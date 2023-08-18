Тур: 1.
3:0
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаЖайро
33' Желтая карточкаСаллам Самир Бен
1:0
36' ГолЖайро
57' Желтая карточкаБочкай Петар
2:0
60' ГолДрагомир Влад
78' Желтая карточкаМалоне Дион
3:0
87' ГолИкоко Джордан
90'+6
Ход матча
32'
33'
36'
1:0
57'
60'
2:0
76'
77'
78'
87'
3:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Рус АдрианЗащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
88 Matheus Davo
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Сук ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лукили КаримНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Луков МартинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Росси КаримНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Florin Bratu
История личных встреч
Пафос
Кармиотисса
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
3.25
2
Среднее время на гол
27
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.63
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
72
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икоко Джордан
|1
|1
|Жайро
|1
|1
|Драгомир Влад
|1
|1
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бочкай Петар
|1
|0
|Жайро
|1
|0
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малоне Дион
|1
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кармиотисса
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Пафос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кармиотисса
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2
Аль-Фатех - Пафос 1:0 Удинезе - Пафос 2:0 Сассуоло - Пафос 2:1 Метта - Пафос 1:3 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 Пафос - Омония Никосия 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Омония Никосия - Пафос 3:1 Аполлон - Пафос 0:1 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - Пафос 2:0 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2
Кармиотисса
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2
АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Эносис 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2 Кармиотисса - Эносис 1:1 Аполлон - Кармиотисса 3:4
Результаты матчей
Пафос
Кармиотисса
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Пафос
Кармиотисса
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Пафос
|Икоко Джордан
|1
|Пафос
|Жайро
|1
|Пафос
|Драгомир Влад
|1
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|1
|Пафос
|Бочкай Петар
|1
|Пафос
|Жайро
|1
|Кармиотисса
|Саллам Самир Бен
|1