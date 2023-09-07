Тур: 9.
Позже
История личных встреч
Шинник
Черноморец Нв
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубцов Илья
|3
|0.38
|Самойлов Дмитрий
|3 (1)
|0.38
|Зинков Вячеслав
|1
|0.13
|Самсонов Артём Сергеевич
|1
|0.13
|Соколов Игорь
|1
|0.13
Черноморец Нв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коробов Дмитрий
|2 (1)
|0.25
|Руденко Владислав
|1
|0.13
|Саадуев Шамиль
|1
|0.13
|Абакаров Магомед
|1
|0.13
Карточки
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семёнов Андрей Игоревич
|3
|1
|Довбня Александр
|2
|0
|Самсонов Артём Сергеевич
|2
|0
|Ставпец Александр
|1
|0
|Низамутдинов Эльдар
|1
|0
|Гузь Дмитрий
|1
|0
|Алейников Василий
|1
|0
|Гащенков Михаил
|1
|0
|Котин Никита
|1
|0
|Малахов Артём
|1
|0
|Шадринцев Дмитрий
|1
|0
|Малыхин Дмитрий
|1
|0
Черноморец Нв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гараев Виктор
|2
|0
|Гречкин Алексей
|1
|0
|Фомин Денис
|1
|0
|Коробов Дмитрий
|1
|0
|Маклаков Иван
|1
|0
|Хагур Руслан
|1
|0
|Саадуев Шамиль
|1
|0
|Фролкин Даниил
|1
|0
|Абакаров Магомед
|1
|0
Результаты матчей
Шинник
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Черноморец Нв
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Шинник
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Черноморец Нв
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
3
Шинник
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Черноморец Нв
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
6
2
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шинник
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шинник - Нефтехимик 1:0 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Шинник - Кубань 1:0 Ленинградец - Шинник 0:1
Шинник - Химки 1:2 Шинник - Волгарь 2:1 Сокол - Шинник 3:2 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Родина Москва - Шинник 3:0 Балтика - Шинник 0:1 Краснодар-2 - Шинник 4:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 Арсенал Тула - Шинник 0:1 КАМАЗ - Шинник 1:0 Шинник - Волгарь 2:1 Велес Москва - Шинник 1:1 Шинник - Алания 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Шинник - Волга Ульяновск 2:2 Кубань - Шинник 2:0
Черноморец Нв
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Акрон - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0 СКА-Хабаровск - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Арсенал Тула 2:1
Нефтехимик - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Черноморец Нв - ФДС Виста 4:2 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Форте - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Биолог-Новокубанск 3:0 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Чайка Песчанокопское 0:1 Черноморец Нв - Кубань Холдинг 4:1 Черноморец Нв - Легион Махачкала 2:0 Дружба Майкоп - Черноморец Нв 0:3 Черноморец Нв - Алания-2 2:1 Кубань Холдинг - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Биолог-Новокубанск 2:2
Результаты матчей
Шинник
Черноморец Нв
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
4 раза 50%
1:1
3 раза 38%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Шинник
Черноморец Нв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 4
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|8 - 8
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|13.
|8
|2
|4
|2
|7 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|5 - 8
|10
|15.
|Заявка
|8
|1
|7
|0
|5 - 4
|10
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 9
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 13
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|11.
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 5
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 5
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
- — Выход в Премьер-лигу
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|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|5
|Алания
|Машуков Ислам
|5
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|Сокол
|Бабаев Владлен
|3
|Акрон
|Килин Антон
|3
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 3
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 3
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|4
|Арсенал Тула
|Ндука Ифеани Давид
|4
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|1 2
Прогнозы на матч Шинник - Черноморец Нв
Исход игры
Шинник
64.8% (35)
Ничья
31.5% (17)
Черноморец Нв
3.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
23.53% (12)
Меньше
76.47% (39)
Обе команды забьют
Да
52.94% (27)
Нет
47.06% (24)
Популярный счёт
1:0 Шинник
29.6% (16)
1:1 Ничья
27.8% (15)
2:1 Шинник
20.4% (11)
2:0 Шинник
9.3% (5)
0:0 Ничья
3.7% (2)
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