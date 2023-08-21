Тур: 1.
4:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаТчаха Серж
1:0
20' ГолСемедо Вилли
45' Желтая карточкаКарлитуш Тавареш
57' Желтая карточкаХаралампус Харалампос
58' Вторая желтая карточкаТчаха Серж
2:0
73' ГолКассама Морету
75' Желтая карточкаAbdelaye Diakite
3:0
78' Гол в свои воротаДаткович Нико
4:0
80' ГолКакулис Андроникос
90'+4
Ход матча
14'
20'
1:0
45'
58'
73'
2:0
75'
78'
3:0
80'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Софронис Августис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
77 Edson Silva
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Христос Христодулу
История личных встреч
Омония Никосия
Неа Саламина
26 матчей
88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
23.1%
7.7%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
35 матчей
65.7%
17.1%
17.2%
23 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
51.4%
37.1%
11.5%
18 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.7%
37.1%
17.2%
16 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
32
Голов в среднем за матч
2.59
1.78
Среднее время на гол
34
50
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
0.94
0.53
Среднее время на гол
95
170
Всего голов
61
41
Голов в среднем за матч
1.74
1.17
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
51
76
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассама Морету
|1
|1
|Семедо Вилли
|1
|1
|Какулис Андроникос
|1
|1
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харалампус Харалампос
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тчаха Серж
|1
|1
|Карлитуш Тавареш
|1
|0
|Abdelaye Diakite
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Неа Саламина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Омония Никосия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Неа Саламина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Митьюлланд - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Митьюлланд 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3
Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомьяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Пафос 3:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - Пафос 2:0 Аполлон - Омония Никосия 3:1
Неа Саламина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 3:1
Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:0 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 4:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:1
Результаты матчей
Омония Никосия
Неа Саламина
Точный счет
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Анортосис
|Кастель Серхио
|2
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|2
|Пафос
|Твумаси Патрик
|1
|Аполлон
|Сагаль Анхело
|1
|Отеллос
|Христодулу Георгиос
|1
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 1
|АЕЛ Лимаcсол
|Деваст Себастьен
|1
|Докса Катокопия
|Садик Берат
|1
|Аполлон
|Вальбуэна Матьё
|1
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|1