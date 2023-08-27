Тур: 5. Стадион: Minaj Arena.
0'
0:1
16' ГолВолошин Викентий
1:1
25' ПенальтиVadym Vitenchuk
39' Желтая карточкаСнурницын Игорь
76' Желтая карточкаВишневский Олег
90'+4
Ход матча
16'
25'
1:1
39'
76'
55
Джордан
17
Горбач
Игорь
22
Мичин
Петар
47
Вантух
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
20 Danylo Golub
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Вантух РоманПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лалатович Ненад
История личных встреч
Минай
Заря
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.6
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
150
56
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.4
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0.2
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Волошин Викентий
|1
|0.2
|Антюх Денис
|1 (1)
|0.2
|Джордан
|1
|0.2
|Русин Назарий
|1
|0.2
|Герреро Эдуардо
|1
|0.2
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Батагов Арсений
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панасенко Сергей
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Петько Сергей
|1
|0
|Vadym Vitenchuk
|1
|0
|Кравчук Юрий
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|2
|1
|Гулько Илья
|1
|1
|Антюх Денис
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Вантух Роман
|1
|0
|Снурницын Игорь
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
Результаты матчей
Минай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Заря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Минай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Заря
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
0
0
Минай
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Заря
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
33%
2
40%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
4
40%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 Динамо Киев - Минай 4:1
Минай - Металлист 2:0 Кривбасс КР - Минай 1:4 Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Металлист - Минай 1:1 Минай - Заря 0:3 Металлист - Минай 1:2 Минай - Рух Львов 0:0 Черноморец Од - Минай 0:1 Минай - Днепр-1 0:1 Минай - Ворскла 2:0 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Верес - Минай 1:1 Минай - Кривбасс 1:0
Заря
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3
Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Р. Жешув - Заря 2:4 Минай - Заря 0:3 Александрия - Заря 0:2 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Заря - Ингулец 2:0 Металлист - Заря 0:5 Заря - Металлист-1925 3:0 Заря - Верес 1:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Заря - Днепр-1 2:1
Результаты матчей
Минай
Заря
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Минай
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|5.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|3 - 5
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|2:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|3.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|0:2
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (1)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|3
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|2 (2)
|Шахтёр Донецк
|Кащук Алексей
|2 (1)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Заря
|Джордан
|1 2
|Кривбасс
|Хомченовский Дмитрий
|1 2
|Колос Ковалёвка
|Золотов Николай
|1 2
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|3