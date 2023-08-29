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Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Рединг
2:2
Итог после пенальти
1
3
Ипсвич

Ход матча

2'
Уильямс Брендон
1:0
45'
1:1
Хамфриз Кэмерон
46'
 
Алуко Соне
Харнесс Маркус
46'
Йадом Энди
Matty Carson
 
59'
1:2
Ладапо Фредди
60'
 
Кларк Гарри
Уильямс Брендон
65'
Harvey Knibbs
Рушеша Тивонже
 
66'
Сэвидж Чарли
Jack Michel Senga-Ngoyi
 
74'
Эхибатиоман Келвин
Тума Бэзил
 
76'
 
Бродхед Нейтан
Ладапо Фредди
76'
 
Чаплин Конор
Хамфриз Кэмерон
76'
 
Джексон Кэйден
Хатчинсон Омари
78'
Jeriel Dorsett
Kevin Abrefa
 
87'
Эхибатиоман Келвин
2:2
121'
2:3
Чаплин Конор
121'
Harvey Knibbs
3:3
121'
3:4
Эванс Ли
121'
Сэвидж Чарли
3:4
121'
3:4
Алуко Соне
121'
Caylon Vickers
3:4
121'
3:5
Тейлор Джек
121'
Benjamin Njongoue Elliot
3:5
Пен
1:3

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бойс-Кларк
Конайя
30
Kevin
Abrefa
27
Мбенге
Амаду
5
Макинтайр
Томас
47
Matty
Carson
40
Рушеша
Тивонже
35
Jack
Michel
Senga-Ngoyi
4
Benjamin
Njongoue
Elliot
36
Крэйг
Майкл
48
Тума
Бэзил
42
Caylon
Vickers
13
Сликер
Киран
12
Болл
Доминик
4
Эдмундсон
Джордж
26
Бэгготт
Элкан
30
Хамфриз
Кэмерон
18
Уильямс
Брендон
8
Эванс
Ли
II
14
Тейлор
Джек
20
Хатчинсон
Омари
11
Харнесс
Маркус
9
Ладапо
Фредди
Рединг
4-4-2
Ипсвич
3-4-2-1

История личных встреч

Рединг
Ипсвич

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

20 матчей

50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Ч
1:2
Ч
2:2
Ч
0:4
Ч
2:0
Ч
2:2
Ч
2:1
Ч
2:1
Ч
5:1
Ч
0:1
Ч
1:0
Ч
2:0
Ч
2:1
Ч
1:0
Ч
2:3
Ч
1:3
Ч
1:0
Ч
2:1
Ч
1:1
Ч
0:1
Ч
2:0

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.3

Среднее время на гол

60
69

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.6
1.1

Среднее время на гол

56
81

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.55
1.2

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

58
75

Бомбардиры внутри турнира

Рединг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эхибатиоман Келвин 3 1.5
Камара Мамади 1 0.5
Сэвидж Чарли 1 0.5
Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алуко Соне 1 0.5
Ладапо Фредди 1 0.5
Хамфриз Кэмерон 1 0.5
Тейлор Джек 1 0.5

Карточки

Результаты матчей

Рединг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Рединг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ипсвич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Рединг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ипсвич
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Рединг
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Эксетер Сити - Рединг 2:1 Рединг - Стивенэйдж 2:0 Рединг - Челтенем 1:0 Порт Вейл - Рединг 1:0
Миллуолл - Рединг 0:4 Рединг - Питерборо Юнайтед 0:1 Рединг - Суонси 0:4 Рединг - КПР 0:2 Рединг - Саутгемптон 2:4 Саттон - Рединг 2:0 Рединг - Уимблдон 0:1 Хаддерсфилд Таун - Рединг 2:0 Рединг - Уиган 1:1 Ковентри - Рединг 2:1 Рединг - Лутон Таун 1:1 Рединг - Бёрнли 0:0 Престон Норт Энд - Рединг 2:1 Рединг - Бирмингем 1:1 Бристоль Сити - Рединг 1:1 Рединг - Халл Сити 1:1
Ипсвич
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ипсвич - Лидс 3:4 КПР - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Сток Сити 2:0 Ипсвич - Бристоль Роверс 2:0
Сандерленд - Ипсвич 1:2 Вердер - Ипсвич 1:1 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Стивенэйдж - Ипсвич 2:1 Кембридж Юнайтед - Ипсвич 2:1 Престон Норт Энд - Ипсвич 1:2 Адмира - Ипсвич 2:2 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Ипсвич - Мейденхед 2:1 Флит Таун - Ипсвич 2:2 Ипсвич - Эксетер Сити 6:0 Барнсли - Ипсвич 0:3 Питерборо Юнайтед - Ипсвич 0:3 Ипсвич - Порт Вейл 2:1 Ипсвич - Чарльтон 6:0

Результаты матчей

Рединг
Ипсвич

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Рединг
Ипсвич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Плимут Уэйн Бен 3
Рединг Эхибатиоман Келвин 3
Вулверхэмптон Доэрти Мэтт 2
Донкастер Миллер Джордж 2
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • 121'
    Г О О О О Л - [player1] реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Ben Elliot не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Тейлор Джек реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Caylon Vickers не забивает в серии пенальти
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Алуко Соне не забивает в серии пенальти
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Сэвидж Чарли не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Эванс Ли II реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Harvey Knibbs реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Чаплин Конор реализовал пенальти!
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
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    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Г О О О О Л - Хамфриз Кэмерон бьет в цель!
    • 2'
      Г О О О О Л - Брэндон Уильямс уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    • До матча
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