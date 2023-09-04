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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 8.
Родина Москва
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 139
Родина Москва 23% (32)
X 45.3% (63)
Торпедо Москва 31.7% (44)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Родина Москва
Ничья
Торпедо Москва
2.21
3.60
3.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Родина Москва
Торпедо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 4 (1) 0.57
Гордюшенко Астемир 2 0.29
Калмыков Амур 2 (1) 0.29
Клещенко Александр 1 0.14
Турищев Максим 1 0.14
Куль Руслан 1 (1) 0.14
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейна Йорди 3 (1) 0.43
Лебеденко Игорь 1 0.14
Калугин Никита 1 0.14
Москвичёв Владимир 1 0.14
Юзепчук Роман 1 0.14
Манелов Ираклий 1 0.14

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Заурбек 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Калмыков Амур 2 0
Клещенко Александр 1 0
Гордюшенко Астемир 1 0
Камышев Илья 1 0
Кризан Митя 1 0
Воропаев Артём 1 0
Фищенко Руслан 1 0
Тимошенко Иван 1 0
Кочиев Хетаг 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калугин Никита 3 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Чурич Марио 2 0
Бабурин Егор 1 0
Горбунов Игорь 1 0
Рейна Йорди 1 0
Гонгадзе Георгий 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Усанов Алексей 1 0
Червяков Руслан 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Родина Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Торпедо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
5
Родина Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Торпедо Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
9%
2
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нефтехимик - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Алания 1:2 Химки - Родина Москва 2:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1
Ленинградец - Родина Москва 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Сокол 4:0 Родина Москва - Шинник 3:0 Родина Москва - Волгарь 0:1 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Родина Москва - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Кубань 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Родина Москва - Уфа 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1
Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2

Результаты матчей

Родина Москва
Торпедо Москва

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
2
5
2.5
2
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 8 6 1 1 11 - 4 19
2.
Сокол
 Заявка 8 5 1 2 8 - 8 16
3.
Акрон
 Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
4.
Тюмень
 Заявка 8 4 1 3 12 - 8 13
5.
Шинник
 Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 3 3 2 6 - 4 12
7.
КАМАЗ
 Заявка 8 3 3 2 6 - 6 12
8.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9.
Химки
 Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
11.
Енисей
 Заявка 8 3 1 4 11 - 11 10
12.
Арсенал Тула
 8 2 4 2 7 - 9 10
13.
Ленинградец
 Заявка 8 2 4 2 5 - 8 10
14.
Черноморец Нв
 Заявка 8 1 7 0 5 - 4 10
15.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 11 - 7 9
16.
Кубань
 Заявка 8 1 2 5 4 - 9 5
17.
Нефтехимик
 Заявка 8 1 1 6 5 - 13 4
18.
Волгарь
 Заявка 8 0 2 6 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2.
Акрон
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
3.
Тюмень
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
5.
Сокол
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6.
Шинник
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
КАМАЗ
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Енисей
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
10.
Арсенал Тула
 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Черноморец Нв
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
12.
Химки
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
13.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
14.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
15.
Кубань
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
16.
Нефтехимик
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
17.
Ленинградец
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Волгарь
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
2.
Ленинградец
 Заявка 5 2 2 1 3 - 5 8
3.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Сокол
 Заявка 4 2 1 1 3 - 5 7
5.
Химки
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Родина Москва
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
7.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Шинник
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
11.
Арсенал Тула
 4 1 1 2 4 - 8 4
12.
Черноморец Нв
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13.
Енисей
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Тюмень
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Волгарь
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Кубань
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Нефтехимик
 Заявка 4 0 0 4 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Алания Машуков Ислам 5
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Родина Москва Тимошенко Иван 4
Сокол Бабаев Владлен 3
Акрон Килин Антон 3
Весь список

Топ нарушителей
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 3
Тюмень Печенкин Никита 1 3
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 4
Арсенал Тула Ндука Ифеани Давид 4
Алания Гиоргобиани Николай 1 2
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В 8-м туре Первой лиги России состоится московское дерби между "Родиной" и "Торпедо". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Родина Москва - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2023, осталось 13 минут.



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  • 78 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 139
Родина Москва 23% (32)
X 45.3% (63)
Торпедо Москва 31.7% (44)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Родина Москва
Ничья
Торпедо Москва
2.21
3.60
3.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Родина Москва - Торпедо Москва онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Родина Москва - Торпедо Москва

Исход игры
Родина Москва
23.6% (33)
Ничья
45% (63)
Торпедо Москва
31.4% (44)
Тотал 2.5
Больше
37.1% (46)
Меньше
62.9% (78)
Обе команды забьют
Да
83.87% (104)
Нет
16.13% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.4% (58)
1:2 Торпедо Москва
19.3% (27)
2:1 Родина Москва
10.7% (15)
1:0 Родина Москва
7.1% (10)
0:1 Торпедо Москва
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:3 Торпедо Москва
1.4% (2)
1:3 Торпедо Москва
1.4% (2)
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