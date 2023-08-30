Второй тайм в Лондоне!

Пирс перед штрафной площадью сбил Берстоу. Двадцать три метра до ворот.

Хозяева с мячом отошли на свою половину поля. Решительный штурм отложен на вторую половину встречи.

После подачи Кукурельи справа со штрафного мяч заметался перед воротами гостей, но разящего удара так никто нанести и не смог. Морейра пробил левее цели.

Редкую атаку провёл "Уимблдон". Болл чуть сильно сделал заброс вперёд на Дэвинсона, но Джош сумел заработать угловой удар.

После навеса Вильямса от углового флага Пелл головой пробил правее ворот.

Галлахер от углового флага навесил к ближней штанге, где в верховой борьбе Колвилл не смог пробить головой по воротам.

Матсен сделал заброс на Кукурелью на фланг, где Марк оказался в офсайде.

Ещё один угловой удар исполнили хозяева. Мяч вынесен на фланг, где Тилли нарушил правила.

Кукурелья справа со штрафного навесил к дальней штанге, где партнёры вверху сыграть не смогли.

Хозяева продолжают действовать на чужой половине поля. Всё проходит без угроз воротам.

Галлахер от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда гости мяч выбили.

24' Удар Мадуэке справа из-за пределов штрафной площади заблокировал Пирс.

22' "Челси" продолжает контролировать мяч на чужой половине поля. Всё ограничивается переводами с фланга на фланг.

20' Хозяева левым флангом провели атаку и упустили мяч за пределы поля.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ТИЛЛИ!!! Тилли с одиннадцатиметрового открыл счёт в матче уверенным ударом левой ногой по центру ворот.

17' Пенальти! Санчес в штрафной площади сбил Пелла.

16' Галлахер нарушил правила у центрального круга.

14' Хозяева исполнили первый угловой удар в матче. Всё завершилось выносом мяча от ворот.

13' Льюис получил небольшое повреждение. Медики оказывают помощь игроку "Уимблдона".

12' Гостям довольно сложно - очень высокий прессинг у лондонцев, но надо отдать должное гостям. Пытаются они играть в короткий пас, чтобы не допускать потерь.

10' Вообще довольно интересно, что за первые десять минут лишь один удар по воротам. И это при том, что владение мячом за пенсионеров "полностью".

9' Классная атака со стороны игроков "Уимблдона" через правый фланг, пришлось выбить в аут "пенсионерам".

8' Небольшой обрез в центре поля едва не привёл к контратаке, но Дисаси был на месте и мечты о голе подпортил. Дэвисону не хватило чутья, чтобы уйти на фланг.

7' Нойфвилль теперь упустил своего игрока, после этого нарушил правила. Тактика мелкого фола пока сбивает напряжение на половине поля "Уимблдона".

6' Берстоу активно предлагал себя впереди, на него последовала передача, но он уже покинул ту зону, куда был направлен пас.

5' Лондонцы заработали штрафной удар, до ворот довольно далеко, поэтому удара ждать не стоит. Пелл нарушил правила.

3' Игроки "Челси" взяли под контроль мяч, не дают оппоненту дышать на поле. Очень тяжело сопернику "пенсионеров".

2' Первую атаку попробовали провести футболисты "Уимблдона", но не смогли ничего создать впереди, потеряв мяч в центре поля.