Тур: 2. Стадион: Хиллсборо. Зрители: 10724
1:1
Итог после пенальти
4
5
0'
1:0
28' ГолМусаба Антони
1:1
85' ГолRhys Oates
4 5
1:2
2:2
2:3
3:3
4:4
4:4
4:4
4:5
5:5
5:6
5:6
Ход матча
28'
1:0
85'
1:1
121'
1:2
121'
2:2
121'
2:3
121'
3:3
121'
121'
4:4
121'
4:4
121'
4:4
121'
4:5
121'
5:5
122'
5:6
122'
5:6
Пен
4:5
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 3
-
8 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
23
Фамево
Акин
10
Бэннан
Барри
11
Виндасс
Джош
27
Флетчер
Эшли
14
Флинт
Эден
24
Брант
Льюис
25
Рид
Люис
10
George
Maris
26
Will
Swan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фамево АкинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бэннан БарриПолузащитник
-
11 Виндасс ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Флетчер ЭшлиНападающий
- Запасные игроки
-
36 Васкес ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Джеймс РисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Смит МайклНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Муньос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Флинт ЭденЗащитник
-
24 Брант ЛьюисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Рид ЛюисПолузащитник
-
10 George MarisПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Will SwanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Rhys OatesНападающий
-
-
-
-
-
33 Louie Turner
-
Главный тренер: Клаф Найджел
История личных встреч
Шеффилд Уэнсдей
Мансфилд Таун
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
2.2
1.6
Тотал матчей
3.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
40
56
Бомбардиры внутри турнира
Шеффилд Уэнсдей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакинсон Тайрик
|1
|0.5
|Мусаба Антони
|1
|0.5
Мансфилд Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rhys Oates
|2
|1
|Акинс Лукас
|1 (1)
|0.5
Карточки
Результаты матчей
Шеффилд Уэнсдей
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мансфилд Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Мансфилд Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Шеффилд Уэнсдей
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мансфилд Таун
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шеффилд Уэнсдей
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Престон Норт Энд 0:1 Халл Сити - Шеффилд Уэнсдей 4:2 Шеффилд Уэнсдей - Стокпорт 1:1
Шеффилд Уэнсдей - Саутгемптон 1:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Донкастер - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Эльденсе - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Мурсия - Шеффилд Уэнсдей 0:0 Честерфилд - Шеффилд Уэнсдей 1:2 Йорк Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Барнсли - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Питерборо Юнайтед 5:1 Питерборо Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Дерби 1:0 Шрусбери Таун - Шеффилд Уэнсдей 0:3 Шеффилд Уэнсдей - Эксетер Сити 2:1 Бристоль Роверс - Шеффилд Уэнсдей 1:2 Бёртон - Шеффилд Уэнсдей 3:2 Шеффилд Уэнсдей - Аккрингтон 3:0
Мансфилд Таун
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мансфилд Таун - Стокпорт 3:2 Гримсби - Мансфилд Таун 1:1 Донкастер - Мансфилд Таун 2:2 Мансфилд Таун - Моркам 3:0
Мансфилд Таун - Гримсби 2:0 Крю Александра - Мансфилд Таун 2:2 Мэтлок Таун - Мансфилд Таун 2:4 Олдхэм Атлетик - Мансфилд Таун 0:3 Лонг Итон - Мансфилд Таун 0:1 Хартс - Мансфилд Таун 1:3 Мансфилд Таун - Ротерхэм 2:4 Альфретон - Мансфилд Таун 0:4 Ретфорд - Мансфилд Таун 0:8 Колчестер - Мансфилд Таун 0:2 Мансфилд Таун - Харрогейт 1:2 Мансфилд Таун - Лейтон Ориент 1:2 Мансфилд Таун - Стивенэйдж 1:0 Ньюпорт - Мансфилд Таун 1:2 Гримсби - Мансфилд Таун 1:1 Мансфилд Таун - Рочдейл 1:1
Результаты матчей
Шеффилд Уэнсдей
Мансфилд Таун
Точный счет
1:1
2 раза 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Шеффилд Уэнсдей
Мансфилд Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Рединг
|Эхибатиоман Келвин
|3
|Вулверхэмптон
|Доэрти Мэтт
|2
|Донкастер
|Миллер Джордж
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1
|Питерборо Юнайтед
|О'Коннелл Чарли
|1