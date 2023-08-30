Тур: 2. Стадион: Стэмфорд Бридж.
Ход матча
19'
0:1
45'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
26
Колвилл
Леви
29
Матсен
Ян
11
Мадуэке
Нони
12
Басс
Алекс
31
Льюис
Джо
15
Пирс
Алекс
16
Болл
Джимми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Колвилл ЛевиЗащитник
- Защитник
-
29 Матсен ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мадуэке НониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
-
27 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Основной состав
-
12 Басс АлексВратарь
- Защитник
-
31 Льюис ДжоЗащитник
-
15 Пирс АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Болл ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Браун ЛиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бугиэль ОмарНападающий
-
21 Лок ПэрисНападающий
-
29 Сасу АронНападающий
-
Главный тренер: Джексон Джонни
История личных встреч
Челси
Уимблдон
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадуэке Нони
|1 (1)
|1
Уимблдон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бугиэль Омар
|1
|0.5
|Ryan McLean
|1
|0.5
|Тилли Джеймс
|1 (1)
|0.5
Карточки
Результаты матчей
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Уимблдон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Уимблдон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1
Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0
Уимблдон
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Уимблдон - Форест Грин 1:1 Саттон - Уимблдон 0:3 Колчестер - Уимблдон 0:2 Уимблдон - Рексхэм 1:1
Уимблдон - Ковентри 2:1 Гримсби - Уимблдон 0:0 Уэлдстон - Уимблдон 0:2 Уимблдон - Портсмут 1:0 Уимблдон - КПР 1:1 Уокинг - Уимблдон 0:0 Метрополитан Полис - Уимблдон 0:4 Рединг - Уимблдон 0:1 Гримсби - Уимблдон 1:0 Уимблдон - Транмир 1:1 Уимблдон - Суиндон Таун 1:5 Стивенэйдж - Уимблдон 2:1 Уимблдон - Солфорд Сити 2:3 Харрогейт - Уимблдон 2:2 Уимблдон - Рочдейл 0:1 Уимблдон - Уолсолл 2:0
Результаты матчей
Челси
Уимблдон
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Челси
Уимблдон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Рединг
|Эхибатиоман Келвин
|3
|Блэкберн
|Бакли Джон
|2 (1)
|Вулверхэмптон
|Доэрти Мэтт
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1
|Питерборо Юнайтед
|О'Коннелл Чарли
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Челси 1:1 Уимблдон
Исход игры
Челси
96.4% (135)
Ничья
0.7% (1)
Уимблдон
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (54)
Меньше
52.63% (60)
Обе команды забьют
Да
18.42% (21)
Нет
81.58% (93)
Популярный счёт
2:0 Челси
38.6% (54)
3:0 Челси
17.1% (24)
3:1 Челси
7.1% (10)
2:1 Челси
5% (7)
1:0 Челси
4.3% (6)
5:0 Челси
3.6% (5)
4:1 Челси
1.4% (2)
6:0 Челси
1.4% (2)
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