1:0
Второй тайм: 85'
0'
1:0
1' ГолMauro Menzdez
60' Желтая карточкаSantiago Nunez
67' Желтая карточкаАлберто Юри
74' Желтая карточкаМайкон Барберан
79' Желтая карточкаЛолло Лусиано
81' Желтая карточкаFabio Santos IV
Ход матча
1'
1:0
60'
67'
74'
79'
81'
14
Eros
Mancuso
12
Кассио
Рамос
42
Лукас
VI
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Juan Zozaya
-
11 Deian Veron
-
-
18 Juan Guasone
-
-
40 Axel Atum
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
42 Лукас VIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 БидуЗащитник
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 БироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Люксембургский Вандерлей
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Коринтианс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рольхейсер Бенхамин
|6 (1)
|0.5
|Каррильо Гидо
|4
|0.33
|Боселли Мауро
|3
|0.25
|Leonardo Godoy
|3
|0.25
|Mauro Menzdez
|3
|0.25
|Eros Mancuso
|2
|0.17
|Пьятти Пабло
|1
|0.08
|Gaston Benedetti
|1
|0.08
|Santiago Nunez
|1
|0.08
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райан
|1
|0.17
|Жил Карлос
|1
|0.17
|Уэсли Лопес
|1
|0.17
|Виейра Фелипе
|1
|0.17
|Майкон Барберан
|1
|0.17
|Алберто Юри
|1 (1)
|0.17
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лолло Лусиано
|4
|1
|Андухар Марьяно
|3
|1
|Gaston Benedetti
|4
|0
|Santiago Nunez
|3
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Jorge Rodriguez I
|2
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|2
|0
|Juan Guasone
|2
|0
|Аскасибар Сантьяго
|0
|1
|Соса Хосе
|1
|0
|Каррильо Гидо
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Nicolas Andres Fernandez
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райан
|1
|1
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Мендес Бруно II
|2
|0
|Оливейра Руан
|2
|0
|Араужо Матеус
|0
|1
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Fabio Santos IV
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Каэтано Жоао
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Эстудиантес Ла Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Коринтианс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
4
Эстудиантес Ла Плата
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Коринтианс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
16
2
5 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
31%
1
50%
61-75
4
25%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
23
6
7 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
1
17%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
5
22%
1
17%
46-60
6
26%
2
33%
61-75
5
22%
2
33%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2
Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Барселона Гуаякиль 4:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Барселона Гуаякиль - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ориенте Петролеро 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Коринтианс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0
Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
Коринтианс
Точный счет
4:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
4
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
4:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
4
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла Плата
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
12
41
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
11
24
11
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
41
65
23
56
47
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|9
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6
|Эстудиантес Ла Плата
|Рольхейсер Бенхамин
|6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|5
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 4
|Сан-Паулу
|Rodrigo Nestor
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Университарио Депортес Лима
|Matias Di Benedetto
|1 3