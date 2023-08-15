Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

92' Игрок из команды Швеция (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

92' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

88' Г О О О О Л - Rebecka Blomqvist правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

88' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Матч возобновлен

86' Catalina Coll на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Испания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Laia Codina наказан за толчок Rebecka Blomqvist

83' Команда Испания (жен) забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

83' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Испания (жен) будет все-таки засчитан.

83' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Испания (жен)

81' Г О О О О Л - Salma Paralluelo забивает ударом с правой ноги!

81' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Швеция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Бьорн Натали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Испания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Тактическая замена. Блакстениус Стина уходит с поля и его заменяет Rebecka Blomqvist

76' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Швеция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Пространство открывается для Кальдентей Мариона , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

71' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Оооо... вот это был удар! Alba Redondo должен был забить с этой позиции.

71' Пространство открывается для Alba Redondo , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

70' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Абельейра Тереза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Кальдентей Мариона пробил со штрафного прямо в стенку

65' Батлье Она выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Швеция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Сильный дождь сегодня.

60' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Испания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Абельейра Тереза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Хорошо играет на выходе Catalina Coll - мяч в ее руках

55' Хорошая попытка от Блакстениус Стина , был неплохой удар, но вратарь спас

54' Швеция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Швеция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Абельейра Тереза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Асллани Косоваре навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновится спорным мячом

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Хорошо играет на выходе Мусович Зекира - мяч в ее руках

48' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Испания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля