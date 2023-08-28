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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Оболонь
0:0
Конец матча
Кривбасс
0'
34' Желтая карточка
Слободян Олег
41' Желтая карточка
Лунёв Максим
90'+5
1
Федоривский
Назарий
3
Приймак
Владислав
2
Карась
Даниил
34
Вовкун
Артем
9
Igor
Medynsky
17
Черненко
Руслан
4
Taras
Moroz
10
Слободян
Олег
24
Yegor
Prokopenko
95
Igor
Krasnopir
8
Тарануха
Ростислав
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
5
Стецков
Тимур
13
Бескоровайный
Данил
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
8
Бизимана
Джихад
94
Задерака
Максим
22
Вакулко
Юрий
14
Лунёв
Максим
18
Устименко
Денис
Оболонь
Кривбасс

История личных встреч

Оболонь
Кривбасс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПД
0:0
ПД
2:3
ПД
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черненко Руслан 1 0.2
Igor Krasnopir 1 0.2
Тарануха Ростислав 1 0.2
Карась Даниил 1 0.2
Vitaliy Grusha 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бескоровайный Данил 2 0.4
Хомченовский Дмитрий 1 0.2
Задерака Максим 1 0.2
Дебелко Роман 1 0.2
Кожушко Олег 1 0.2
Klim Prykhodko 1 0.2
Лунёв Максим 1 (1) 0.2
Дибанго Иван 0 0
Стецков Тимур 0 0

Карточки

Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карась Даниил 1 1
Vitaliy Grusha 1 1
Приймак Владислав 2 0
Taras Moroz 2 0
Слободян Олег 1 0
Косовский Сергей 1 0
Вовкун Артем 1 0
Oleksandr Chernov 1 0
Igor Medynsky 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хомченовский Дмитрий 2 1
Кожушко Олег 3 0
Бескоровайный Данил 2 0
Семотюк Владислав 0 1
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
Бизимана Джихад 1 0
Лунёв Максим 1 0
Понедельник Андрей 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0

Результаты матчей

Оболонь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Кривбасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Оболонь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кривбасс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5
Оболонь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Кривбасс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
3
60%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оболонь
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Днепр-1 - Оболонь 1:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0
Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Карпаты - Оболонь 1:1 Оболонь - Полесье 1:1 Нива Тернополь - Оболонь 1:2 Оболонь - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Оболонь - Карпаты 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Оболонь - Нива Тернополь 1:1 Эпицентр Дунаевцы - Оболонь 0:0 Металлург Зп - Оболонь 1:2 Оболонь - Кремень 1:0 Оболонь - Горняк-Спорт 0:0
Кривбасс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0
Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1

Результаты матчей

Оболонь
Кривбасс

Точный счет

0:0
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Оболонь
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
Рух Львов
 4 3 1 0 8 - 3 10
3.
Полесье
 5 3 0 2 8 - 4 9
4.
Черноморец Од
 5 3 0 2 8 - 6 9
5.
Кривбасс
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
Колос Ковалёвка
 5 2 2 1 5 - 3 8
7.
Александрия
 5 2 1 2 3 - 5 7
8.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 6 6
9.
Металлист-1925
 4 2 0 2 3 - 3 6
10.
Ворскла
 4 2 0 2 6 - 8 6
11.
Заря
 5 1 2 2 5 - 7 5
12.
Оболонь
 5 1 2 2 4 - 7 5
13.
Днепр-1
 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 0 4 4 - 7 3
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Верес
 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Черноморец Од
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Колос Ковалёвка
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Александрия
 3 2 0 1 2 - 3 6
5.
Кривбасс
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Днепр-1
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Металлист-1925
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Оболонь
 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Минай
 3 0 2 1 2 - 5 2
13.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Верес
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Полесье
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
ЛНЗ Черкассы
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 4 3 0 1 8 - 3 9
2.
Шахтёр Донецк
 4 2 2 0 8 - 5 8
3.
Кривбасс
 3 1 1 1 3 - 2 4
4.
Заря
 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Рух Львов
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Динамо Киев
 2 1 0 1 6 - 5 3
8.
Металлист-1925
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Оболонь
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Черноморец Од
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Колос Ковалёвка
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Александрия
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (1)
Ворскла Юрченко Владлен 3
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 3
Шахтёр Донецк Крыськив Дмитрий 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Заря Джордан 1 2
Кривбасс Хомченовский Дмитрий 1 2
Колос Ковалёвка Золотов Николай 1 2
Черноморец Од Салюк Владимир 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Лунёв Максим получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Слободян Олег получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Оболонь 0:0 Кривбасс онлайн

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