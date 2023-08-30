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Копа Судамерикана
2023

Эстудиантес Ла Плата
1:0
Второй тайм: 85'
Коринтианс
0'
1:0
1' Гол
Mauro Menzdez
60' Желтая карточка
Santiago Nunez
67' Желтая карточка
Алберто Юри
74' Желтая карточка
Майкон Барберан
79' Желтая карточка
Лолло Лусиано
81' Желтая карточка
Fabio Santos IV
21
Андухар
Марьяно
14
Eros
Mancuso
4
Santiago
Nunez
26
Лолло
Лусиано
13
Gaston
Benedetti
5
Аскасибар
Сантьяго
30
Jorge
Rodriguez
I
7
Соса
Хосе
10
Рольхейсер
Бенхамин
9
Каррильо
Гидо
16
Mauro
Menzdez
12
Кассио
Рамос
25
Мендес
Бруно
II
4
Жил
Карлос
42
Лукас
VI
6
Fabio
Santos
IV
7
Майкон
Барберан
44
Москардо
Габриэль
50
Matias
Rojas
II
33
Оливейра
Руан
11
Ромеро
Анхель
8
Аугусто
Ренато
Эстудиантес Ла Плата
Коринтианс

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Коринтианс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рольхейсер Бенхамин 6 (1) 0.5
Каррильо Гидо 4 0.33
Боселли Мауро 3 0.25
Leonardo Godoy 3 0.25
Mauro Menzdez 3 0.25
Eros Mancuso 2 0.17
Пьятти Пабло 1 0.08
Gaston Benedetti 1 0.08
Santiago Nunez 1 0.08
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райан 1 0.17
Жил Карлос 1 0.17
Уэсли Лопес 1 0.17
Виейра Фелипе 1 0.17
Майкон Барберан 1 0.17
Алберто Юри 1 (1) 0.17

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лолло Лусиано 4 1
Андухар Марьяно 3 1
Gaston Benedetti 4 0
Santiago Nunez 3 0
Leonardo Godoy 2 0
Jorge Rodriguez I 2 0
Рольхейсер Бенхамин 2 0
Juan Guasone 2 0
Аскасибар Сантьяго 0 1
Соса Хосе 1 0
Каррильо Гидо 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Годой Матиас 1 0
Nicolas Andres Fernandez 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райан 1 1
Мурильо Джейсон 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Оливейра Руан 2 0
Араужо Матеус 0 1
Уэсли Лопес 1 0
Fabio Santos IV 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Алберто Юри 1 0
Каэтано Жоао 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Эстудиантес Ла Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Коринтианс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
4
Эстудиантес Ла Плата
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Коринтианс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

16
2
5 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
31%
1
50%
61-75
4
25%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

23
6
7 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
1
17%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
5
22%
1
17%
46-60
6
26%
2
33%
61-75
5
22%
2
33%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2
Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Барселона Гуаякиль 4:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Барселона Гуаякиль - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ориенте Петролеро 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Коринтианс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0
Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
Коринтианс

Точный счет

4:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

4:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

4
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла Плата
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
2
4
1
2.5
3
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
1
2
4
1.5
1
1
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
4
1
6
5
1.5
2
3
5
6
2.5
4
7
3.5
1/8 финала
2 Коринтианс
1 Ньюэллс Олд Бойз
5 Эстудиантес Ла Плата
0 Гойяс
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Гуарани Асунсьон
1 Эмелек
3 Дефенса и Хустисия
6 Ньюбленсе
7 ЛДУ Кито
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Сан-Паулу
8 Америка Минейро
7 Ред Булл Брагантино
1 Либертад
2 Форталеза Сеара
1/4 финала
1 Коринтианс
0 Эстудиантес Ла Плата
1 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Дефенса и Хустисия
2 ЛДУ Кито
1 Сан-Паулу
1 Америка Минейро
3 Форталеза Сеара
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 9
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6
Эстудиантес Ла Плата Рольхейсер Бенхамин 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 5
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 4
Сан-Паулу Rodrigo Nestor 5
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 1'
    Каррильо Гидо сделал результативную передачу.
  • 1'
    Г О О О О Л - Mauro Mendez бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эстудиантес Ла Плата
    Ничья
    Коринтианс
    1.78
    7.90
    5.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эстудиантес Ла Плата 1:0 Коринтианс онлайн

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    Коринтианс
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