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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Ворскла
2:1
Конец матча
Черноморец Од
0'
1:0
4' Гол
Степанюк Руслан
8' Желтая карточка
Скляр Александр
42' Желтая карточка
Пердута Игорь
44' Желтая карточка
Шпорн Йон
2:0
45' Гол
Юрченко Владлен
2:1
54' Гол в свои ворота
Пердута Игорь
70' Желтая карточка
Салюк Владимир
75' Желтая карточка
Авагимян Артур
90'+4
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
74
Tiago
Santana
29
Бацула
Андрей
9
Корниенко
Виктор
6
Скляр
Александр
18
Павлюк
Евгений
38
Челядин
Артём
10
Юрченко
Владлен
50
Кане
Ибрахим
11
Степанюк
Руслан
99
Шевченко
Алексей
9
Путря
Илья
79
Салюк
Владимир
3
Ермаков
Виталий
45
Брагару
Максим
11
Бойчук
Богдан
7
Кузык
Орест
27
Васильев
Александр
Андреевич
8
Шпорн
Йон
77
Штогрин
Андрей
70
Samson
Iyede
Ворскла
Черноморец Од

История личных встреч

Ворскла
Черноморец Од

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 1 победа

29 матчей

58.6%
20.7%
20.7%
17 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

34.5%
37.9%
27.6%
10 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.9%
58.6%
3.5%
11 побед 17 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
0:0
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.27
1.07

Среднее время на гол

71
84

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.57
0.6

Среднее время на гол

157
150

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

0.93
0.83

Тотал матчей

2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

96
108

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юрченко Владлен 3 0.75
Степанюк Руслан 1 0.25
Родригес Фелипе II 1 0.25
Бацула Андрей 0 0
Кане Ибрахим 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samson Iyede 2 0.4
Бойчук Богдан 1 0.2
Шпорн Йон 1 0.2
Васильев Александр Андреевич 1 0.2
Авагимян Артур 1 0.2
Штогрин Андрей 1 0.2
Кузык Орест 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 3 0
Челядин Артём 2 0
Tiago Santana 2 0
Бацула Андрей 1 0
Пердута Игорь 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Павлюк Евгений 1 0
Нестеренко Иван 1 0
Крупский Илья 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 2 1
Шпорн Йон 3 0
Кузык Орест 1 1
Бойчук Богдан 2 0
Путря Илья 2 0
Luka Gucek 2 0
Брагару Максим 2 0
Васильев Александр Андреевич 1 0
Авагимян Артур 1 0
Samson Iyede 1 0
Билык Олег 1 0

Результаты матчей

Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Черноморец Од
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Черноморец Од
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
5
Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Черноморец Од
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Верес - Ворскла 1:2 Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1
Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2 Ворскла - Александрия 1:2 Ворскла - СК Полтава 3:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - Кривбасс 1:0 Львов - Ворскла 0:2 Минай - Ворскла 2:0 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1
Черноморец Од
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2
Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0 Металлист - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Львов - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Минай 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2

Результаты матчей

Ворскла
Черноморец Од

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
Рух Львов
 4 3 1 0 8 - 3 10
3.
Полесье
 5 3 0 2 8 - 4 9
4.
Черноморец Од
 5 3 0 2 8 - 6 9
5.
Колос Ковалёвка
 5 2 2 1 5 - 3 8
6.
Кривбасс
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Александрия
 5 2 1 2 3 - 5 7
8.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 6 6
9.
Металлист-1925
 4 2 0 2 3 - 3 6
10.
Ворскла
 4 2 0 2 6 - 8 6
11.
Заря
 5 1 2 2 5 - 7 5
12.
Днепр-1
 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Оболонь
 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 0 4 4 - 7 3
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Верес
 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Черноморец Од
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Колос Ковалёвка
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Александрия
 3 2 0 1 2 - 3 6
5.
Кривбасс
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Днепр-1
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Металлист-1925
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Минай
 3 0 2 1 2 - 5 2
12.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Верес
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Полесье
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
ЛНЗ Черкассы
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 4 3 0 1 8 - 3 9
2.
Шахтёр Донецк
 4 2 2 0 8 - 5 8
3.
Заря
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Рух Львов
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Динамо Киев
 2 1 0 1 6 - 5 3
7.
Кривбасс
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Металлист-1925
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Оболонь
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Черноморец Од
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Колос Ковалёвка
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Александрия
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (1)
Ворскла Юрченко Владлен 3
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 3
Шахтёр Донецк Крыськив Дмитрий 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Заря Джордан 1 2
Кривбасс Хомченовский Дмитрий 1 2
Колос Ковалёвка Золотов Николай 1 2
Черноморец Од Салюк Владимир 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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