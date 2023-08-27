Тур: 5. Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского.
2:1
Конец матча
0'
1:0
4' ГолСтепанюк Руслан
8' Желтая карточкаСкляр Александр
42' Желтая карточкаПердута Игорь
44' Желтая карточкаШпорн Йон
2:0
45' ГолЮрченко Владлен
2:1
54' Гол в свои воротаПердута Игорь
70' Желтая карточкаСалюк Владимир
75' Желтая карточкаАвагимян Артур
90'+4
Ход матча
4'
1:0
42'
44'
45'
54'
2:1
70'
75'
88'
50
Кане
Ибрахим
70
Samson
Iyede
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Thiago Cunha
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Samson IyedeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Билык ОлегВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Guy HadidaНападающий
-
-
-
-
-
21 Illia Ukhan
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Ворскла
Черноморец Од
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 1 победа
29 матчей
58.6%
20.7%
20.7%
17 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
34.5%
37.9%
27.6%
10 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.9%
58.6%
3.5%
11 побед 17 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.27
1.07
Среднее время на гол
71
84
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.57
0.6
Среднее время на гол
157
150
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
0.93
0.83
Тотал матчей
2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
96
108
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юрченко Владлен
|3
|0.75
|Степанюк Руслан
|1
|0.25
|Родригес Фелипе II
|1
|0.25
|Бацула Андрей
|0
|0
|Кане Ибрахим
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Samson Iyede
|2
|0.4
|Бойчук Богдан
|1
|0.2
|Шпорн Йон
|1
|0.2
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0.2
|Авагимян Артур
|1
|0.2
|Штогрин Андрей
|1
|0.2
|Кузык Орест
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|3
|0
|Челядин Артём
|2
|0
|Tiago Santana
|2
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Пердута Игорь
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
|Павлюк Евгений
|1
|0
|Нестеренко Иван
|1
|0
|Крупский Илья
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|2
|1
|Шпорн Йон
|3
|0
|Кузык Орест
|1
|1
|Бойчук Богдан
|2
|0
|Путря Илья
|2
|0
|Luka Gucek
|2
|0
|Брагару Максим
|2
|0
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0
|Авагимян Артур
|1
|0
|Samson Iyede
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Черноморец Од
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Черноморец Од
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
5
Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Черноморец Од
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Верес - Ворскла 1:2 Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1
Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2 Ворскла - Александрия 1:2 Ворскла - СК Полтава 3:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - Кривбасс 1:0 Львов - Ворскла 0:2 Минай - Ворскла 2:0 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1
Черноморец Од
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2
Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0 Металлист - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Львов - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Минай 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2
Результаты матчей
Ворскла
Черноморец Од
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ворскла
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
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- — Вылет в Первую лигу
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (1)
|Ворскла
|Юрченко Владлен
|3
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|3
|Шахтёр Донецк
|Крыськив Дмитрий
|2 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Заря
|Джордан
|1 2
|Кривбасс
|Хомченовский Дмитрий
|1 2
|Колос Ковалёвка
|Золотов Николай
|1 2
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|1 2