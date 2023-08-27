Тур: 5. Стадион: Колос.
0:2
Второй тайм: 86'
0'
0:1
25' ГолНазарина Егор
32' Желтая карточкаБурда Никита
38' Красная карточкаГочолеишвили Гиорги
0:2
45' ГолКащук Алексей
Ход матча
25'
0:1
32'
45'
0:2
82'
23
Фесюн
Кирилл
32
Козик
Эдуард
14
Сикан
Даниил
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
95 РангелНападающий
-
91 Artem Husol
-
-
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 НевертонНападающий
- Нападающий
-
18 Келси КевинНападающий
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
3.5
2.2
Среднее время на гол
25
40
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
2.11
1.33
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
42
67
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.4
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.2
|Безбородько Денис
|1
|0.2
|Vladyslav Veleten
|1
|0.2
|Милько Вадим
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кащук Алексей
|2
|0.4
|Матвиенко Николай
|2
|0.4
|Траоре Лассина
|2
|0.4
|Крыськив Дмитрий
|2
|0.4
|Сикан Даниил
|1
|0.2
|Назарина Егор
|1
|0.2
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Зубков Александр
|0
|0
|Бондаренко Артём
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Золотов Николай
|2
|1
|Бурда Никита
|3
|0
|Богданов Андрей
|2
|0
|Бондаренко Валерий
|2
|0
|Мякушко Сергей
|1
|0
|Безбородько Денис
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Vladyslav Veleten
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|1
|2
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|1
|Матвиенко Николай
|2
|0
|Траоре Лассина
|2
|0
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
4
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Колос Ковалёвка
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Шахтёр Донецк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0
Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1
Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк
Точный счет
2:0
2 раза 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|5.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|3 - 5
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|2:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|3.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|0:2
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (1)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|3
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|2 (2)
|Шахтёр Донецк
|Кащук Алексей
|2 (1)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Заря
|Джордан
|1 2
|Кривбасс
|Хомченовский Дмитрий
|1 2
|Колос Ковалёвка
|Золотов Николай
|1 2
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|3