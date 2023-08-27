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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Оулу
1:3
Конец матча
ХИК
0'
0:1
27' Гол
Тенхо Миро
43' Желтая карточка
Cristian Valencia III
0:2
69' Гол
Оллила Туомас
0:3
78' Гол
Оллила Туомас
80' Желтая карточка
Коффей Эшли
1:3
82' Гол
Коффей Эшли
86' Желтая карточка
Lucas Morais
90'+4
35
Уорд
Каллум
63
Alexander
Forsstroem
25
Eelis
Taskila
15
Cristian
Valencia
III
30
Паллас
Ноа
14
Йокелайнен
Никлас
29
Тайнио
Максимус
8
Каллинен
Йере
24
Rony
Huhtala
9
Коффей
Эшли
7
Карялайнен
Расмус
85
Маенпяя
Ники
5
Да
Грака
Кристофер
15
Тенхо
Миро
3
Хямяляйнен
Нико
27
Коуассиви-Бениссан
Кевин
14
Пелтола
Матти
56
Хетемай
Перпарим
24
Канеллопулос
Гиоргос
2
Оллила
Туомас
11
Риски
Роопе
29
Олусанья
Антони
Оулу
ХИК

История личных встреч

Оулу
ХИК

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

В
1:1
В
1:1
В
0:1
В
2:1
В
3:1
В
1:1
В
2:0
В
0:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
102

Бомбардиры внутри турнира

Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 11 (1) 0.52
Йокелайнен Никлас 5 (2) 0.24
Карялайнен Расмус 5 (1) 0.24
Лииматта Отсо 4 0.19
Lucas Morais 2 0.1
Yassin Daoussi 1 0.05
Riku Selander 1 0.05
Миеттинен Тони 1 0.05
Onni Suutari 1 (1) 0.05
Аффи Янн 0 0
Каллинен Йере 0 0
Паллас Ноа 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 14 (5) 0.67
Оллила Туомас 5 0.24
Хостикка Сантери 3 0.14
Тенхо Миро 3 0.14
Олусанья Антони 2 0.1
Мерилуото Кай 2 0.1
Кескинен Топи 1 0.05
Пелтола Матти 1 0.05
Maksim Stjopin 1 0.05
Танака Атому 1 0.05
Паананен Алекси 1 0.05
Liam Moeller 1 0.05
Соири Пюрю 1 (1) 0.05
Коуассиви-Бениссан Кевин 0 0
Райтала Юкка 0 0
Канеллопулос Гиоргос 0 0

Карточки

Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 5 1
Magnus Breitenmoser 4 1
Cristian Valencia III 5 0
Lucas Morais 4 0
Аффи Янн 4 0
Паллас Ноа 4 0
Riku Selander 3 0
Балисо Янга 3 0
Yassin Daoussi 3 0
Каллинен Йере 3 0
Йокелайнен Никлас 2 0
Тайнио Максимус 2 0
Уорд Каллум 2 0
Rony Huhtala 1 0
Ricardo Duarte 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Лииматта Отсо 1 0
Onni Suutari 1 0
Alexander Forsstroem 1 0
Hamed Karamoko Drame 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тойвио Йоона 1 2
Хетемай Перпарим 2 1
Соири Пюрю 3 0
Оллила Туомас 3 0
Пелтола Матти 3 0
Канеллопулос Гиоргос 3 0
Танака Атому 2 0
Паананен Алекси 2 0
Тенхо Миро 2 0
Олусанья Антони 2 0
Кескинен Топи 2 0
Тони Коскела 1 0
Райтала Юкка 1 0
Рогич Филип 1 0
Хальме Аапо 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Илиев Деян 1 0
Радулович Боян 1 0
Мерилуото Кай 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0

Результаты матчей

Оулу
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
ХИК
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

4
7
Оулу
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
ХИК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

15
19
Оулу
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
48% (10)
19% (4)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
14% (3)
62% (13)
ХИК
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

19
26

Голы по времени матча

Забито

15
17
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
2
13%
2
12%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
2
13%
5
29%
29%
61-75
3
20%
4
24%
76-90

Пропущено

20
13
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
5%
2
15%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
4
20%
4
31%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
3
15%
5
38%
76-90

Забито

17
19
3 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
0
0%
1
5%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
3
18%
4
21%
46-60
5
29%
29%
3
16%
61-75
6
35%
5
26%
76-90

Пропущено

14
5
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
2
14%
1
20%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
1
7%
2
40%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
2
40%
76-90

Забито

32
36
11 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
2
6%
3
8%
1-15
5
16%
4
11%
16-30
4
13%
5
14%
31-45
5
16%
7
19%
46-60
7
22%
8
22%
61-75
9
28%
9
25%
76-90

Пропущено

34
18
15 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 14
3
9%
3
17%
1-15
8
24%
1
6%
16-30
4
12%
3
17%
31-45
6
18%
4
22%
46-60
8
24%
0
0%
61-75
5
15%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Оулу
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Оулу - Лахти 1:1 Хонка - Оулу 4:1
Оулу - КТП 3:1 ВПС - Оулу 3:0 Мариехамн - Оулу 1:2 КТП - Оулу 1:2 Оулу - Хака 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 КуПС - Оулу 1:0 Оулу - Мариехамн 3:2 Оулу - Хака 1:1 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 2:1 Оулу - КуПС 0:2
ХИК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1
ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1

Результаты матчей

Оулу
ХИК

Точный счет

0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:2
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 29%
1
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
8 раз 38%
2
4 раза 19%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Оулу
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
7
1.5
5
5
3
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
10
1
6
4
1.5
5
6
1
9
2.5
3
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
18
3
10
11
1.5
10
11
4
17
2.5
6
15
1
20
3.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 21 12 7 2 37 - 17 43
2.
КуПС
 21 13 3 5 32 - 13 42
3.
СЯК Сейнайоки
 21 11 5 5 29 - 23 38
4.
ВПС
 21 10 3 8 28 - 22 33
5.
Хонка
 21 9 5 7 21 - 16 32
6.
Оулу
 21 9 4 8 31 - 35 31
7.
Интер Турку
 20 8 4 8 29 - 29 28
8.
Хака
 21 4 9 8 26 - 37 21
9.
КТП
 21 5 5 11 19 - 31 20
10.
Ильвес
 21 4 8 9 18 - 24 20
11.
Лахти
 20 4 7 9 17 - 28 19
12.
Мариехамн
 21 3 6 12 20 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
СЯК Сейнайоки
 11 7 1 3 16 - 14 22
3.
КуПС
 11 7 0 4 15 - 6 21
4.
Хонка
 11 6 2 3 14 - 7 20
5.
ВПС
 11 6 2 3 17 - 10 20
6.
Интер Турку
 10 5 2 3 15 - 12 17
7.
Оулу
 11 4 2 5 15 - 20 14
8.
КТП
 10 3 3 4 10 - 14 12
9.
Хака
 10 1 9 0 17 - 15 12
10.
Ильвес
 11 2 5 4 10 - 15 11
11.
Лахти
 9 2 2 5 8 - 13 8
12.
Мариехамн
 10 1 3 6 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 10 6 3 1 17 - 7 21
2.
ХИК
 11 5 5 1 18 - 12 20
3.
Оулу
 10 5 2 3 16 - 15 17
4.
СЯК Сейнайоки
 10 4 4 2 13 - 9 16
5.
ВПС
 10 4 1 5 11 - 12 13
6.
Хонка
 10 3 3 4 7 - 9 12
7.
Интер Турку
 10 3 2 5 14 - 17 11
8.
Лахти
 11 2 5 4 9 - 15 11
9.
Ильвес
 10 2 3 5 8 - 9 9
10.
Хака
 11 3 0 8 9 - 22 9
11.
Мариехамн
 11 2 3 6 14 - 18 9
12.
КТП
 11 2 2 7 9 - 17 8
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Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 14
Оулу Коффей Эшли 11 (2)
ВПС Михаэль Петер 9 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
Интер Турку Darren Smith III 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
КТП Gabriel Sandberg 9
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 7
Лахти Кабаши Ариан 7
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Rony Huhtala уходит с поля. Onni Suutari выходит вместо него
    • 60'
      Тайнио Максимус уходит с поля. Lucas Morais выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Cristian Valencia получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Matti Peltola сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Тенхо Миро бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Оулу 1:3 ХИК онлайн

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