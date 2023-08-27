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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Минай
1:1
Конец матча
Заря
0'
0:1
16' Гол
Волошин Викентий
1:1
25' Пенальти
Vadym Vitenchuk
39' Желтая карточка
Снурницын Игорь
76' Желтая карточка
Вишневский Олег
90'+4
13
Бандура
Александр
3
Солдат
Игорь
23
Немчанинов
Дмитрий
5
Кравчук
Юрий
8
Andriy
Buleza
44
Vadym
Vitenchuk
6
Ралюченко
Андрей
2
Taras
Dmytruk
22
Yegor
Tverdokhlib
7
Гечев
Михаил
77
Вишневский
Олег
30
Турбаевский
Никита
70
Кирюханцев
Игорь
55
Джордан
44
Батагов
Арсений
74
Снурницын
Игорь
17
Горбач
Игорь
22
Мичин
Петар
7
Антюх
Денис
16
Волошин
Викентий
47
Вантух
Роман
19
Бугай
Владислав
Минай
Заря

История личных встреч

Минай
Заря

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.6
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

150
56

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.4
Yegor Tverdokhlib 1 0.2
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Волошин Викентий 1 0.2
Антюх Денис 1 (1) 0.2
Джордан 1 0.2
Русин Назарий 1 0.2
Герреро Эдуардо 1 0.2
Мишнёв Дмитрий 0 0
Батагов Арсений 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панасенко Сергей 2 0
Вишневский Олег 2 0
Бандура Александр 0 1
Петько Сергей 1 0
Vadym Vitenchuk 1 0
Кравчук Юрий 1 0
Andriy Buleza 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 2 1
Гулько Илья 1 1
Антюх Денис 2 0
Волошин Викентий 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Мишнёв Дмитрий 1 0
Бугай Владислав 1 0
Вантух Роман 1 0
Снурницын Игорь 1 0
Яцык Александр 1 0

Результаты матчей

Минай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Заря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Минай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Заря
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

0
0
Минай
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Заря
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
33%
2
40%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
4
40%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 Динамо Киев - Минай 4:1
Минай - Металлист 2:0 Кривбасс КР - Минай 1:4 Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Металлист - Минай 1:1 Минай - Заря 0:3 Металлист - Минай 1:2 Минай - Рух Львов 0:0 Черноморец Од - Минай 0:1 Минай - Днепр-1 0:1 Минай - Ворскла 2:0 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Верес - Минай 1:1 Минай - Кривбасс 1:0
Заря
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3
Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Р. Жешув - Заря 2:4 Минай - Заря 0:3 Александрия - Заря 0:2 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Заря - Ингулец 2:0 Металлист - Заря 0:5 Заря - Металлист-1925 3:0 Заря - Верес 1:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Заря - Днепр-1 2:1

Результаты матчей

Минай
Заря

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Минай
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 2:0 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
Рух Львов
 4 3 1 0 8 - 3 10
3.
Черноморец Од
 4 3 0 1 7 - 4 9
4.
Полесье
 5 3 0 2 8 - 4 9
5.
Колос Ковалёвка
 0:2 5 2 2 1 5 - 3 8
6.
Кривбасс
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Александрия
 5 2 1 2 3 - 5 7
8.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 6 6
9.
Металлист-1925
 4 2 0 2 3 - 3 6
10.
Заря
 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Днепр-1
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Оболонь
 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Ворскла
 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 0 4 4 - 7 3
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Верес
 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Черноморец Од
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Колос Ковалёвка
 0:2 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Александрия
 3 2 0 1 2 - 3 6
5.
Кривбасс
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Шахтёр Донецк
 2:0 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Днепр-1
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Металлист-1925
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Минай
 3 0 2 1 2 - 5 2
11.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Верес
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Полесье
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Ворскла
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
ЛНЗ Черкассы
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 4 3 0 1 8 - 3 9
2.
Шахтёр Донецк
 2:0 4 2 2 0 8 - 5 8
3.
Заря
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Рух Львов
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Динамо Киев
 2 1 0 1 6 - 5 3
7.
Кривбасс
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Металлист-1925
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Черноморец Од
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Оболонь
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Колос Ковалёвка
 0:2 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Александрия
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (1)
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (2)
Шахтёр Донецк Кащук Алексей 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Заря Джордан 1 2
Кривбасс Хомченовский Дмитрий 1 2
Колос Ковалёвка Золотов Николай 1 2
Колос Ковалёвка Бурда Никита 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Снурницын Игорь получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Г О О О О Л - Vadym Vitenchuk из команды Минай забивает с точки!
  • 16'
    Arseniy Batahov сделал результативную передачу.
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