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Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Шеффилд Уэнсдей
1:1
Второй тайм: 90+'
Мансфилд Таун
0'
1:0
28' Гол
Мусаба Антони
1:1
85' Гол
Rhys Oates

Ход матча

28'
Мусаба Антони
1:0
62'
 
Rhys Oates
Акинс Лукас
65'
Дельгадо Хуан
Патерсон Каллум
 
71'
Смит Майкл
Флетчер Эшли
 
71'
Грегори Ли
Мусаба Антони
 
81'
Палмер Лиам
Валентин Поль
 
81'
Воулкс Уилл
Бакинсон Тайрик
 
85'
1:1
Rhys Oates

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Шеффилд Уэнсдей
Ничья
Мансфилд Таун
5.65
6.80
9.42
Все Коэффициенты
1
Доусон
Кэмерон
6
Иорфа
Доминик
20
Ихьекве
Майкл
23
Фамево
Акин
14
Валентин
Поль
13
Патерсон
Каллум
19
Бакинсон
Тайрик
10
Бэннан
Барри
11
Виндасс
Джош
45
Мусаба
Антони
27
Флетчер
Эшли
1
Пим
Кристи
9
Бауэри
Джордан
14
Флинт
Эден
24
Брант
Льюис
11
Calum
MacDonald2
8
Кларк
Олли
25
Рид
Люис
10
George
Maris
40
Кейллор-Данн
Дэвис
26
Will
Swan
7
Акинс
Лукас
Шеффилд Уэнсдей
3-4-2-1
Мансфилд Таун
4-3-1-2

История личных встреч

Шеффилд Уэнсдей
Мансфилд Таун

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

К
2:1
ТФЛС
1:2
ТМК
2:1
ТМК
2:3
КЛА
4:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

2.2
1.6

Тотал матчей

3.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

40
56

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Уэнсдей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакинсон Тайрик 1 0.5
Мусаба Антони 1 0.5
Мансфилд Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rhys Oates 1 0.5
Акинс Лукас 1 (1) 0.5

Карточки

Результаты матчей

Шеффилд Уэнсдей
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мансфилд Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Мансфилд Таун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Шеффилд Уэнсдей
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мансфилд Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Уэнсдей
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Престон Норт Энд 0:1 Халл Сити - Шеффилд Уэнсдей 4:2 Шеффилд Уэнсдей - Стокпорт 1:1
Шеффилд Уэнсдей - Саутгемптон 1:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Донкастер - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Эльденсе - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Мурсия - Шеффилд Уэнсдей 0:0 Честерфилд - Шеффилд Уэнсдей 1:2 Йорк Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Барнсли - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Питерборо Юнайтед 5:1 Питерборо Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Дерби 1:0 Шрусбери Таун - Шеффилд Уэнсдей 0:3 Шеффилд Уэнсдей - Эксетер Сити 2:1 Бристоль Роверс - Шеффилд Уэнсдей 1:2 Бёртон - Шеффилд Уэнсдей 3:2 Шеффилд Уэнсдей - Аккрингтон 3:0
Мансфилд Таун
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мансфилд Таун - Стокпорт 3:2 Гримсби - Мансфилд Таун 1:1 Донкастер - Мансфилд Таун 2:2 Мансфилд Таун - Моркам 3:0
Мансфилд Таун - Гримсби 2:0 Крю Александра - Мансфилд Таун 2:2 Мэтлок Таун - Мансфилд Таун 2:4 Олдхэм Атлетик - Мансфилд Таун 0:3 Лонг Итон - Мансфилд Таун 0:1 Хартс - Мансфилд Таун 1:3 Мансфилд Таун - Ротерхэм 2:4 Альфретон - Мансфилд Таун 0:4 Ретфорд - Мансфилд Таун 0:8 Колчестер - Мансфилд Таун 0:2 Мансфилд Таун - Харрогейт 1:2 Мансфилд Таун - Лейтон Ориент 1:2 Мансфилд Таун - Стивенэйдж 1:0 Ньюпорт - Мансфилд Таун 1:2 Гримсби - Мансфилд Таун 1:1 Мансфилд Таун - Рочдейл 1:1

Результаты матчей

Шеффилд Уэнсдей
Мансфилд Таун

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Уэнсдей
Мансфилд Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Плимут Уэйн Бен 3
Вулверхэмптон Доэрти Мэтт 2
Донкастер Миллер Джордж 2
Блэкпул Jake Beesley 2
Лестер Ндиди Уилфред 2
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Г О О О О Л - Мусаба Антони бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hillsborough. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Шеффилд Уэнсдей
Ничья
Мансфилд Таун
5.65
6.80
9.42
Все Коэффициенты
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