Тур: 1.
0:1
Конец матча
0'
0:1
8' ГолМорсай Йонатан
23' Желтая карточкаЦука Рави
23' Желтая карточкаСадик Берат
32' Желтая карточкаМарш Джордж
42' Желтая карточкаМухаммед Муса
59' Желтая карточкаEvangelos Kyriakou
78' Желтая карточкаФрандзис Христофорос
86' Красная карточкаДеваст Себастьен
90' Желтая карточкаФилипович Петар
90' Желтая карточкаПантич Александар
90'+11
Ход матча
8'
0:1
23'
23'
32'
42'
86'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Eric Ansu
-
-
-
77 Aleksa Puric
-
Главный тренер: Costas Sakkas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Цука РавиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Черных ФёдорНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christos Charalampous
История личных встреч
Докса Катокопия
АЕЛ Лимаcсол
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
120%
5 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
23 матча
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
33 матча
12.1%
24.2%
63.7%
4 победы 8 ничьих 21 победа
Первый тайм
15.2%
57.6%
27.2%
5 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
9.1%
30.3%
60.6%
3 победы 10 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
0.82
0.75
Среднее время на гол
109
120
Всего голов
26
28
Голов в среднем за матч
1.63
1.65
Среднее время на гол
55
54
Всего голов
40
40
Голов в среднем за матч
1.21
1.21
Тотал матчей
2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
74
74
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морсай Йонатан
|1
|1
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садик Берат
|1
|0
|Пантич Александар
|1
|0
|Мухаммед Муса
|1
|0
|Evangelos Kyriakou
|1
|0
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деваст Себастьен
|0
|1
|Филипович Петар
|1
|0
|Цука Рави
|1
|0
|Марш Джордж
|1
|0
|Франдзис Христофорос
|1
|0
Результаты матчей
Докса Катокопия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АЕЛ Лимаcсол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Докса Катокопия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АЕЛ Лимаcсол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3
Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:1
АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1
Результаты матчей
Докса Катокопия
АЕЛ Лимаcсол
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Докса Катокопия
АЕЛ Лимаcсол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Анортосис
|Кастель Серхио
|2
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|2
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|2
|Пафос
|Твумаси Патрик
|1
|Аполлон
|Сагаль Анхело
|1
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 1
|АЕЛ Лимаcсол
|Деваст Себастьен
|1
|Докса Катокопия
|Садик Берат
|1
|Аполлон
|Вальбуэна Матьё
|1
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|1