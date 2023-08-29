Тур: 2. Стадион: Кенилуорт Роуд.
3:1
Второй тайм: 87'
0'
1:0
2' ГолБраун Джейкоб
2:0
28' ГолДоти Алфи
2:1
55' ГолJayden Clarke
3:1
66' ГолВудроу Коули
Ход матча
2'
1:0
28'
2:0
46'
55'
2:1
60'
66'
3:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
23
Крул
Тим
29
Бэлл
Амари
45
Доти
Алфи
26
Джайлз
Райан
17
Раддок
Пелли
10
Вудроу
Коули
38
Дьенг
Тимоти
- Основной состав
-
23 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Бэлл АмариЗащитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
-
26 Джайлз РайанЗащитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вудроу КоулиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Каборе ИссаЗащитник
-
16 Бурк РисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Дьенг ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Тёрнер ДжейкВратарь
- Полузащитник
-
13 Мэлоун СкоттПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Joseph Gbode
-
26 Ike Orji
-
-
Главный тренер: Харрис Нил
История личных встреч
Лутон Таун
Джиллингем
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
1
1.6
Среднее время на гол
90
56
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.14
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
78
63
Бомбардиры внутри турнира
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вудроу Коули
|1
|1
|Браун Джейкоб
|1
|1
|Доти Алфи
|1
|1
Джиллингем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маккензи Робби
|2
|1
|Ashley Nadesan
|1
|0.5
|Jayden Clarke
|1
|0.5
Карточки
Результаты матчей
Лутон Таун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Джиллингем
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Лутон Таун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Джиллингем
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Лутон Таун
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0
Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Халл Сити 0:0 Блэкберн - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 2:1 Рединг - Лутон Таун 1:1 Ротерхэм - Лутон Таун 0:2 Лутон Таун - Блэкпул 3:1 Миллуолл - Лутон Таун 0:0 Лутон Таун - Уотфорд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Бристоль Сити 1:0
Джиллингем
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Джиллингем - Колчестер 0:3 Кроули Таун - Джиллингем 0:1 Саттон - Джиллингем 0:1 Джиллингем - Аккрингтон 1:0
Джиллингем - Саутгемптон 3:1 Стокпорт - Джиллингем 0:1 Дагенем энд Редбридж - Джиллингем 0:1 Дартфорд - Джиллингем 0:5 Джиллингем - Чарльтон 1:3 Джиллингем - Миллуолл 0:2 Джиллингем - Четхэм 0:2 Комо - Джиллингем 0:1 Джиллингем - Довер 4:0 Солфорд Сити - Джиллингем 0:1 Джиллингем - Ньюпорт 1:2 Брэдфорд Сити - Джиллингем 2:2 Джиллингем - Лейтон Ориент 2:0 Джиллингем - Стокпорт 1:1 Нортгемптон - Джиллингем 2:1 Джиллингем - Донкастер 1:0
Результаты матчей
Лутон Таун
Джиллингем
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Лутон Таун
Джиллингем
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Вулверхэмптон
|Доэрти Мэтт
|2
|Донкастер
|Миллер Джордж
|2
|Блэкпул
|Jake Beesley
|2
|Лестер
|Ндиди Уилфред
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1
|Питерборо Юнайтед
|О'Коннелл Чарли
|1