Тур: 5. Стадион: Оболонь Арена.
Ход матча
34'
41'
34
Вовкун
Артем
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
22
Вакулко
Юрий
14
Лунёв
Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Вовкун АртемЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
-
14 Лунёв МаксимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Кузык ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Оболонь
Кривбасс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черненко Руслан
|1
|0.2
|Igor Krasnopir
|1
|0.2
|Тарануха Ростислав
|1
|0.2
|Карась Даниил
|1
|0.2
|Vitaliy Grusha
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бескоровайный Данил
|2
|0.4
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.2
|Задерака Максим
|1
|0.2
|Дебелко Роман
|1
|0.2
|Кожушко Олег
|1
|0.2
|Klim Prykhodko
|1
|0.2
|Лунёв Максим
|1 (1)
|0.2
|Дибанго Иван
|0
|0
|Стецков Тимур
|0
|0
Карточки
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карась Даниил
|1
|1
|Vitaliy Grusha
|1
|1
|Приймак Владислав
|2
|0
|Taras Moroz
|2
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Вовкун Артем
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
|Igor Medynsky
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Кожушко Олег
|3
|0
|Бескоровайный Данил
|2
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Бизимана Джихад
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Понедельник Андрей
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
Результаты матчей
Оболонь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Кривбасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Оболонь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кривбасс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
5
Оболонь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Кривбасс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
3
60%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Оболонь
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Днепр-1 - Оболонь 1:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0
Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Карпаты - Оболонь 1:1 Оболонь - Полесье 1:1 Нива Тернополь - Оболонь 1:2 Оболонь - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Оболонь - Карпаты 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Оболонь - Нива Тернополь 1:1 Эпицентр Дунаевцы - Оболонь 0:0 Металлург Зп - Оболонь 1:2 Оболонь - Кремень 1:0 Оболонь - Горняк-Спорт 0:0
Кривбасс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0
Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1
Результаты матчей
Оболонь
Кривбасс
Точный счет
0:0
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Оболонь
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
23
32
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (1)
|Ворскла
|Юрченко Владлен
|3
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|3
|Шахтёр Донецк
|Крыськив Дмитрий
|2 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Заря
|Джордан
|1 2
|Кривбасс
|Хомченовский Дмитрий
|1 2
|Колос Ковалёвка
|Золотов Николай
|1 2
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|1 2