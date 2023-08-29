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Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 9468
Лутон Таун
3:2
Конец матча
Джиллингем
0'
1:0
2' Гол
Браун Джейкоб
2:0
28' Гол
Доти Алфи
2:1
55' Гол
Jayden Clarke
3:1
66' Гол
Вудроу Коули
3:2
89' Гол
Николс Том
90'+6

Ход матча

2'
Браун Джейкоб
1:0
28'
Доти Алфи
2:0
46'
Бурк Рис
Локьер Том
 
55'
2:1
Jayden Clarke
60'
Каборе Исса
Джайлз Райан
 
60'
Баркли Росс
Берри Люк
 
66'
Вудроу Коули
3:1
69'
Накамба Марвелус
Огбене Чидози
 
72'
 
Николс Том
Бонне Мэкоэли
72'
 
Мэлоун Скотт
Кларк Макс
73'
 
Уильямс Шон
Дьенг Тимоти
73'
 
Уильямс Джонатан
Ashley Nadesan
81'
Адебайо Элайджа
Браун Джейкоб
 
87'
 
Ronald Sithole
Jayden Clarke
89'
3:2
Николс Том

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
23
Крул
Тим
5
Андерсен
Мадс
4
Локьер
Том
29
Бэлл
Амари
45
Доти
Алфи
26
Джайлз
Райан
17
Раддок
Пелли
8
Берри
Люк
7
Огбене
Чидози
19
Браун
Джейкоб
10
Вудроу
Коули
1
Glenn
Morris
4
Мастерсон
Конор
5
Эмер
Макс
22
Shadrach
Ogie1
2
Александер
Шей
3
Кларк
Макс
38
Дьенг
Тимоти
14
Маккензи
Робби
17
Jayden
Clarke
10
Ashley
Nadesan
45
Бонне
Мэкоэли
Лутон Таун
3-4-2-1
Джиллингем
5-3-2

История личных встреч

Лутон Таун
Джиллингем

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ТФЛЮ
1:2
ТФЛ
2:1
ВЛ
0:0
ВЛ
0:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Среднее время на гол

90
56

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.14
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

78
63

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вудроу Коули 1 1
Браун Джейкоб 1 1
Доти Алфи 1 1
Джиллингем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маккензи Робби 2 1
Николс Том 1 0.5
Ashley Nadesan 1 0.5
Jayden Clarke 1 0.5

Карточки

Результаты матчей

Лутон Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Джиллингем
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Лутон Таун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Джиллингем
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Лутон Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Джиллингем
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0
Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Халл Сити 0:0 Блэкберн - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 2:1 Рединг - Лутон Таун 1:1 Ротерхэм - Лутон Таун 0:2 Лутон Таун - Блэкпул 3:1 Миллуолл - Лутон Таун 0:0 Лутон Таун - Уотфорд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Бристоль Сити 1:0
Джиллингем
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Джиллингем - Колчестер 0:3 Кроули Таун - Джиллингем 0:1 Саттон - Джиллингем 0:1 Джиллингем - Аккрингтон 1:0
Джиллингем - Саутгемптон 3:1 Стокпорт - Джиллингем 0:1 Дагенем энд Редбридж - Джиллингем 0:1 Дартфорд - Джиллингем 0:5 Джиллингем - Чарльтон 1:3 Джиллингем - Миллуолл 0:2 Джиллингем - Четхэм 0:2 Комо - Джиллингем 0:1 Джиллингем - Довер 4:0 Солфорд Сити - Джиллингем 0:1 Джиллингем - Ньюпорт 1:2 Брэдфорд Сити - Джиллингем 2:2 Джиллингем - Лейтон Ориент 2:0 Джиллингем - Стокпорт 1:1 Нортгемптон - Джиллингем 2:1 Джиллингем - Донкастер 1:0

Результаты матчей

Лутон Таун
Джиллингем

Точный счет

3:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лутон Таун
Джиллингем

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Плимут Уэйн Бен 3
Рединг Эхибатиоман Келвин 3
Вулверхэмптон Доэрти Мэтт 2
Донкастер Миллер Джордж 2
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Г О О О О Л - Доти Алфи бьет в цель!
    • 2'
      Г О О О О Л - Браун Джейкоб бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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