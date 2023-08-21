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  4. Первый дивизион 2023-2024

Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 1.
Докса Катокопия
0:1
Второй тайм: 90+'
АЕЛ Лимаcсол
0'
0:1
8' Гол
Морсай Йонатан
23' Желтая карточка
Цука Рави
23' Желтая карточка
Садик Берат
32' Желтая карточка
Марш Джордж
42' Желтая карточка
Мухаммед Муса
59' Желтая карточка
Evangelos Kyriakou
78' Желтая карточка
Франдзис Христофорос
86' Красная карточка
Деваст Себастьен
90' Желтая карточка
Докса Катокопия
АЕЛ Лимаcсол

История личных встреч

Докса Катокопия
АЕЛ Лимаcсол

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
120%
5 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

23 матча

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

33 матча

12.1%
24.2%
63.7%
4 победы 8 ничьих 21 победа

Первый тайм

15.2%
57.6%
27.2%
5 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

9.1%
30.3%
60.6%
3 победы 10 ничьих 20 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
3:4
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
4:0
ПД
2:1
ПД
0:4
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:4
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:3

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

0.82
0.75

Среднее время на гол

109
120

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1.63
1.65

Среднее время на гол

55
54

Всего голов

40
40

Голов в среднем за матч

1.21
1.21

Тотал матчей

2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

74
74

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морсай Йонатан 1 1

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садик Берат 1 0
Мухаммед Муса 1 0
Evangelos Kyriakou 1 0
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цука Рави 1 0
Марш Джордж 1 0

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3
Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:1
АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Арис Лимассол
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Анортосис
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
АЕЛ Лимаcсол
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Отеллос
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Докса Катокопия
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
АЕК Ларнака
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Закакиу
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Кармиотисса
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Неа Саламина
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Анортосис
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Арис Лимассол
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кармиотисса
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АЕК Ларнака
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Отеллос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АЕЛ Лимаcсол
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Докса Катокопия
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Закакиу
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
АЕЛ Лимаcсол
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Отеллос
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Закакиу
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Докса Катокопия
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аполлон
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Анортосис
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арис Лимассол
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
АЕК Ларнака
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Кармиотисса
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Неа Саламина
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Анортосис Кастель Серхио 2
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 2
Пафос Твумаси Патрик 1
Аполлон Сагаль Анхело 1
Отеллос Христодулу Георгиос 1
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Тчаха Серж 1 1
АЕЛ Лимаcсол Деваст Себастьен 1
Докса Катокопия Садик Берат 1
Аполлон Вальбуэна Матьё 1
Кармиотисса Малоне Дион 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Мухаммед Муса получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Марш Джордж получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Садик Берат получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Цука Рави получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Г О О О О Л - Морсай Йонатан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Докса Катокопия
    Ничья
    АЕЛ Лимаcсол
    99.20
    6.30
    3.15
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Докса Катокопия 0:1 АЕЛ Лимаcсол онлайн

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