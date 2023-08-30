2:1
Второй тайм: 79'
0'
1:0
15' ГолNicolas Fernandez I
45' Желтая карточкаКоста Диего
1:1
45' Гол в свои воротаБолонья Энрике
2:1
72' ГолNicolas Fernandez I
Ход матча
15'
45'
45'
1:1
72'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Gaston
Togni
6
Че
Че
19
Коста
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Коста ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
- Нападающий
-
39 JandersonНападающий
- Нападающий
-
27 Вела КарлосНападающий
-
43 David Sousa
-
12 Lucas Perri
-
-
Главный тренер: Лаге Бруну
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Ботафого Рио-де-Жанейро
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2
2.33
Среднее время на гол
45
38
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|8
|0.8
|Gaston Togni
|5
|0.5
|Agustin Sant'Anna
|2
|0.2
|Julian Alejo Lopez
|2
|0.2
|Солари Сантьяго
|1
|0.1
|David Barbona
|1
|0.1
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.1
|Сото Алексис
|1
|0.1
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|3 (2)
|0.25
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.17
|Виктор Жоао II
|2
|0.17
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|1
|0.08
|Угу Мигель
|1
|0.08
|Marlon Freitas
|1
|0.08
|Adryelson
|1
|0.08
|Зауэр Густаво
|1
|0.08
|Janderson
|1
|0.08
|Габриэл III
|1
|0.08
|Henrique Luis
|1
|0.08
|Че Че
|1 (1)
|0.08
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Gutierrez
|3
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Gaston Togni
|2
|0
|Julian Alejo Lopez
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|David Barbona
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Agustin Sant'Anna
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|4
|0
|Marlon Freitas
|2
|1
|Рафаэль да Сильва
|3
|0
|Марсал Фернандо
|3
|0
|Эдуардо Карлос II
|2
|0
|Угу Мигель
|2
|0
|Ди Пласидо Леонель
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|Коста Диего
|1
|0
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Сампайо Филипе
|1
|0
|Adryelson
|1
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
|Зауэр Густаво
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|Janderson
|1
|0
|Эрнандес Диего
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|JP Galvao
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
2
Дефенса и Хустисия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
9
Дефенса и Хустисия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
2
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
4
44%
1
11%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
19
16
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
2
11%
3
19%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
16%
3
19%
31-45
5
26%
4
25%
46-60
3
16%
3
19%
61-75
5
26%
1
6%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
2
20%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2
Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1
Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
24
22
15
13
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
83
63
56
45
29
18
110
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|9
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|8
|Эстудиантес Ла Плата
|Рольхейсер Бенхамин
|6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 5
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Сан-Паулу
|Rodrigo Nestor
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Университарио Депортес Лима
|Matias Di Benedetto
|1 3