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  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Стадион: . Зрители: 43217 Главный судья: Edina Alves Batista
Испания (жен)
2:1
Конец матча
Швеция (жен)
0'
1:0
81' Гол
Salma Paralluelo
1:1
88' Гол
Бломквист Ребека
2:1
90' Гол
Ольга Кармона Гарсия
90'+8

Ход матча

57'
Salma Paralluelo
Путеллас Алексия
 
73'
Eva Maria Navarro
Alba Redondo
 
77'
 
Бломквист Ребека
Блакстениус Стина
77'
 
Шоуг Сильвия
Риттинг-Канерид Йоханна
81'
Salma Paralluelo
1:0
87'
 
Хуртиг Лина
Рубенссон Элин
88'
1:1
Бломквист Ребека
(Хуртиг Лина)
90'
Ольга Кармона Гарсия
(Абельейра Тереза)
2:1
90'
Гонсалес Эстер
Кальдентей Мариона
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 524 Количество передач 333
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
23
Catalina
Coll
2
Батлье
Она
4
Паредес
Ирен
14
Laia
Codina
19
Ольга
Кармона
Гарсия
6
Бонмати
Айтана
3
Абельейра
Тереза
11
Путеллас
Алексия
17
Alba
Redondo
10
Эрмосо
Дженнифер
8
Кальдентей
Мариона
1
Мусович
Зекира
14
Бьорн
Натали
13
Илестедт
Аманда
6
Эрикссон
Магдалена
2
Андерссон
Йонна
16
Ангельдаль
Филиппа
23
Рубенссон
Элин
19
Риттинг-Канерид
Йоханна
9
Асллани
Косоваре
18
Рольфо
Фридолина
11
Блакстениус
Стина
Испания (жен)
Швеция (жен)

История личных встреч

Испания (жен)
Швеция (жен)

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Испания (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрмосо Дженнифер 3 0.5
Бонмати Айтана 3 0.5
Alba Redondo 3 0.5
Salma Paralluelo 2 0.33
Абельейра Тереза 1 0.17
Гонсалес Эстер 1 0.17
Ольга Кармона Гарсия 1 0.17
Laia Codina 1 0.17
Кальдентей Мариона 1 (1) 0.17
Eva Maria Navarro 0 0
Путеллас Алексия 0 0
Батлье Она 0 0
Швеция (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илестедт Аманда 4 0.67
Бломквист Ребека 3 0.5
Рольфо Фридолина 2 0.33
Блакстениус Стина 1 0.17
Рубенссон Элин 1 (1) 0.17
Ангельдаль Филиппа 1 (1) 0.17
Якобссон София 0 0
Андерссон Йонна 0 0
Асллани Косоваре 0 0
Хуртиг Лина 0 0
Риттинг-Канерид Йоханна 0 0

Карточки

Испания (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Oihane Hernandez 2 0
Ольга Кармона Гарсия 1 0
Швеция (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асллани Косоваре 1 0
Шоуг Сильвия 1 0

Результаты матчей

Испания (жен)
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Швеция (жен)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
1
Испания (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Швеция (жен)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

6
7
Испания (жен)
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Швеция (жен)
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

6
8

Голы по времени матча

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
4
36%
2
40%
76-90
1
9%
0
0%
91-120

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
100%
76-90

Забито

6
7
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

17
12
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
4
24%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
4
24%
4
33%
76-90
1
6%
0
0%
91-120

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Испания (жен)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Испания (жен) - Нидерланды (жен) 2:1 Швейцария (жен) - Испания (жен) 1:5 Япония (жен) - Испания (жен) 4:0 Испания (жен) - Замбия (жен) 5:0
Испания (жен) - Коста-Рика (жен) 3:0 Вьетнам (жен) - Испания (жен) 0:9 Дания (жен) - Испания (жен) 0:2 Испания (жен) - Панама (жен) 7:0 Испания (жен) - Китай (жен) 3:0 Испания (жен) - Норвегия (жен) 4:2 Чехия (жен) - Испания (жен) 0:3 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Испания (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Испания (жен) - Япония (жен) 1:0 Испания (жен) - Аргентина (жен) 7:0 Испания (жен) - США (жен) 2:0 Испания (жен) - Швеция (жен) 1:1 Испания (жен) - Украина (жен) 5:0 Испания (жен) - Венгрия (жен) 3:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1
Швеция (жен)
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Япония (жен) - Швеция (жен) 1:2 Швеция (жен) - США (жен) 0:0 Аргентина (жен) - Швеция (жен) 0:2 Швеция (жен) - Италия (жен) 5:0
Швеция (жен) - ЮАР (жен) 2:1 Швеция (жен) - Норвегия (жен) 3:3 Швеция (жен) - Дания (жен) 0:1 Германия (жен) - Швеция (жен) 0:0 Швеция (жен) - Китай (жен) 4:1 Австралия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Швеция (жен) - Франция (жен) 3:0 Испания (жен) - Швеция (жен) 1:1 Финляндия (жен) - Швеция (жен) 0:5 Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Швеция (жен) - Бельгия (жен) 1:0 Швеция (жен) - Португалия (жен) 5:0 Швеция (жен) - Швейцария (жен) 2:1 Нидерланды (жен) - Швеция (жен) 1:1 Швеция (жен) - Бразилия (жен) 3:1 Швеция (жен) - Ирландия (жен) 1:1

Результаты матчей

Испания (жен)
Швеция (жен)

Точный счет

2:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:5
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Испания (жен)
Швеция (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1
3
3.5
1
2
1
3
4.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
1
1.5
4
2
3
3
2.5
1
5
2
4
3.5
1
5
2
4
4.5
1
5
1/8 финала
1 Швейцария (жен)
5 Испания (жен)
2 Нидерланды (жен)
0 ЮАР (жен)
3 Япония (жен)
1 Норвегия (жен)
5 Швеция (жен)
4 США (жен)
2 Австралия (жен)
0 Дания (жен)
4 Франция (жен)
0 Марокко (жен)
4 Англия (жен)
2 Нигерия (жен)
1 Колумбия (жен)
0 Ямайка (жен)
1/4 финала
2 Испания (жен)
1 Нидерланды (жен)
1 Япония (жен)
2 Швеция (жен)
7 Австралия (жен)
6 Франция (жен)
2 Англия (жен)
1 Колумбия (жен)
1/2 финала
2 Испания (жен)
1 Швеция (жен)
Австралия (жен)
Англия (жен)
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 5 (1)
Франция (жен) Диани Кадидиату 4 (3)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 4
Нидерланды (жен) Роорд Джилл 4
Германия (жен) Попп Александра 4
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нидерланды (жен) Ван Де Донк Даниэль 2
США (жен) Лавелле Роуз 2
Весь список
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