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Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Челси
1:1
Второй тайм: 47'
Уимблдон
0'
0:1
19' Пенальти
Тилли Джеймс
1:1
45' Пенальти
Мадуэке Нони

Ход матча

19'
0:1
Тилли Джеймс
45'
Мадуэке Нони
1:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогнозы 138
Челси 97.1% (134)
X 0.7% (1)
Уимблдон 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Уимблдон
1.70
9.80
4.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Санчес
Роберт
2
Дисаси
Аксель
26
Колвилл
Леви
48
Хамфрис
Башир
29
Матсен
Ян
3
Кукурелья
Марк
16
Угочукву
Лесли
23
Галлахер
Конор
11
Мадуэке
Нони
43
Морейра
Диегу
37
Берстоу
Мэйсон
12
Басс
Алекс
6
Джонсон
Райан
III
31
Льюис
Джо
15
Пирс
Алекс
33
Огундере
Исаак
7
Тилли
Джеймс
27
Вильямс
Морган
8
Пелл
Гэрри
16
Болл
Джимми
11
Нойфвилль
Джош
9
Дэвисон
Джош
Челси
3-4-2-1
Уимблдон
5-4-1

История личных встреч

Челси
Уимблдон

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадуэке Нони 1 (1) 1
Уимблдон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бугиэль Омар 1 0.5
Ryan McLean 1 0.5
Тилли Джеймс 1 (1) 0.5

Карточки

Результаты матчей

Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Уимблдон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Уимблдон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1
Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0
Уимблдон
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Уимблдон - Форест Грин 1:1 Саттон - Уимблдон 0:3 Колчестер - Уимблдон 0:2 Уимблдон - Рексхэм 1:1
Уимблдон - Ковентри 2:1 Гримсби - Уимблдон 0:0 Уэлдстон - Уимблдон 0:2 Уимблдон - Портсмут 1:0 Уимблдон - КПР 1:1 Уокинг - Уимблдон 0:0 Метрополитан Полис - Уимблдон 0:4 Рединг - Уимблдон 0:1 Гримсби - Уимблдон 1:0 Уимблдон - Транмир 1:1 Уимблдон - Суиндон Таун 1:5 Стивенэйдж - Уимблдон 2:1 Уимблдон - Солфорд Сити 2:3 Харрогейт - Уимблдон 2:2 Уимблдон - Рочдейл 0:1 Уимблдон - Уолсолл 2:0

Результаты матчей

Челси
Уимблдон

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Челси
Уимблдон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Плимут Уэйн Бен 3
Рединг Эхибатиоман Келвин 3
Блэкберн Бакли Джон 2 (1)
Вулверхэмптон Доэрти Мэтт 2
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    48'
    Пирс перед штрафной площадью сбил Берстоу. Двадцать три метра до ворот.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Лондоне!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Челси" - "Уимблдон" - 1:1.
  • Фол, нарушение
    45'
    Матсен на чужой половине поля сбил Пелла.
  • 45'
    Хозяева с мячом отошли на свою половину поля. Решительный штурм отложен на вторую половину встречи.
  • Фол, нарушение
    45'
    Мадуэке у чужой штрафной площади нарушил правила.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавлено в первом тайме.
  • Пенальти
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    МАДУЭКЕ!!! МАдуэке уверенно реализовал пенальти, пробив в правый угол.
  • Пенальти!
    44'
    Пенальти! Пирс в штрафной площади сбил Мадуэке.
  • Угловой
    43'
    После навеса Вильямса от углового флага Пелл головой пробил правее ворот.
  • 42'
    Редкую атаку провёл "Уимблдон". Болл чуть сильно сделал заброс вперёд на Дэвинсона, но Джош сумел заработать угловой удар.
  • Фол, нарушение
    41'
    Кукурелья у чужой штрафной площади нарушил правила.
  • 40'
    Мадуэке справа с двадцати четырёх метров пробил выше ворот.
  • 38'
    После подачи Кукурельи справа со штрафного мяч заметался перед воротами гостей, но разящего удара так никто нанести и не смог. Морейра пробил левее цели.
  • Фол, нарушение
    37'
    Джонсон на фланге сбил Мадуэке.
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    • Угловой
      36'
      Галлахер от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда гости мяч выбили.
    • 35'
      Кукурелья справа прострелил на Берстоу, чей удар заблокировал Льюис.
    • 34'
      Матсен пробил выше ворот после подачи Мадуэке справа.
    • 32'
      Хозяева продолжают действовать на чужой половине поля. Всё проходит без угроз воротам.
    • 31'
      Кукурелья справа со штрафного навесил к дальней штанге, где партнёры вверху сыграть не смогли.
    • Угловой
      30'
      Ещё один угловой удар исполнили хозяева. Мяч вынесен на фланг, где Тилли нарушил правила.
    • Офсайд
      29'
      Матсен сделал заброс на Кукурелью на фланг, где Марк оказался в офсайде.
    • Угловой
      28'
      Галлахер от углового флага навесил к ближней штанге, где в верховой борьбе Колвилл не смог пробить головой по воротам.
    • 27'
      Удар Берстоу с линии штрафной площади соперники заблокировали.
    • Угловой
      26'
      Хозяева исполнили угловой удар. Мяч выбит соперниками к центральному кругу.
    • 24'
      Удар Мадуэке справа из-за пределов штрафной площади заблокировал Пирс.
    • 22'
      "Челси" продолжает контролировать мяч на чужой половине поля. Всё ограничивается переводами с фланга на фланг.
    • 20'
      Хозяева левым флангом провели атаку и упустили мяч за пределы поля.
    • Пенальти
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ТИЛЛИ!!! Тилли с одиннадцатиметрового открыл счёт в матче уверенным ударом левой ногой по центру ворот.
    • Пенальти!
      17'
      Пенальти! Санчес в штрафной площади сбил Пелла.
    • Фол, нарушение
      16'
      Галлахер нарушил правила у центрального круга.
    • Угловой
      14'
      Хозяева исполнили первый угловой удар в матче. Всё завершилось выносом мяча от ворот.
    • Травма, повреждение
      13'
      Льюис получил небольшое повреждение. Медики оказывают помощь игроку "Уимблдона".
    • 12'
      Гостям довольно сложно - очень высокий прессинг у лондонцев, но надо отдать должное гостям. Пытаются они играть в короткий пас, чтобы не допускать потерь.
    • 10'
      Вообще довольно интересно, что за первые десять минут лишь один удар по воротам. И это при том, что владение мячом за пенсионеров "полностью".
    • 9'
      Классная атака со стороны игроков "Уимблдона" через правый фланг, пришлось выбить в аут "пенсионерам".
    • 8'
      Небольшой обрез в центре поля едва не привёл к контратаке, но Дисаси был на месте и мечты о голе подпортил. Дэвисону не хватило чутья, чтобы уйти на фланг.
    • Фол, нарушение
      7'
      Нойфвилль теперь упустил своего игрока, после этого нарушил правила. Тактика мелкого фола пока сбивает напряжение на половине поля "Уимблдона".
    • 6'
      Берстоу активно предлагал себя впереди, на него последовала передача, но он уже покинул ту зону, куда был направлен пас. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Лондонцы заработали штрафной удар, до ворот довольно далеко, поэтому удара ждать не стоит. Пелл нарушил правила.
    • 3'
      Игроки "Челси" взяли под контроль мяч, не дают оппоненту дышать на поле. Очень тяжело сопернику "пенсионеров".
    • 2'
      Первую атаку попробовали провести футболисты "Уимблдона", но не смогли ничего создать впереди, потеряв мяч в центре поля.
    • Первый тайм начался
      1'
      Начался первый тайм! 
    • Второй тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Мадуэке Нони из команды Челси забивает с точки!
    • 19'
      Г О О О О Л - Тилли Джеймс из команды Уимблдон забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси 1:1 Уимблдон

    Исход игры
    Челси
    96.4% (135)
    Ничья
    0.7% (1)
    Уимблдон
    2.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (54)
    Меньше
    52.63% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    18.42% (21)
    Нет
    81.58% (93)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    38.6% (54)
    3:0 Челси
    17.1% (24)
    3:1 Челси
    7.1% (10)
    2:1 Челси
    5% (7)
    1:0 Челси
    4.3% (6)
    5:0 Челси
    3.6% (5)
    4:1 Челси
    1.4% (2)
    6:0 Челси
    1.4% (2)
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