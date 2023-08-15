Стадион: Иден Парк. Зрители: 43217 Главный судья: Edina Alves Batista
2:1
Конец матча
Ход матча
81'
1:0
88'
1:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
524 Количество передач 333
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Laia
Codina
17
Alba
Redondo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Laia CodinaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Alba RedondoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Enith Salon
-
-
16 Maria Perez
-
-
20 Rocio
-
-
Главный тренер: Вилда Жорже
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бьорн НаталиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шоуг СильвияПолузащитник
- Нападающий
-
21 Tove Enblom
-
-
-
Главный тренер: Герхардссон Петер
История личных встреч
Испания (жен)
Швеция (жен)
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Испания (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрмосо Дженнифер
|3
|0.5
|Бонмати Айтана
|3
|0.5
|Alba Redondo
|3
|0.5
|Salma Paralluelo
|2
|0.33
|Абельейра Тереза
|1
|0.17
|Гонсалес Эстер
|1
|0.17
|Ольга Кармона Гарсия
|1
|0.17
|Laia Codina
|1
|0.17
|Кальдентей Мариона
|1 (1)
|0.17
|Eva Maria Navarro
|0
|0
|Путеллас Алексия
|0
|0
|Батлье Она
|0
|0
Швеция (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Илестедт Аманда
|4
|0.67
|Бломквист Ребека
|3
|0.5
|Рольфо Фридолина
|2
|0.33
|Блакстениус Стина
|1
|0.17
|Рубенссон Элин
|1 (1)
|0.17
|Ангельдаль Филиппа
|1 (1)
|0.17
|Якобссон София
|0
|0
|Андерссон Йонна
|0
|0
|Асллани Косоваре
|0
|0
|Хуртиг Лина
|0
|0
|Риттинг-Канерид Йоханна
|0
|0
Карточки
Испания (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Oihane Hernandez
|2
|0
|Ольга Кармона Гарсия
|1
|0
Швеция (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асллани Косоваре
|1
|0
|Шоуг Сильвия
|1
|0
Результаты матчей
Испания (жен)
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Швеция (жен)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
1
Испания (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Швеция (жен)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
6
7
Испания (жен)
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Швеция (жен)
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
6
8
Голы по времени матча
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
4
36%
2
40%
76-90
1
9%
0
0%
91-120
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
100%
76-90
Забито
6
7
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
17
12
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
4
24%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
4
24%
4
33%
76-90
1
6%
0
0%
91-120
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Испания (жен)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Испания (жен) - Нидерланды (жен) 2:1 Швейцария (жен) - Испания (жен) 1:5 Япония (жен) - Испания (жен) 4:0 Испания (жен) - Замбия (жен) 5:0
Испания (жен) - Коста-Рика (жен) 3:0 Вьетнам (жен) - Испания (жен) 0:9 Дания (жен) - Испания (жен) 0:2 Испания (жен) - Панама (жен) 7:0 Испания (жен) - Китай (жен) 3:0 Испания (жен) - Норвегия (жен) 4:2 Чехия (жен) - Испания (жен) 0:3 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Испания (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Испания (жен) - Япония (жен) 1:0 Испания (жен) - Аргентина (жен) 7:0 Испания (жен) - США (жен) 2:0 Испания (жен) - Швеция (жен) 1:1 Испания (жен) - Украина (жен) 5:0 Испания (жен) - Венгрия (жен) 3:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1
Швеция (жен)
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Япония (жен) - Швеция (жен) 1:2 Швеция (жен) - США (жен) 0:0 Аргентина (жен) - Швеция (жен) 0:2 Швеция (жен) - Италия (жен) 5:0
Швеция (жен) - ЮАР (жен) 2:1 Швеция (жен) - Норвегия (жен) 3:3 Швеция (жен) - Дания (жен) 0:1 Германия (жен) - Швеция (жен) 0:0 Швеция (жен) - Китай (жен) 4:1 Австралия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Швеция (жен) - Франция (жен) 3:0 Испания (жен) - Швеция (жен) 1:1 Финляндия (жен) - Швеция (жен) 0:5 Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Швеция (жен) - Бельгия (жен) 1:0 Швеция (жен) - Португалия (жен) 5:0 Швеция (жен) - Швейцария (жен) 2:1 Нидерланды (жен) - Швеция (жен) 1:1 Швеция (жен) - Бразилия (жен) 3:1 Швеция (жен) - Ирландия (жен) 1:1
Результаты матчей
Испания (жен)
Швеция (жен)
Точный счет
2:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:5
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Испания (жен)
Швеция (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
13
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
51
42
33
15
24
15
24
15
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|5 (1)
|Франция (жен)
|Диани Кадидиату
|4 (3)
|Швеция (жен)
|Илестедт Аманда
|4
|Нидерланды (жен)
|Роорд Джилл
|4
|Германия (жен)
|Попп Александра
|4
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Нидерланды (жен)
|Ван Де Донк Даниэль
|2
|США (жен)
|Лавелле Роуз
|2