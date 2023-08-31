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Копа Судамерикана
2023

Дефенса и Хустисия
2:1
Конец матча
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
1:0
15' Гол
Nicolas Fernandez I
45' Желтая карточка
Коста Диего
1:1
45' Гол в свои ворота
Болонья Энрике
2:1
72' Гол
Nicolas Fernandez I
90'+6
23
Болонья
Энрике
32
Agustin
Sant'Anna
2
Малатини
Хулиан
25
Кардона
Томас
3
Сото
Алексис
4
Nicolas
Tripicchio
5
Facundo
Gutierrez
19
David
Barbona
8
Julian
Alejo
Lopez
11
Gaston
Togni
29
Nicolas
Fernandez
I
1
Фернандес
Роберто
III
24
Ди
Пласидо
Леонель
94
Сампайо
Филипе
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
5
Данило
Барбоза
17
Marlon
Freitas
6
Че
Че
18
Фернандес
Лукас
IV
11
Henrique
Luis
19
Коста
Диего
Дефенса и Хустисия
Ботафого Рио-де-Жанейро

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Ботафого Рио-де-Жанейро

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

КС
1:1
КС
0:3
КС
1:0
К
4:2
КБ
2:2

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2
2.33

Среднее время на гол

45
38

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 8 0.8
Gaston Togni 5 0.5
Agustin Sant'Anna 2 0.2
Julian Alejo Lopez 2 0.2
Солари Сантьяго 1 0.1
David Barbona 1 0.1
Nicolas Tripicchio 1 0.1
Сото Алексис 1 0.1
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 3 (2) 0.25
Эдуардо Карлос II 2 0.17
Виктор Жоао II 2 0.17
Карлос Алберто Гомес де Жезус 1 0.08
Угу Мигель 1 0.08
Marlon Freitas 1 0.08
Adryelson 1 0.08
Зауэр Густаво 1 0.08
Janderson 1 0.08
Габриэл III 1 0.08
Henrique Luis 1 0.08
Че Че 1 (1) 0.08

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Gutierrez 3 0
Сото Алексис 2 0
Gaston Togni 2 0
Julian Alejo Lopez 2 0
Солари Сантьяго 1 0
Gabriel Alanis 1 0
David Barbona 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Agustin Sant'Anna 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 4 0
Marlon Freitas 2 1
Рафаэль да Сильва 3 0
Марсал Фернандо 3 0
Эдуардо Карлос II 2 0
Угу Мигель 2 0
Ди Пласидо Леонель 2 0
Сантос Жуниор 2 0
Коста Диего 1 0
Соарес Франсиско 1 0
Сампайо Филипе 1 0
Adryelson 1 0
Виктор Жоао II 1 0
Зауэр Густаво 1 0
Че Че 1 0
Janderson 1 0
Эрнандес Диего 1 0
Габриэл III 1 0
JP Galvao 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
2
Дефенса и Хустисия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
9
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 9
3
23%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
4
44%
1
11%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

22
16
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
3
14%
3
19%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
4
18%
3
19%
31-45
5
23%
4
25%
46-60
4
18%
3
19%
61-75
5
23%
1
6%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
20%
2
18%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
4
36%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2
Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1
Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
4
2
3
2.5
1
5
1
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
3
3
2
3
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
3
7
3
1.5
5
7
4
6
2.5
2
10
1
9
3.5
1
11
1/8 финала
6 Ньюбленсе
7 ЛДУ Кито
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Сан-Паулу
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Гуарани Асунсьон
1 Эмелек
3 Дефенса и Хустисия
8 Америка Минейро
7 Ред Булл Брагантино
1 Либертад
2 Форталеза Сеара
2 Коринтианс
1 Ньюэллс Олд Бойз
5 Эстудиантес Ла Плата
0 Гойяс
1/4 финала
2 ЛДУ Кито
1 Сан-Паулу
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
3 Дефенса и Хустисия
1 Америка Минейро
3 Форталеза Сеара
4 Коринтианс
3 Эстудиантес Ла Плата
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 9
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 8
Эстудиантес Ла Плата Рольхейсер Бенхамин 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 5
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 5
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Сан-Паулу Rodrigo Nestor 5
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Г О О О О Л - Болонья Энрике уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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