже
 
66'
Сэвидж Чарли
Jack Michel Senga-Ngoyi
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рединг
Ничья
Ипсвич
6.20
5.70
1.49
Все Коэффициенты
31
Бойс-Кларк
Конайя
30
Kevin
Abrefa
27
Мбенге
Амаду
5
Макинтайр
Томас
47
Matty
Carson
40
Рушеша
Тивонже
35
Jack
Michel
Senga-Ngoyi
4
Benjamin
Njongoue
Elliot
36
Крэйг
Майкл
48
Тума
Бэзил
42
Caylon
Vickers
13
Сликер
Киран
12
Болл
Доминик
4
Эдмундсон
Джордж
26
Бэгготт
Элкан
30
Хамфриз
Кэмерон
18
Уильямс
Брендон
8
Эванс
Ли
II
14
Тейлор
Джек
20
Хатчинсон
Омари
11
Харнесс
Маркус
9
Ладапо
Фредди
Рединг
4-4-2
Ипсвич
3-4-2-1

История личных встреч

Рединг
Ипсвич

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

20 матчей

50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Ч
1:2
Ч
2:2
Ч
0:4
Ч
2:0
Ч
2:2
Ч
2:1
Ч
2:1
Ч
5:1
Ч
0:1
Ч
1:0
Ч
2:0
Ч
2:1
Ч
1:0
Ч
2:3
Ч
1:3
Ч
1:0
Ч
2:1
Ч
1:1
Ч
0:1
Ч
2:0

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.3

Среднее время на гол

60
69

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.6
1.1

Среднее время на гол

56
81

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.55
1.2

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

58
75

Бомбардиры внутри турнира

Рединг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эхибатиоман Келвин 2 1
Камара Мамади 1 0.5
Сэвидж Чарли 1 0.5
Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алуко Соне 1 0.5
Ладапо Фредди 1 0.5
Хамфриз Кэмерон 1 0.5
Тейлор Джек 1 0.5

Карточки

Результаты матчей

Рединг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ипсвич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Рединг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рединг
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Эксетер Сити - Рединг 2:1 Рединг - Стивенэйдж 2:0 Рединг - Челтенем 1:0 Порт Вейл - Рединг 1:0
Миллуолл - Рединг 0:4 Рединг - Питерборо Юнайтед 0:1 Рединг - Суонси 0:4 Рединг - КПР 0:2 Рединг - Саутгемптон 2:4 Саттон - Рединг 2:0 Рединг - Уимблдон 0:1 Хаддерсфилд Таун - Рединг 2:0 Рединг - Уиган 1:1 Ковентри - Рединг 2:1 Рединг - Лутон Таун 1:1 Рединг - Бёрнли 0:0 Престон Норт Энд - Рединг 2:1 Рединг - Бирмингем 1:1 Бристоль Сити - Рединг 1:1 Рединг - Халл Сити 1:1
Ипсвич
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ипсвич - Лидс 3:4 КПР - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Сток Сити 2:0 Ипсвич - Бристоль Роверс 2:0
Сандерленд - Ипсвич 1:2 Вердер - Ипсвич 1:1 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Стивенэйдж - Ипсвич 2:1 Кембридж Юнайтед - Ипсвич 2:1 Престон Норт Энд - Ипсвич 1:2 Адмира - Ипсвич 2:2 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Ипсвич - Мейденхед 2:1 Флит Таун - Ипсвич 2:2 Ипсвич - Эксетер Сити 6:0 Барнсли - Ипсвич 0:3 Питерборо Юнайтед - Ипсвич 0:3 Ипсвич - Порт Вейл 2:1 Ипсвич - Чарльтон 6:0

Результаты матчей

Рединг
Ипсвич

Точный счет

0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Рединг
Ипсвич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Плимут Уэйн Бен 3
Вулверхэмптон Доэрти Мэтт 2
Донкастер Миллер Джордж 2
Блэкпул Jake Beesley 2
Лестер Ндиди Уилфред 2
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Г О О О О Л - Хамфриз Кэмерон бьет в цель!
  • 2'
    Г О О О О Л - Брэндон Уильямс уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Select Car Leasing Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рединг
Ничья
Ипсвич
6.20
5.70
1.49
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рединг 1:2 Ипсвич онлайн

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