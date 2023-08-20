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  4. Первый дивизион 2023-2024

Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 1.
Закакиу
0:2
Конец матча
АПОЭЛ
0'
18' Желтая карточка
Рейнолдс Аластер
40' Желтая карточка
Шебаке Иссам
0:1
51' Гол
Маркиньос XXIII
55' Желтая карточка
Yigal Becker
58' Желтая карточка
Двали Лаша
90' Желтая карточка
Konstantinos Michailidis
0:2
90' Гол
Маркиньос XXIII
90'+10
АПОЭЛ

История личных встреч

Закакиу
АПОЭЛ

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
7:0
ПД
1:4

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

7
4

Среднее время на гол

12
22

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

4
2

Тотал матчей

5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

22
45

Бомбардиры внутри турнира

Закакиу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 2 2

Карточки

Закакиу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейнолдс Аластер 1 0
Konstantinos Michailidis 1 0
Yigal Becker 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Двали Лаша 1 0
Шебаке Иссам 1 0

Результаты матчей

Закакиу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АПОЭЛ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Закакиу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Закакиу
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0
Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0 Ахиронас Онисилос - Закакиу 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Отеллос - Закакиу 3:1 МЭАП Нису - Закакиу 0:2 Омония Арадиппу - Закакиу 1:2 Закакиу - Омония 29-го Мая 1:3 Пейе 2014 - Закакиу 0:1 Закакиу - Ахиронас Онисилос 0:0 Этникос Ахна - Закакиу 1:0 Закакиу - Отеллос 2:0 Закакиу - МЭАП Нису 0:0 Закакиу - Отеллос 3:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1
АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:1

Результаты матчей

Закакиу
АПОЭЛ

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Закакиу
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Анортосис
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Отеллос
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Докса Катокопия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АЕЛ Лимаcсол
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Закакиу
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Кармиотисса
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Анортосис
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Кармиотисса
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АЕЛ Лимаcсол
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Докса Катокопия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Отеллос
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Закакиу
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Отеллос
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Закакиу
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
АЕЛ Лимаcсол
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Докса Катокопия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аполлон
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Анортосис
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Кармиотисса
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Анортосис Кастель Серхио 2
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 2
Пафос Твумаси Патрик 1
Аполлон Сагаль Анхело 1
Отеллос Христодулу Георгиос 1
Весь список

Топ нарушителей
Аполлон Вальбуэна Матьё 1
Кармиотисса Малоне Дион 1
АПОЭЛ Двали Лаша 1
Пафос Бочкай Петар 1
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Шебаке Иссам получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Рейнолдс Аластер получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Закакиу 0:2 АПОЭЛ онлайн

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