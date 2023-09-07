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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 9.
Шинник
 
Позже
Черноморец Нв
Прогнозы 54
Шинник 64.8% (35)
X 31.5% (17)
Черноморец Нв 3.7% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шинник
Ничья
Черноморец Нв
2.10
3.45
4.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Шинник
Черноморец Нв

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубцов Илья 3 0.38
Самойлов Дмитрий 3 (1) 0.38
Зинков Вячеслав 1 0.13
Самсонов Артём Сергеевич 1 0.13
Соколов Игорь 1 0.13
Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коробов Дмитрий 2 (1) 0.25
Руденко Владислав 1 0.13
Саадуев Шамиль 1 0.13
Абакаров Магомед 1 0.13

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей Игоревич 3 1
Довбня Александр 2 0
Самсонов Артём Сергеевич 2 0
Ставпец Александр 1 0
Низамутдинов Эльдар 1 0
Гузь Дмитрий 1 0
Алейников Василий 1 0
Гащенков Михаил 1 0
Котин Никита 1 0
Малахов Артём 1 0
Шадринцев Дмитрий 1 0
Малыхин Дмитрий 1 0
Черноморец Нв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гараев Виктор 2 0
Гречкин Алексей 1 0
Фомин Денис 1 0
Коробов Дмитрий 1 0
Маклаков Иван 1 0
Хагур Руслан 1 0
Саадуев Шамиль 1 0
Фролкин Даниил 1 0
Абакаров Магомед 1 0

Результаты матчей

Шинник
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Черноморец Нв
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Шинник
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Черноморец Нв
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
3
Шинник
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Черноморец Нв
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

6
2
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шинник - Нефтехимик 1:0 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Шинник - Кубань 1:0 Ленинградец - Шинник 0:1
Шинник - Химки 1:2 Шинник - Волгарь 2:1 Сокол - Шинник 3:2 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Родина Москва - Шинник 3:0 Балтика - Шинник 0:1 Краснодар-2 - Шинник 4:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 Арсенал Тула - Шинник 0:1 КАМАЗ - Шинник 1:0 Шинник - Волгарь 2:1 Велес Москва - Шинник 1:1 Шинник - Алания 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Шинник - Волга Ульяновск 2:2 Кубань - Шинник 2:0
Черноморец Нв
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Акрон - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0 СКА-Хабаровск - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Арсенал Тула 2:1
Нефтехимик - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Черноморец Нв - ФДС Виста 4:2 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Форте - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Биолог-Новокубанск 3:0 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Чайка Песчанокопское 0:1 Черноморец Нв - Кубань Холдинг 4:1 Черноморец Нв - Легион Махачкала 2:0 Дружба Майкоп - Черноморец Нв 0:3 Черноморец Нв - Алания-2 2:1 Кубань Холдинг - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Биолог-Новокубанск 2:2

Результаты матчей

Шинник
Черноморец Нв

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
4 раза 50%
1:1
3 раза 38%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Шинник
Черноморец Нв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 8 6 1 1 11 - 4 19
2.
Сокол
 Заявка 8 5 1 2 8 - 8 16
3.
Акрон
 Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
4.
Тюмень
 Заявка 8 4 1 3 12 - 8 13
5.
Шинник
 Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
6.
Родина Москва
 Заявка 8 3 3 2 13 - 7 12
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 3 3 2 6 - 4 12
8.
КАМАЗ
 Заявка 8 3 3 2 6 - 6 12
9.
Химки
 Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
11.
Торпедо Москва
 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
12.
Енисей
 Заявка 8 3 1 4 11 - 11 10
13.
Арсенал Тула
 8 2 4 2 7 - 9 10
14.
Ленинградец
 Заявка 8 2 4 2 5 - 8 10
15.
Черноморец Нв
 Заявка 8 1 7 0 5 - 4 10
16.
Кубань
 Заявка 8 1 2 5 4 - 9 5
17.
Нефтехимик
 Заявка 8 1 1 6 5 - 13 4
18.
Волгарь
 Заявка 8 0 2 6 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2.
Акрон
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
3.
Тюмень
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
5.
Сокол
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6.
Шинник
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
КАМАЗ
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Родина Москва
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
9.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
10.
Енисей
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
11.
Арсенал Тула
 4 1 3 0 3 - 1 6
12.
Черноморец Нв
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13.
Химки
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
15.
Кубань
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
16.
Нефтехимик
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
17.
Ленинградец
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Волгарь
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
2.
Ленинградец
 Заявка 5 2 2 1 3 - 5 8
3.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Сокол
 Заявка 4 2 1 1 3 - 5 7
5.
Химки
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Родина Москва
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
7.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Шинник
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
10.
Торпедо Москва
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Арсенал Тула
 4 1 1 2 4 - 8 4
12.
Черноморец Нв
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13.
Енисей
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Тюмень
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Волгарь
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Кубань
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Нефтехимик
 Заявка 4 0 0 4 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 5
Алания Машуков Ислам 5
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Сокол Бабаев Владлен 3
Акрон Килин Антон 3
Весь список

Топ нарушителей
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 3
Тюмень Печенкин Никита 1 3
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 4
Арсенал Тула Ндука Ифеани Давид 4
Алания Гиоргобиани Николай 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Черноморец Нв от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 сентября 2023, осталось 2 дня 2 часа 37 минут.



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    • Прогнозы 54
    Шинник 64.8% (35)
    X 31.5% (17)
    Черноморец Нв 3.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шинник
    Ничья
    Черноморец Нв
    2.10
    3.45
    4.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шинник - Черноморец Нв онлайн

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    Прогнозы на матч Шинник - Черноморец Нв

    Исход игры
    Шинник
    64.8% (35)
    Ничья
    31.5% (17)
    Черноморец Нв
    3.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.53% (12)
    Меньше
    76.47% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    52.94% (27)
    Нет
    47.06% (24)
    Популярный счёт
    1:0 Шинник
    29.6% (16)
    1:1 Ничья
    27.8% (15)
    2:1 Шинник
    20.4% (11)
    2:0 Шинник
    9.3% (5)
    0:0 Ничья
    3.7% (2)
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