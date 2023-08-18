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  4. Первый дивизион 2023-2024

Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 1.
Пафос
3:0
Конец матча
Кармиотисса
0'
32' Желтая карточка
Жайро
33' Желтая карточка
Саллам Самир Бен
1:0
36' Гол
Жайро
57' Желтая карточка
Бочкай Петар
2:0
60' Гол
Драгомир Влад
78' Желтая карточка
Малоне Дион
3:0
87' Гол
Икоко Джордан
90'+6
Пафос
Кармиотисса

История личных встреч

Пафос
Кармиотисса

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
0:1
ПД
4:0
ПД
0:6
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
3:0
Р
4:1
ВД
0:1

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

3.25
2

Среднее время на гол

27
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.63
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
72

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икоко Джордан 1 1
Жайро 1 1
Драгомир Влад 1 1
Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бочкай Петар 1 0
Жайро 1 0
Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малоне Дион 1 0
Саллам Самир Бен 1 0

Результаты матчей

Пафос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кармиотисса
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Пафос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кармиотисса
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2
Аль-Фатех - Пафос 1:0 Удинезе - Пафос 2:0 Сассуоло - Пафос 2:1 Метта - Пафос 1:3 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 Пафос - Омония Никосия 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Омония Никосия - Пафос 3:1 Аполлон - Пафос 0:1 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - Пафос 2:0 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2
Кармиотисса
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2
АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Эносис 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2 Кармиотисса - Эносис 1:1 Аполлон - Кармиотисса 3:4

Результаты матчей

Пафос
Кармиотисса

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Пафос
Кармиотисса

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аполлон
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Отеллос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Анортосис
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Закакиу
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АЕЛ Лимаcсол
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Докса Катокопия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кармиотисса
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Кармиотисса
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Докса Катокопия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АЕЛ Лимаcсол
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Закакиу
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Анортосис
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Отеллос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аполлон
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Докса Катокопия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
АЕЛ Лимаcсол
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Закакиу
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Анортосис
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Отеллос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аполлон
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кармиотисса
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Пафос Икоко Джордан 1
Пафос Жайро 1
Пафос Драгомир Влад 1
Весь список

Топ нарушителей
Кармиотисса Малоне Дион 1
Пафос Бочкай Петар 1
Пафос Жайро 1
Кармиотисса Саллам Самир Бен 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Г О О О О Л - Жайро бьет в цель!
    • 33'
      Samir Ben Sallam получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Жайро получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Пафос 3:0 Кармиотисса онлайн

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