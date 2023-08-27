Тур: 1. Стадион: Raatin stadion.
0'
0:1
27' ГолТенхо Миро
43' Желтая карточкаCristian Valencia III
0:2
69' ГолОллила Туомас
0:3
78' ГолОллила Туомас
80' Желтая карточкаКоффей Эшли
1:3
82' ГолКоффей Эшли
86' Желтая карточкаLucas Morais
90'+4
Ход матча
27'
0:1
69'
78'
80'
82'
1:3
86'
35
Уорд
Каллум
30
Паллас
Ноа
24
Rony
Huhtala
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Rony HuhtalaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Иконен ЛассеПолузащитник
-
-
10 Lucas Morais
-
19 Onni Suutari
-
-
-
Главный тренер: Rauno Ojanen
- Основной состав
-
85 Маенпяя НикиВратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
-
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
История личных встреч
Оулу
ХИК
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.25
0.88
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
102
Бомбардиры внутри турнира
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|11 (1)
|0.52
|Йокелайнен Никлас
|5 (2)
|0.24
|Карялайнен Расмус
|5 (1)
|0.24
|Лииматта Отсо
|4
|0.19
|Lucas Morais
|2
|0.1
|Yassin Daoussi
|1
|0.05
|Riku Selander
|1
|0.05
|Миеттинен Тони
|1
|0.05
|Onni Suutari
|1 (1)
|0.05
|Аффи Янн
|0
|0
|Каллинен Йере
|0
|0
|Паллас Ноа
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|14 (5)
|0.67
|Оллила Туомас
|5
|0.24
|Хостикка Сантери
|3
|0.14
|Тенхо Миро
|3
|0.14
|Олусанья Антони
|2
|0.1
|Мерилуото Кай
|2
|0.1
|Кескинен Топи
|1
|0.05
|Пелтола Матти
|1
|0.05
|Maksim Stjopin
|1
|0.05
|Танака Атому
|1
|0.05
|Паананен Алекси
|1
|0.05
|Liam Moeller
|1
|0.05
|Соири Пюрю
|1 (1)
|0.05
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|0
|0
|Райтала Юкка
|0
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|0
|0
Карточки
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|5
|1
|Magnus Breitenmoser
|4
|1
|Cristian Valencia III
|5
|0
|Lucas Morais
|4
|0
|Аффи Янн
|4
|0
|Паллас Ноа
|4
|0
|Riku Selander
|3
|0
|Балисо Янга
|3
|0
|Yassin Daoussi
|3
|0
|Каллинен Йере
|3
|0
|Йокелайнен Никлас
|2
|0
|Тайнио Максимус
|2
|0
|Уорд Каллум
|2
|0
|Rony Huhtala
|1
|0
|Ricardo Duarte
|1
|0
|Миеттинен Тони
|1
|0
|Лииматта Отсо
|1
|0
|Onni Suutari
|1
|0
|Alexander Forsstroem
|1
|0
|Hamed Karamoko Drame
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тойвио Йоона
|1
|2
|Хетемай Перпарим
|2
|1
|Соири Пюрю
|3
|0
|Оллила Туомас
|3
|0
|Пелтола Матти
|3
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|0
|Танака Атому
|2
|0
|Паананен Алекси
|2
|0
|Тенхо Миро
|2
|0
|Олусанья Антони
|2
|0
|Кескинен Топи
|2
|0
|Тони Коскела
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Рогич Филип
|1
|0
|Хальме Аапо
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Илиев Деян
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
Результаты матчей
Оулу
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
ХИК
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
4
7
Оулу
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
ХИК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
15
19
Оулу
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
48% (10)
19% (4)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
14% (3)
62% (13)
ХИК
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
19
26
Голы по времени матча
Забито
15
17
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
2
13%
2
12%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
2
13%
5
29%
29%
61-75
3
20%
4
24%
76-90
Пропущено
20
13
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
5%
2
15%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
4
20%
4
31%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
3
15%
5
38%
76-90
Забито
17
19
3 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
0
0%
1
5%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
3
18%
4
21%
46-60
5
29%
29%
3
16%
61-75
6
35%
5
26%
76-90
Пропущено
14
5
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
2
14%
1
20%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
1
7%
2
40%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
2
40%
76-90
Забито
32
36
11 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
2
6%
3
8%
1-15
5
16%
4
11%
16-30
4
13%
5
14%
31-45
5
16%
7
19%
46-60
7
22%
8
22%
61-75
9
28%
9
25%
76-90
Пропущено
34
18
15 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 14
3
9%
3
17%
1-15
8
24%
1
6%
16-30
4
12%
3
17%
31-45
6
18%
4
22%
46-60
8
24%
0
0%
61-75
5
15%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Оулу - Лахти 1:1 Хонка - Оулу 4:1
Оулу - КТП 3:1 ВПС - Оулу 3:0 Мариехамн - Оулу 1:2 КТП - Оулу 1:2 Оулу - Хака 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 КуПС - Оулу 1:0 Оулу - Мариехамн 3:2 Оулу - Хака 1:1 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 2:1 Оулу - КуПС 0:2
ХИК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1
ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1
Результаты матчей
Оулу
ХИК
Точный счет
0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:2
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 29%
1
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
8 раз 38%
2
4 раза 19%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Оулу
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
82
47
55
38
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
101
64
56
19
38
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
183
1011
1011
417
615
120
318
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|14
|Оулу
|Коффей Эшли
|11 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|9 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|8 (2)
|КТП
|Gabriel Sandberg
|9
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|7
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|7