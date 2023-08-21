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  4. Первый дивизион 2023-2024

Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 1.
Омония Никосия
4:0
Конец матча
Неа Саламина
0'
14' Желтая карточка
Тчаха Серж
1:0
20' Гол
Семедо Вилли
45' Желтая карточка
Карлитуш Тавареш
57' Желтая карточка
Харалампус Харалампос
58' Вторая желтая карточка
Тчаха Серж
2:0
73' Гол
Кассама Морету
75' Желтая карточка
Abdelaye Diakite
3:0
78' Гол в свои ворота
Даткович Нико
4:0
80' Гол
Какулис Андроникос
90'+4
Омония Никосия
Неа Саламина

История личных встреч

Омония Никосия
Неа Саламина

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

35 матчей

65.7%
17.1%
17.2%
23 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

51.4%
37.1%
11.5%
18 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.7%
37.1%
17.2%
16 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ТМС
0:0
ПД
0:3
ПД
2:0
ПД
5:2
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
1:0
ПД
5:1
ПД
1:3
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
5:3
ПД
3:0
ПД
1:1
ТМС
0:1
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
6:0
ПД
0:1
К
1:8
К
2:0
ПД
2:2
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
3:0
К
2:1
К
2:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

44
32

Голов в среднем за матч

2.59
1.78

Среднее время на гол

34
50

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

0.94
0.53

Среднее время на гол

95
170

Всего голов

61
41

Голов в среднем за матч

1.74
1.17

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

51
76

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассама Морету 1 1
Семедо Вилли 1 1
Какулис Андроникос 1 1
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харалампус Харалампос 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тчаха Серж 1 1
Карлитуш Тавареш 1 0
Abdelaye Diakite 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Неа Саламина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Омония Никосия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Неа Саламина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Митьюлланд - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Митьюлланд 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3
Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомьяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Пафос 3:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - Пафос 2:0 Аполлон - Омония Никосия 3:1
Неа Саламина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 3:1
Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:0 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 4:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:1

Результаты матчей

Омония Никосия
Неа Саламина

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
Неа Саламина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Арис Лимассол
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Анортосис
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
АЕЛ Лимаcсол
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Отеллос
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Докса Катокопия
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
АЕК Ларнака
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Закакиу
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Кармиотисса
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Неа Саламина
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Анортосис
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Арис Лимассол
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кармиотисса
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АЕК Ларнака
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Отеллос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АЕЛ Лимаcсол
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Докса Катокопия
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Закакиу
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
АЕЛ Лимаcсол
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Отеллос
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Закакиу
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Докса Катокопия
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аполлон
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Анортосис
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арис Лимассол
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
АЕК Ларнака
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Кармиотисса
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Неа Саламина
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Анортосис Кастель Серхио 2
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 2
Пафос Твумаси Патрик 1
Аполлон Сагаль Анхело 1
Отеллос Христодулу Георгиос 1
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Тчаха Серж 1 1
АЕЛ Лимаcсол Деваст Себастьен 1
Докса Катокопия Садик Берат 1
Аполлон Вальбуэна Матьё 1
Кармиотисса Малоне Дион 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Карлитуш Тавареш получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Daniel Celea уходит с поля. Abdelaye Diakite выходит вместо него
    • 20'
      Г О О О О Л - Семедо Вилли бьет в цель!
    • 14'
      Тчаха Серж получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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