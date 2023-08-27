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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Колос Ковалёвка
0:2
Конец матча
Шахтёр Донецк
0'
0:1
25' Гол
Назарина Егор
32' Желтая карточка
Бурда Никита
37' Красная карточка
Гочолеишвили Гиорги
0:2
45' Гол
Кащук Алексей
89' Желтая карточка
Судаков Георгий
90'+5
23
Фесюн
Кирилл
2
Catalin
Cucos
6
Бурда
Никита
3
Гончаренко
Роман
27
Лучкевич
Валерий
7
Демченко
Александр
90
Богданов
Андрей
9
Цуриков
Андрей
10
Ореховский
Павел
22
Безбородько
Денис
47
Мякушко
Сергей
31
Ризнык
Дмитрий
13
Гочолеишвили
Гиорги
32
Козик
Эдуард
22
Матвиенко
Николай
16
Азаров
Ираклий
6
Степаненко
Тарас
11
Зубков
Александр
29
Назарина
Егор
8
Крыськив
Дмитрий
90
Кащук
Алексей
14
Сикан
Даниил
Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
6:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

3.5
2.2

Среднее время на гол

25
40

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

2.11
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

42
67

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 0.4
Ореховский Павел 1 (1) 0.2
Безбородько Денис 1 0.2
Vladyslav Veleten 1 0.2
Милько Вадим 0 0
Золотов Николай 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крыськив Дмитрий 2 0.4
Кащук Алексей 2 0.4
Матвиенко Николай 2 0.4
Траоре Лассина 2 0.4
Сикан Даниил 1 0.2
Назарина Егор 1 0.2
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Зубков Александр 0 0
Бондаренко Артём 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Золотов Николай 2 1
Бурда Никита 3 0
Богданов Андрей 2 0
Бондаренко Валерий 2 0
Мякушко Сергей 1 0
Безбородько Денис 1 0
Ореховский Павел 1 0
Vladyslav Veleten 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 1 2
Чигринский Дмитрий 1 1
Гочолеишвили Гиорги 1 1
Матвиенко Николай 2 0
Траоре Лассина 2 0
Топалов Дмитрий 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Судаков Георгий 1 0
Фарина Марьян 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
4
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Колос Ковалёвка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Шахтёр Донецк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
3
38%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
1
20%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0
Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1
Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк

Точный счет

2:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
Рух Львов
 4 3 1 0 8 - 3 10
3.
Полесье
 5 3 0 2 8 - 4 9
4.
Черноморец Од
 5 3 0 2 8 - 6 9
5.
Колос Ковалёвка
 5 2 2 1 5 - 3 8
6.
Кривбасс
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Александрия
 5 2 1 2 3 - 5 7
8.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 6 6
9.
Металлист-1925
 4 2 0 2 3 - 3 6
10.
Ворскла
 4 2 0 2 6 - 8 6
11.
Заря
 5 1 2 2 5 - 7 5
12.
Днепр-1
 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Оболонь
 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 0 4 4 - 7 3
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Верес
 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Черноморец Од
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Колос Ковалёвка
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Александрия
 3 2 0 1 2 - 3 6
5.
Кривбасс
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Днепр-1
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Металлист-1925
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Минай
 3 0 2 1 2 - 5 2
12.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Верес
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Полесье
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
ЛНЗ Черкассы
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 4 3 0 1 8 - 3 9
2.
Шахтёр Донецк
 4 2 2 0 8 - 5 8
3.
Заря
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Рух Львов
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Динамо Киев
 2 1 0 1 6 - 5 3
7.
Кривбасс
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Металлист-1925
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Оболонь
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Черноморец Од
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Колос Ковалёвка
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Александрия
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (1)
Ворскла Юрченко Владлен 3
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 3
Шахтёр Донецк Крыськив Дмитрий 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Заря Джордан 1 2
Кривбасс Хомченовский Дмитрий 1 2
Колос Ковалёвка Золотов Николай 1 2
Черноморец Од Салюк Владимир 1 2
Весь список
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