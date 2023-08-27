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Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Челси
 
Позже
Уимблдон
Прогнозы 52
Челси 100% (52)
X 0% (0)
Уимблдон 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Уимблдон
1.14
8.60
22.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Челси
Уимблдон

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уимблдон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бугиэль Омар 1 1
Ryan McLean 1 1

Карточки

Результаты матчей

Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Уимблдон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Уимблдон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1
Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0
Уимблдон
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Уимблдон - Форест Грин 1:1 Саттон - Уимблдон 0:3 Колчестер - Уимблдон 0:2 Уимблдон - Рексхэм 1:1
Уимблдон - Ковентри 2:1 Гримсби - Уимблдон 0:0 Уэлдстон - Уимблдон 0:2 Уимблдон - Портсмут 1:0 Уимблдон - КПР 1:1 Уокинг - Уимблдон 0:0 Метрополитан Полис - Уимблдон 0:4 Рединг - Уимблдон 0:1 Гримсби - Уимблдон 1:0 Уимблдон - Транмир 1:1 Уимблдон - Суиндон Таун 1:5 Стивенэйдж - Уимблдон 2:1 Уимблдон - Солфорд Сити 2:3 Харрогейт - Уимблдон 2:2 Уимблдон - Рочдейл 0:1 Уимблдон - Уолсолл 2:0

Результаты матчей

Челси
Уимблдон

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Челси
Уимблдон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Донкастер Миллер Джордж 2
Блэкпул Jake Beesley 2
Бирмингем Бакуна Жуниньо 2
Солфорд Сити Макленнан Коннор 2
Суонси Пиру Йоэл 2
Весь список

Топ нарушителей
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Уимблдон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 августа 2023, осталось 2 дня 14 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 52
    Челси 100% (52)
    X 0% (0)
    Уимблдон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Уимблдон
    1.14
    8.60
    22.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Челси - Уимблдон онлайн

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    Прогнозы на матч Челси - Уимблдон

    Исход игры
    Челси
    100% (52)
    Ничья
    0% (0)
    Уимблдон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.16% (22)
    Меньше
    48.84% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    20.93% (9)
    Нет
    79.07% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    36.5% (19)
    3:0 Челси
    21.2% (11)
    2:1 Челси
    7.7% (4)
    3:1 Челси
    7.7% (4)
    1:0 Челси
    3.8% (2)
    5:0 Челси
    3.8% (2)
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